Российские дороги нам не по шипам
Почему ограничения на шипованные покрышки пытаются сделать жестче
Разные правила для регионов?
«Автодор» предложил сократить время, когда российские водители могут ездить на шипованной резине. Исследование компании показало, что такие покрышки портят магистрали. В Минтрансе ТАСС сообщили, что обсудят вопрос с представителями профессионального сообщества.
Но в самом ведомстве считают, что менять или ужесточать правила не нужно. Россия — страна большая, в регионах разный климат, поэтому единые строгие требования для них не подходят. А если привязывать требования к регионам, владельцы транзитного транспорта разорятся на смене резины. К тому же нельзя забывать, что зимой на многих региональных дорогах образуются уплотнения и снежные накаты.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в разговоре с «360» назвал действующие принципы вполне разумными. Он согласен, что ввести единые жесткие правила для всех невозможно, а разные требования «убьют» межрегиональное автосообщение. Сейчас по регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» шипованную резину в России не рекомендуется использовать лишь летом.
«Сегодня стоит вопрос контроля. Потому что это носит рекомендательный характер. Я не сторонник разного рода ужесточений, но здесь есть смысл найти какие-то меры, которые можно будет применить к тем, кто ездит на шипованной резине в летний период. Это логично», — добавил Ионин.
Чтобы сохранить дороги, считает депутат, нужно изменить подход к их строительству. То есть эффективнее расходовать средства и выбирать для магистралей качественные, износостойкие материалы. В похожей на Россию по климату Канаде дороги хорошие, хотя нет никаких региональных различий по использованию шипов.
Щебень против колеи
Не так давно в России приняли новый ГОСТ с исчерпывающим названием «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости». В ведомстве считают, что дорожные строители просто могут выбрать для верхнего покрытия дорог материалы, стойкие к износу.
«В новых национальных стандартах, разработанных за последние годы для верхних слоев покрытий автодорог, предусмотрены асфальтобетонные смеси с содержанием зерен щебня большей крупности, чем были в ранее разработанных стандартах на асфальтобетон. Это также оказывает положительное влияние на снижение истирающего воздействия от шипованных шин», — сообщили в Минтрансе.
Профессор кафедры дорожных материалов МАДИ Юрий Васильев заявил «360», что одного крупного щебня для борьбы с колейностью не хватит, хотя его применение снижает ущерб. Ведь в любом случае шипы воздействуют на дорогу как камнерезный станок. А износ дорог зависит и от скоростного режима автомобиля. Чем быстрее едет машина, тем с большими скоростью и энергией шип впивается в дорогу.
«За рубежом, в тех странах, где шипованная резина разрешена, обязательно вводят ограничения по скорости. В некоторых странах — 60 километров в час, в некоторых — 80. А такого положения, как в России: обул „шипы“, гашетку в пол — нет и быть не может», — подчеркнул Васильев.
Согласно исследованиям МАДИ, на состояние дорог влияют и противогололедные реагенты. Эти химикаты, уточнил профессор, портят поверхностный слой трасс. А дальше в дело вступают шипы и «добивают» магистраль.
Руководитель московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев убежден, что делить страну на «колесные» регионы нельзя. По его мнению, запрет вообще можно даже ослабить для северных областей, где в июне выпадает снег. А те, кто ратует за ужесточение ограничения, вступают в прямое противоречие с программой по снижению смертности на дорогах.
«Отсутствие шипованной резины для многих водителей приводит к летальным исходам: срыв с дороги, вынос на встречную полосу. Вот если бы у нас все дороги чистили в круглосуточном режиме. Но у нас очень большая страна, я думаю, вряд ли это возможно», — заключил он.