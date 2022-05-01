Российская техника с обслуживанием по западным стандартам. Компания из Солнечногорска поможет отечественным коллегам

Когда иностранные компании уходят из России, на смену им приходят российские. Уход западных компаний с российского рынка на работе компании «ЛОНМАДИ» из городского округа Солнечногорск не сказался, хотя часть работы компании посвящена продаже и полному обслуживанию импортной строительной техники. Второе направление бизнеса — производство металлоконструкций, которое сейчас компания активно развивает. Совместив эти два направления, ЛОНМАДИ начала создавать станции на основе дизельных генераторов, обеспечивающих электроснабжение объектов с случае отключения электричества.

Независимые станции

Дизельные генераторы нужны на объектах, на которых работа еще ведется, но подключения электричества еще нет. Кроме того, они страхуют от внепланового отключения электроэнергии больницы, детские сады, школы и другие учреждения.

В обычное помещение такой генератор ставить нельзя. Поэтому на производстве ЛОНМАДИ создают специальные контейнеры для этих аппаратов, рассказал директор компании по производству Сергей Александров. В результате получается независимая электростанция.

Источник фото: телеканал «360»

Контейнеры для генераторов изготавливают из металла. Сначала рабочие создают специальный каркас, устанавливают низ и крышу, а после этого сваривают все в единый объект. Получается что-то вроде мини-гаража, куда после очистки металла и покраски установят дизельный генератор.

Просто так аппарат внутрь тоже не поставят. Сначала внутри проведут электрику, установят противопожарную систему и утепление — в зависимости от того, в каких температурных условиях будет работать генератор. Самое главное — это дополнительные баки для топлива. Именно от них зависит время выработки электроэнергии.

«На стандартных баках такие станции работают восемь часов. Максимум я делал 10 тысяч литров только дополнительный бак. Она работала 48 часов без поступления энергии от городской сети», — рассказал Сергей Александров.

Источник фото: телеканал «360»

Принцип работы генератора очень простой. Внутри него находится аппарат водорезерва, когда электричество отключается, аппарат чувствует перепад напряжения и включает работу генератора. Электроснабжение восстанавливается буквально за две секунды.

Отличие ЛОНМАДИ от других компаний заключается в том, что на одной площадке клиент может получить уже собранную станцию из генератора и контейнера любой мощности в самые короткие сроки. Покупатель может забрать уже готовый генератор, или его модернизируют под его нужды: дополнят системой дозаправки топливом, установят предпусковой подогреватель двигателя и дистанционный выключатель.

Источник фото: телеканал «360»

Такое совмещение металлообработки и продажи генераторов обеспечило компании большое количество заказов. Сейчас большинство аппаратов, которые продает компания, производит британская компания JCB. Ухода с российского рынка иностранной фирмы руководитель компании не опасается.

Импортозамещение с европейским обслуживанием

Компания «ЛОНМАДИ» всегда смотрела в сторону импортозамещения и хотела развивать отечественное производство, рассказала «360» генеральный директор Лина Соколова.

«Мы видим этом большую перспективу, потому что, постоянно работая с импортом, мы сталкиваемся с влиянием политической ситуации на курсы валют, что приводит к нестабильности ценообразования. Поэтому если западные производители не заинтересованы в дальнейшей работе с нами, значит, мы будем наращивать количество российской техники, которую мы продаем и обслуживаем», — пояснила она.

Соколова пояснила, что потребитель от этого значительно выиграет, так как получит более бюджетный продукт, но при этом полностью европейское обслуживание, которому компания научилась у западных фирм. Генеральный директор ЛОНМАДИ отметила, что главная проблема российского бизнеса сегодня — это отсутствие поддержки своих товаров после продажи.

«У нас порядка 300 сервисных инженеров, поэтому если российские производители сейчас подтянут качество, а мы с нашим хорошим обслуживанием поддержим их продукцию, то продукция российских заводов станет конкурентоспособной. В выигрыше останется потребитель», — пояснила она.

Лина Соколова отметила, что сегодня производство ЛОНМАДИ работает без выходных дней и в две смены, занимаясь продажами и обслуживанием строительной техники. У этого сектора бизнеса проблем с деньгами сейчас нет, поэтому работы у фирмы хватает. Более того, компания намерена расширяться. Для этого она заключила контракт с правительством Московской области для создания инвестиционного проекта в городском округе Домодедово. Поэтому для ЛОНМАДИ импортозамещение — это возможность расширить свой бизнес.