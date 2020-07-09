Россиянкам ампутировали грудь после уколов вазелина. Как калечат обещания будущей красоты

От красоты до ампутации

Уколы лжекосметолога не сработали. А женщинами пришлось заниматься хирургам, которые удалили им молочные железы.

Розу Душаеву задержали. Против нее завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Накануне Ленинский районный суд Грозного приговорил ее к реальному сроку. Отбывать наказание Душаева будет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу.

Как рассказал в беседе с «360» пластический хирург Казбек Кудзаев, к нему часто обращаются женщины после подобных уколов. Некоторых он оперирует сам, в тяжелых случаях отправляет в Москву.

Источник фото: телеканал «360»

«Приходится полностью, как при онкологии, убирать грудь, а потом делать реконструкцию. Честно говоря, это даже сложнее, чем рак молочной железы», — пояснил он.

По словам врача, извлечь введенное вазелиновое масло практически невозможно. Оно пропитывает все ткани, и там появляются рубцы.

Источник фото: телеканал «360»

«Вазелин категорически не допускается вводить шприцем. Его можно выпить, чтобы избавиться от запора. Им что-то можно смазать снаружи, но для инъекционного введения он не предназначен», — пояснил специалист.

По его словам, такие операции на дому происходят довольно часто. При этом девушки из-за местного менталитета просто боятся обращаться к медикам. Они готовы умереть, чтобы о них ничего не узнали.

Бомба замедленного действия

Согласие на подобные операции складывается из двух факторов. Цена и доступность информации. Об этом «360» рассказал пластический хирург Андрей Искорнев. Он пояснил, что себестоимость одного укола с 20 миллилитрами специальной формулы гиалуроновой кислоты для придания объема молочной железе составляет 15 тысяч рублей. На одну железу нужно минимум 100 миллилитров.

«То есть пять шприцев — это себестоимость только одной молочной железы. Вот и математика. Это вопрос денег. Ну и вопрос пациентов и их образования. Все равно любая девушка, более или менее которая интересуется проблематикой, соберет информацию, каким образом можно увеличить молочные железы. Никто просто так вслепую так не действовать не будет», — пояснил он.

При этом Андрей Искорнев отметил, что многие сейчас не ищут информацию, а ориентируются на Instagram-профили инфлюенсеров. Некоторые из них показывают, как самостоятельно можно вводить себе гель в домашних условиях.

На таких людей подписываются, появляется целая субкультура. К таким косметологам-надомникам и самоучкам идет очень определенная категория пациентов. Как правило, это девушки, которые из-за недостатка информации обращают внимание именно на социальные сети, где никак это не фильтруется Андрей Искорнев пластический хирург.

Также в провинции очень распространено подделывание медицинских документов. Неизвестным способом человек получает диплом, приезжает в крупный центр для получения первичной специализации. Если подделку не обнаруживают, то человек получает легальный сертификат. Вместо семи лет на учебу он тратит всего два.

Эксперт отметил, что об увеличении груди задумываются многие девушки, но с разными целями. Некоторые считают, что смогут найти себе жениха. Другие также ориентируются на профили известных людей в Instagram. Таким образом они пытаются получить себе часть той красивой жизни, которую они видят на экране.

Вазелиновое масло использовали в начале 90-х, когда никаких современных грудных имплантов не было. По словам Андрея Искорнева, тогда эту субстанцию закачивали в телячьи кишки, чтобы потом засунуть в молочную железу. Но этот материал все равно опасный, так как приводит к воспалениям.

Есть такое состояние, называется гелиома. Это когда вокруг геля или вазелина возникают очаги рубцевания. Медицинский силикон — это инертный материал. Он не вступает ни в какие реакции организма, а вазелин меняется и вызывает хронические воспаления тканей Андрей Искорнев пластический хирург.

В итоге у человека поднимается температура, начинается слабость. А что происходит, он просто не понимает. В итоге он начинает лечить симптомы, на понимая даже, что носит в себе бомбу замедленного действия.