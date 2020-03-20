Россиянку не пустили в Грузию из-за пандемии. Женщине с ребенком пришлось ночевать в палатке на взлетном поле

Россиянку с ребенком депортировали из Грузии. Женщина — резидент республики, живет там, владеет недвижимостью и платит налоги. Вот только не вовремя решила съездить в Москву. И хотя на горячей линии республиканского МИД ее супруга уверяли, что жену пустят домой, этого не произошло.

Россиянка Елена Варванина вместе с мужем Вячеславом и ребенком живут в Тбилиси с 2016 года, рассказал мужчина «360». Они резиденты, имеют вид на жительство, платят налоги, владеют недвижимостью. Недавно она приехала в Россию навестить родных и знакомых. За это время распространение коронавируса приняло угрожающие масштабы. Власти многих стран стали ограничивать въезд и выезд граждан за рубеж.

На горячих линиях МИД и полиции Грузии Вячеслава заверили, что жену и ребенка спокойно впустят обратно в Тбилиси. Но утром 19 марта их задержали в аэропорту после прибытия, забрали паспорта и несколько часов продержали на стульях, ничего толком не объясняя.

«Официально не объяснили. Неофициально все довольно очевидно: очень много людей с ВНЖ из проблемных стран типа Ирана. Пустишь одного — придется решать проблему с карантином сотен человек. Это все вполне можно понять», — пояснил Вячеслав.

Медобслуживание в аэропорту. Источник фото: Елена Варванина

Затем Елену попытались посадить на самолет до Минска. Но из-за стресса у нее резко скакнуло давление, пришлось вести ее в медчасть. Там дали пару таблеток корвалола и предложили «накачать» транквилизатором, чтобы «погрузить» в самолет. Елена отказалась.

Тентовая палатка на летном поле. Источник фото: Елена Варванина

Еще через пару часов «карантинных пассажиров» отвезли в тентовую необогреваемую палатку на взлетном поле. По ночам температура в Тбилиси опускается до +6…+7 градусов. А одеяла, несмотря на многочисленные просьбы, людям так и не принесли.

Внутреннее убранство тентовой палатки. Источник видео: Елена Варванина

В палатке были кулеры с водой, растворимый кофе и пакетированный чай. Туалет — синяя загаженная будка около палатки, но вымыть после него руки было негде. К слову, последний раз люди ели рано утром, еще в самолете, весь день их никто не кормил, а купить еду было негде. Уже вечером им раздали лимонад, картофель фри и небольшие «малосъедобные бургеры».

Скудный ужин. Источник фото: Елена Варванина

Все это время Вячеслав и Елена пытались выяснить, каким рейсом депортируют жену и дочь, чтобы улететь всем вместе. Но ничего конкретного им не говорили. Под утро 20 марта людей неожиданно подняли и отправили в автобус, который привез их к самолету. Поэтому улететь вместе с женой и ребенком Вячеслав не смог.

«Карантинных» пассажиров сажают в автобус. Источник видео: Елена Варванина

«Не хотелось бы, чтобы это выглядело поливанием Грузии, обычный ментовской бардак интернациональный совершенно. Беда лишь в том, что когда объявили запрет, люди на телефонах в МИД и полиции еще были не в курсе. Ну и отвечали, что обладателей ВНЖ пускают наравне с гражданами. Иначе бы никто никуда не полетел, естественно», — заключил Вячеслав.

Дежурный дипломат секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии рекомендовал «360» адресовать вопросы местным властям. Решение проблемы с возвращением Елены домой вне компетенции российской дипмиссии.

Законный запрет

18 марта грузинские власти закрыли границы страны. В беседе с местным Первым каналом пресс-секретарь премьер-министра Георгия Гахарии Ираклий Чиковани пояснил, что вернуться в страну могут только ее граждане или члены их семей. Для остальных въезд закрыт на две недели. С 21 марта страна полностью закроет авиасообщение с другими государствами. А возле КПП на границах с Россией и Азербайджаном оборудуют карантинные зоны.

Те, кто не пустил Елену домой, руководствовались этим решением премьер-министра. Поскольку она не является гражданкой Грузии, депортация, по всей видимости, была законной, пояснил «360» адвокат Евгений Эрлихман. На резидентов, имеющих вид на жительство, это исключение, видимо, не распространяется.

«Если бы она потребовала, ей бы выдали письменный ответ, почему ее не пускают на территорию. Но я так понимаю, она именно так вопрос не ставила — и ей никакие бумаги, наверное, не выдали», — добавил юрист.

Адвокат посоветовал Елене и другим попавшим в похожую ситуацию людям запросить письменный ответ со ссылками на законодательные нормы, по которым их не впустили в Грузию. А затем обжаловать ответ и постановление премьера в суде или прокуратуре Грузии, возможно, в Европейском суде по правам человека, опираясь на нормы международного права.