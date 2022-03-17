Российская нефть потекла на восток. Европейский рынок останется не у дел?

Индия захотела купить у России 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным ценам. Такое желание она изъявила на фоне продолжающихся антироссийских санкций. По словам экономистов, РФ увеличит поставки в страны Азии, но переориентации рынка не будет.

Индийская сторона заявила о желании импортировать из России порядка 15 миллионов баррелей сырой нефти. Об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники. По данным издания, сделку могут провести уже в этом году. Платить за сырье будут в рублях или рупиях. Ранее о переговорах с Россией по вопросу покупки нефти говорил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.

В это время США и Европа продолжают вводить санкции против России. Американский президент Джо Байден запретил ввозить в страну российскую нефть, а также природный газ и уголь. При этом Евросоюз заявил о планах постепенно отказаться от российских энергоресурсов.

«Не переориентация, а распределение»

Пока России очень сложно полностью переключится с Европы на Азию. При этом поставки в Китай, Индию и другие азиатские страны будут увеличиваться, заявил «360» ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

«Это правильно, потому что Азиатско-Тихоокеанский регион — это такой центр тяжести в мировом хозяйстве. Естественно, нам надо там быть в полном объеме по всему азимуту. Это не то чтобы переориентация, а равномерное распределение на Восток и на Запад. Это уже несколько лет происходит, а сейчас наблюдается продолжение этого тренда», — сказал он.

По мнению эксперта, этот тренд будет набирать обороты. Поставки российской нефти в Европу будут сокращаться, но в какой мере довольно сложно сказать.

«Он связан даже не столько с санкциями, потому что пока у нас есть только сбои в контрактации в связи с торговыми расчетами. Нет четкой уверенности, что сделки пройдут. Дальше это головная боль и западноевропейских компаний, потому что наша нефть была ориентирована во многом на нефтеперерабатывающие заводы», — отметил Масленников.

Он пояснил, что вместе с сокращением поставок нефти появится проблема с технологической модернизацией. При отсутствии российского сырья европейским нефтеперерабатывающим заводам придется перенастраивать оборудование и перезапускать технологическую линию.

«Это достаточно серьезная проблема для нефтепереработки, которая раньше пользовалась нашей маркой Urals. На сегодняшний день это является одним из оснований для призывов максимально аккуратно наращивать санкционное давление на Россию или вообще рано или поздно все это закончить», — подчеркнул экономист.

В Индии и Китае проблем с перенастройкой оборудования не будет, так как Россия традиционно поставляет нефть в эти страны и продолжит это делать и дальше.

«Вводят санкции, но оставляют бреши»

Масленников не исключил, что через какое-то время снова начнется обсуждение работы трубопровода «Северный поток — 2».

«Должно состояться завершение текущего геополитического кризиса, а дальше уже будем смотреть. Никогда не говори „никогда“ особенно в бизнесе», — заявил эксперт.

Он напомнил, что «Северный поток — 2» строился пополам. Россия, условно, вложила в проект пять миллиардов долларов, а остальные пять миллиардов выделили иностранные компании. Теперь тот бизнес, который вкладывался в «Северный поток — 2», посчитал, что в текущей ситуации проект вряд ли окупится.

«Поэтому начинаются некие претензии в адрес правительств, оказывающих санкционное давление на Россию. Господа, хорошие, давайте как-то разговаривать. Куда мы денем пять миллиардов убытков? Будьте добры, ответьте нам», — сказал Масленников.

Источник фото: РИА «Новости»

Нефть могут начать поставлять из Ирана и Саудовской Аравии, но этот объем не сможет перекрыть потребности Европы в российском сырье.

«По январю-февралю мы увеличили экспорт на 12,7%. В день продавали в среднем 4,6 миллиона баррелей, то есть это суточная норма наша. Это получается где-то 6-8% дневного мирового потребления нефти», — посчитал экономист.

По его словам, если предположить, что санкции в отношении Венесуэлы и Ирана отменят, то Венесуэла сможет поставить на мировой рынок примерно один миллион баррелей нефти в сутки. Иран еще где-то 2-2,1 миллиона баррелей.

«То есть они не закрывают российские поставки. Теоретически есть возможность свободных мощностей у Саудовской Аравии, но пойдет ли она на это — большой вопрос. И захотят ли все остальные потребители пользоваться саудитской нефтью», — задался вопросом Масленников.

Он добавил, что в ближайший год вряд ли получится решить проблему с нехваткой российской нефти на мировом рынке. В случае эмбарго цены взлетят от 200 до 300 долларов за баррель. Это приведет к мировому экономическому кризису. Как подчеркнул эксперт, Европа вводит санкции, но оставляет бреши, так как отказ от российской нефти выйдет им же дороже.