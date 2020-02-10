Российские дороги нам не по шипам

Нужно ли российским водителям всю зиму ездить на шипованной резине? С одной стороны, так безопаснее. С другой, шипы сильно портят дороги и пробивают колею. Как вариант, можно было бы ездить на «шипах» меньше — но наша страна настолько большая, что можно утром выехать их плюсовой погоды и под вечер приехать в метель. И что, теперь по пути менять колеса?

Разные правила для регионов?

«Автодор» предложил сократить время, когда российские водители могут ездить на шипованной резине. Исследование компании показало, что такие покрышки портят магистрали. В Минтрансе ТАСС сообщили, что обсудят вопрос с представителями профессионального сообщества.

Но в самом ведомстве считают, что менять или ужесточать правила не нужно. Россия — страна большая, в регионах разный климат, поэтому единые строгие требования для них не подходят. А если привязывать требования к регионам, владельцы транзитного транспорта разорятся на смене резины. К тому же нельзя забывать, что зимой на многих региональных дорогах образуются уплотнения и снежные накаты.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в разговоре с «360» назвал действующие принципы вполне разумными. Он согласен, что ввести единые жесткие правила для всех невозможно, а разные требования «убьют» межрегиональное автосообщение. Сейчас по регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» шипованную резину в России не рекомендуется использовать лишь летом.

«Сегодня стоит вопрос контроля. Потому что это носит рекомендательный характер. Я не сторонник разного рода ужесточений, но здесь есть смысл найти какие-то меры, которые можно будет применить к тем, кто ездит на шипованной резине в летний период. Это логично», — добавил Ионин.

Чтобы сохранить дороги, считает депутат, нужно изменить подход к их строительству. То есть эффективнее расходовать средства и выбирать для магистралей качественные, износостойкие материалы. В похожей на Россию по климату Канаде дороги хорошие, хотя нет никаких региональных различий по использованию шипов.

Щебень против колеи

Не так давно в России приняли новый ГОСТ с исчерпывающим названием «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости». В ведомстве считают, что дорожные строители просто могут выбрать для верхнего покрытия дорог материалы, стойкие к износу.

«В новых национальных стандартах, разработанных за последние годы для верхних слоев покрытий автодорог, предусмотрены асфальтобетонные смеси с содержанием зерен щебня большей крупности, чем были в ранее разработанных стандартах на асфальтобетон. Это также оказывает положительное влияние на снижение истирающего воздействия от шипованных шин», — сообщили в Минтрансе.

Профессор кафедры дорожных материалов МАДИ Юрий Васильев заявил «360», что одного крупного щебня для борьбы с колейностью не хватит, хотя его применение снижает ущерб. Ведь в любом случае шипы воздействуют на дорогу как камнерезный станок. А износ дорог зависит и от скоростного режима автомобиля. Чем быстрее едет машина, тем с большими скоростью и энергией шип впивается в дорогу.

«За рубежом, в тех странах, где шипованная резина разрешена, обязательно вводят ограничения по скорости. В некоторых странах — 60 километров в час, в некоторых — 80. А такого положения, как в России: обул „шипы“, гашетку в пол — нет и быть не может», — подчеркнул Васильев.

Согласно исследованиям МАДИ, на состояние дорог влияют и противогололедные реагенты. Эти химикаты, уточнил профессор, портят поверхностный слой трасс. А дальше в дело вступают шипы и «добивают» магистраль.

Руководитель московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев убежден, что делить страну на «колесные» регионы нельзя. По его мнению, запрет вообще можно даже ослабить для северных областей, где в июне выпадает снег. А те, кто ратует за ужесточение ограничения, вступают в прямое противоречие с программой по снижению смертности на дорогах.

«Отсутствие шипованной резины для многих водителей приводит к летальным исходам: срыв с дороги, вынос на встречную полосу. Вот если бы у нас все дороги чистили в круглосуточном режиме. Но у нас очень большая страна, я думаю, вряд ли это возможно», — заключил он.