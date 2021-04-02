Российская блогерша угодила в психбольницу после попытки суицида. Ее образ шокировал ведущих «Давай поженимся»

Блогерша и участница ТВ-шоу Картье Бугатти пыталась свести счеты с жизнью в столичном отеле, но затем передумала и сама вызвала скорую помощь, написали СМИ. Медики спасли девушку, и, беспокоясь за ее состояние здоровья, увезли на лечение в психиатрическую клинику. Картье Бугатти прославилась среди пользователей Сети несколько лет назад. Она сразу привлекла к себе внимание нестандартной внешностью, провокационным образом и ярким поведением.

Алкоголь, врачи и психиатрическая клиника

Уроженка Самары Кристина Степанова, больше известная в блогосфере как Картье Бугатти, попыталась покончить с собой после ссоры со своим молодым человеком, сообщил Telegram-канал Mash. Осознав последствия своих действий, девушка сама вызвала службы спасения.

Полиция и скорая помощь одновременно прибыли отель на Ленинградском шоссе. Степанова встретила экстренные службы в сильно нетрезвом состоянии. Общение с врачами у блогерши не затянулось — они вызвали психиатрическую бригаду, поскольку душевное состояние пациентки показалось им нестабильным. Узнав о ее намерениях, медики забрали ее на лечение в психиатрическую клинику.

Как уточнил «Московский комсомолец», звезда социальных сетей вместе со своим молодым человеком два дня подряд не выходили из номера, пара употребляла алкоголь. Утром в четверг, 1 апреля молодые люди поругались, и парень покинул номер.

Эпатаж ради популярности

Картье Бугатти стала широко известна после участия в шоу «Давай поженимся». Девушка пришла в студию вместе с подругой по имени Тиффани. Выпуск этой программы и его фрагменты разлетелись по Сети. Пользователи высмеивали ответы девушек на вопросы ведущих, а многие решили, что их поведение — это часть продуманного образа.

На этом шоу подруги не остановились. Дальше они становились участницами таких шоу, как «Пусть говорят» и «Мужское/Женское». Кроме того, Картье Бугатти ведет страничку в Instagram и блог в TikTok.

Источник фото: Скриншот шоу «Мужское/Женское» / YouTube

Популярность среди пользователей девушке принесла ее внешность: большие неестественные губы, яркий макияж, наращенные ресницы, пирсинг, татуировки. Также пользователей Сети зацепило поведение девушки. При этом в своих блогах девушка в жесткой форме может ответить на всевозможные выпады в свою сторону.