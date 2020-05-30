Россиянку с COVID-19 принудительно госпитализировали. Ее обвинили в заражении соседа через вентиляцию

У жительницы Прокопьевска Дарьи Семеновой врачи выявили коронавирус. Болезнь протекала в легкой форме, и ее оставили на домашнем лечении. Но неожиданно заболел ее сосед. Женщину обвинили, что она его заразила через вентиляцию. Ей грозит уголовное дело. В истории коронавирусной пациентки из Кузбасса разбирался «360».

Положительный тест

Дарья Семенова из Кемеровской области обратилась в больницу 21 мая. У женщины была небольшая температура и головная боль. Медики взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Результат пришел на следующий день. У нее подтвердился COVID-19. А вот симптомы, по словам женщины, у нее пропали совсем. Дарья отказалась от госпитализации и проходила лечение дома, в строгой изоляции.

Источник фото: РИА «Новости»

Через несколько дней, после повторного теста сотрудники Роспотребнадзора передали женщине административный иск в суд с требованием о ее госпитализации, так как она якобы представляет опасность для соседей.

В документе говорилось, что в многоквартирном доме, где проживает зараженная, есть общая вентиляция, а учитывая воздушно-капельный путь передачи инфекции, она создает угрозу заражения других людей.

Во время разговора с врачом женщина узнала, что якобы заразила через вентиляцию соседа — 19-летнего парня, сейчас он находится в больнице. Запись разговора Дарьи и главного санитарного врача Владимира Вачаева есть в распоряжении «360».

При этом у ее мужа и детей, которые также сдали анализ, коронавирус не обнаружили.

Женщина сообщила Вачаеву, что ждет постановления суда о принудительной госпитализации. На это ей ответили, что документ присылать не будут.

Карантин, полиция, суд

Подъезд, где находится квартира Семеновой, сейчас закрыт на карантин. У входа дежурит наряд полиции, а продукты ее соседям оставляют за дверью.

Источник фото: Дарья Семенова

«По всем зараженным контактным, в настоящий момент это 19-летний парень, экспертами устанавливаются все факты, пути заражения. По результатам уже этого расследования будет установлено, что с этим материалом делать», — отметил главный санитарный врач по Кемеровской области Владимир Вачаев. Его слова приводит сайт телеканала «Звезда».

Судебное заседание прошло 27 мая без участия россиянки. Дарья позвонила в Роспотребнадзор и попросила прислать ей решение суда. Но Вачаев ответил ей, что не будут подвергать риску своих сотрудников, а исполнительный лист есть у приставов. На это Семенова заметила, что исполнительный лист и решение суда — это разные вещи.

Принудительная госпитализация

Сейчас Дарья госпитализирована. Она находится в больнице Новокузнецка, куда ее доставили принудительно — по решению суда из Прокопьевска. Ее дети вместе с отцом находятся в обсерваторе, как контактировавшие с зараженной.

Сама Дарья сообщила, что против нее могут возбудить уголовное дело. По закону сейчас нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (часть 1 статьи 236 УК), предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до года.

В том случае, если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, обвиняемый может лишиться свободы на срок до пяти лет.

На момент публикации этого материала «360» не удалось получить комментарий главного санитарного врача Кемеровской области. Отправлены запросы в соответствующие ведомства.