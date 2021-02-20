Россиянок привозили в Испанию и принуждали к проституции. Банда придумала, как пройти через закрытые границы

Национальная полиция Испании совместно с Европолом обезвредила группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией полек и россиянок. При этом «бизнес» едва не прекратился из-за пандемии, но предприимчивые иностранцы сделали девушкам справки и представили все так, будто те едут лечиться.

Всего задержали 17 человек. Среди них есть четыре россиянина, шесть украинцев, два поляка, немец, а также граждане Молдавии, Литвы, Белоруссии и даже Уругвая. Базировались предполагаемые преступники в Аликанте и Валенсии. Более того, у них были «отделения» в Германии, Великобритании, Польше, на Украине и в России, сообщили в Infobae Argentina. Расследование их деятельности началось после обращения в полицию одной из жертв.

Девушек заманивали в Испанию обещаниями легальной работы. Такая же схема действовала и в случаях с другими странами Европы. Однако по приезде полек и россиянок заставляли заниматься проституцией.

При этом «бизнес» оказался под угрозой из-за пандемии. Закрытые границы должны были прервать поставки девушек. Однако группировка связалась с другой организацией. Последняя занималась изготовлением фальшивых медицинских документов. Именно с их помощью представительницы прекрасного пола приезжали в Испанию и другие страны якобы для лечения.

Организация проституции не единственное, в чем обвинили участников группировки. Дело в том, что даже с учетом фальшивых справок закрытие границ значительно снизило прибыль группировки. Дополнительными источниками дохода для нее стали незаконный оборот наркотиков и мошенничество с кредитными картами.

Полицейская операция с участием более чем сотни агентов показала, что предполагаемые преступники выращивали марихуану: всего нашли 300 растений и 40 килограммов наркотика. Кроме того, «предприниматели» использовали поддельные кредитки, с помощью которых получали больше бонусов от покупок, проживали в роскошных отелях и приобретали виртуальную валюту, например, биткоины. Также правоохранители изъяли два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, телефоны, компьютеры, драгоценности и поддельные документы.

Согласно статистике, порядка 90% проституток Испании иностранки. Столь же высокую долю представительниц первой древнейшей из-за рубежа зафиксировали лишь в Италии. При этом в начале февраля управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад о торговле людьми. По его данным, чаще всего предметом этой сферы деятельности до сих пор являются женщины. 50% жертв становятся сексуальными рабынями, 38% заняты в разного рода принудительных работах.