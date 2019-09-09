Россиянки надели папахи назло Хабибу Нурмагомедову. Вопрос чести оставил их в меньшинстве

Хабиб Нурмагомедов заявил, что носить папаху могут только люди с честью — и поэтому ее надевают только мужчины. Теперь россиянки массово примеряют народный убор и выкладывают фотографии с ним.

Хабиб Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив в ОАЭ американца Дастина Порье. После он поблагодарил поддерживавших его зрителей, отдельно выделив тех, кто пришел на поединок в папахе.

«Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи — женщины папахи у нас не носят», — заявил он.

В его словах тут же нашли повод для обиды. В соцсетях начался флешмоб, участницы которого выкладывают фотографии в папахах, сопровождая их хештегами #женщинавпапахе и #нехабиб. Одной из первых стала дагестанская активистка и журналистка Светлана Анохина.

Источник фото: Facebook Юлия Башинова

Многовековая традиция

Уместно ли обижаться на Нурмагомедова и оскорбляют ли женщины традицию, примеряя мужской головной убор? Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов напомнил, что отношения между людьми в Дагестане зависят от многих факторов, в том числе от возраста.

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«Посмотрите, как Хабиб, который является чемпионом мира, ведет себя со своим отцом. Как мальчик, готовый подставить одно место под ремень», — сказал он.

Исторически сложилось, что папаху носят джигиты. Есть и другой обычай, описываемый поговоркой «брось папаху в девочку, и если она устоит, значит, готова замуж». К таким многовековым внутренним традициям, считает Тарасов, нужно относиться толерантно. Тем более никто не собирается насаждать их на остальной территории России, а Хабиб всегда позиционирует себя прежде всего как гражданин России.

Оскорбительный вид

Заместитель руководителя Международного евразийского движения Валерий Коровин услышал в заявлении Нурмагомедова слова традиционалиста. Исторические обычаи и устои очень сильны на Кавказе и определяют образ местного населения. А участницы флешмоба, по его словам, демонстрируют попрание традиций и пренебрежение.

«Это вызов, так как мы живем в условиях раскрепощенных свобод. Поэтому на это смотрят неоднозначно. Но Россия пока — традиционалистская страна и пока будет такой оставаться. И такие выходки будут уделом меньшинств», — добавил Коровин.

На Кавказе вид женщины в папахе будет оскорбительным для местных жителей. Именно потому, что это идет против традиций, которые поддерживает большинство. А женщина не может носить папаху, потому что у нее нет именно мужской чести, подчеркнул этносоциолог. Но есть честь женская, которой нет у мужчин. В кавказской культуре свои женские традиции и ментальность.

Идеолог Олимпийского движения Пьер де Кубертен утверждал, что спорт должен быть вне политики. В современном мире победившего Запада, продолжил Коровин, спорт давно не является каким-то состязательным видом сопоставления доблести, физических и моральных навыков. А стал инструментом сведения политических счетов.

«Говоря о политических высказываниях Хабиба… Он лишь является жертвой современного мира, захваченного, мировоззренчески глобалистским Западом», — подытожил он.