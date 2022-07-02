Россиянка выкопала мертвого мужа, чтобы сжечь. Она заявила, что такова его воля

Жительница Воронежа Елена Подобедова выкопала из могилы умершего мужа. Вдова собиралась предать тело огню, ссылаясь на волю усопшего. «360» разобрался в произошедшем и пообщался с адвокатом женщины Виталием Бородиным, ранее защищавшим Ксению Собчак.

Хотела предать огню

Круглосуточная охрана кладбища не сразу заметила пропажу тела. Источник «360» сообщил, что женщина провела эксгумацию не лично, а попросила других людей.

По словам источника, Подобедова сослалась на некие языческие обряды, согласно которым тело после смерти нужно предать огню. Она заявляла, что такова воля ее супруга.

Источник фото: РИА «Новости»

Состава преступления нет

Адвокат вдовы заявил «360», что его подопечная не совершала преступных действий.

«Во-первых, она ничего не делала, чтобы вы просто понимали, она к этому вообще никакого отношения не имеет и не имела. Во-вторых, если посмотреть федеральный закон „О погребении“, если даже допустить, чтобы она это сделала, она имела на это право полноценное, как и родители умершего», — сказал он.

Подобедову обвинили в повреждении места захоронения и надругательстве над телом. Уголовное дело уже направили в прокуратуру. Бородин сказал, что он не согласен с действиями следователей.

«Это дело нужно вернуть на доследственную проверку и полностью прекратить за отсутствием состава преступления», — сказал он.

Родители сделали все по-своему

Адвокат рассказал, что с похоронами мужчины сложилась запутанная ситуация. Родители усопшего решили провести все традиционным способом. А муж Подобедовой якобы хотел иного обращения со своим телом после смерти.

Источник фото: РИА «Новости»

«Когда все это произошло (эксгумация тела — прим. ред.), родители почему-то решили написать заявление на Подобедову. Органы правопорядка сработали преждевременно», — объяснил Бородин.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитная невиновна и не хотела напакостить родителям супруга. По словам Бородина, женщина тащила семью на себе: воспитывала детей, обеспечивала кредиты и содержала мужа. А решение о похоронах приняли именно родители.