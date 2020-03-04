«Баба с лицом как фарш орала, что ей терять нечего»: российская семья побила бьюти-блогершу в Таиланде

Пару дней назад в Таиланде на российскую бьюти-блогершу напали. По словам Елены Богачевой, все произошло в дверях местного клуба, а зачинщиком конфликта была волгоградская семья. Причем стычка была довольно жесткой: мат, удержание за волосы, рукоприкладство. Девушка предложила 50 тысяч рублей за информацию об этой семье, которая якобы ни с того ни с сего напала на нее (и ей нашли все данные).

На своей странице в Instagram Богачева поделилась неприятной историей из поездки в Таиланд. Девушка с подругой пошла в клуб Crystal на улице Бангла Роуд на Пхукете и тут же нарвалась на пьяную российскую семью. По словам Богачевой, супруги материли и толкали блогершу. Чтобы избежать конфликта, девушка со знакомой ушла из клуба.

«Потом они нас догнали. Одни держали, другие били. Баба с лицом, похожим на фарш, так и орала, что ей терять нечего. А ее друг — что сидел трижды», — отметила Богачева. Мораль для девушки была такова, что для исключения таких стычек «либо надо быть уродиной, либо гопником».

Обе стороны снимали все происходящее на видео. Ролик со своей камеры Богачева выложила, но продемонстрировать его не получится из-за невероятного количества мата. На кадрах никто не объясняет, почему произошла драка.

Узнать реальные причины конфликта, конечно, не получится. Но сама Богачева считает, что все дело в ее внешности и низком голосе, который стал таким из-за операций на горле из-за злокачественной опухоли. Девушка рассказала, что в свой адрес от волгоградской семьи слышала гадости вроде «богатая *** (проститутка — прим. ред.) из Москвы, что мне попортят лицо».

Так и получилось. На видео ниже Богачева рассказала о том, что в нее плевали, ей вырвали половину волос, сережку из пупка, испортили зубы и разбили телефон за 130 тысяч рублей. «Вчера на меня было совершенно нападение семьей из Волгограда. Люди узнали меня из передачи по телевизору. Напали на меня вшестером, меня избили, мужья держали за волосы, жены били. А бабушка этих людей наступила мне на шею, пока меня избивали», — рассказала девушка.

Богачева даже смогла раздобыть видео драки. Причем на этом ролике не начало конфликта, а момент, когда волгоградская семья догнала девушку. На кадрах видно, что одна женщина толкает Богачеву, а другая бьет ее в зубы. При этом мужчина (видимо, тот, кто трижды сидел) держит Богачеву и явно что-то говорит.

Богачева уверена, что российская семья ее знала и устроила «спланированную провокацию». По ее словам, отцу блогерши угрожают по телефону. Теперь Богачева хочет наказать нападавших и ищет юристов на Пхукете. Полиция Таиланда, по ее словам, не хочет разбираться в ситуации, в стороне осталось и консульство. К моменту публикации материала «360» не получил комментарии диппредставительства.

В беседе с «360» отец Богачевой Алексей рассказал, что все случилось примерно в два часа ночи около клуба. Шесть человек — два мужчины и четыре женщины — сначала пялились на Богачеву, показывали неприличные жесты и хихикали. Блогерша была с подругой и решила уйти в другой клуб. Россияне последовали за ней.

Потом на этой же улице эти же люди напали, избили. Двое мужчин держали ее, а девушки продолжали по лицу наносить удары. Наше консульство на подобные вещи не реагирует совершенно. Побои есть, в госпиталь местный она обращалась, в полицию обращалась, описание побоев есть Алексей отец Елены Богачевой.

Алексей отметил, что в Таиланде за просто так ничего сделать нельзя. Например, чтобы написать заявление в местную полицию, нужно было заплатить 4,2 тысячи рублей, а чтобы забрать видео с уличных камер, пришлось отдать 30 тысяч рублей.

Отец девушки добавил, что нападавших Богачевой помогли найти подписчики. К слову, она обещала заплатить 50 тысяч рублей за эту услугу, но наградила ли она кого-то, неизвестно. В любом случае у Богачевой есть имена и фамилии людей, с которыми произошел конфликт. Все они живут в городе Волжский Волгоградской области.

Узнать позицию шести человек, которые, по словам Богачевой, напали на нее, не удалось.