Россиянка Мира Тэрада попросила суд США приговорить ее к уже отбытому сроку. Ее судят за перевозку кокаина, которой Мира занялась под влиянием мужа-американца. Он не только бил ее, но даже расстрелял из пистолета. А потом сам попался с наркотиками в Санкт-Петербурге.

Мира Тэрада до 2017 года была известна как Оксана Вовк. Под этим именем она и фигурирует в документах суда. Россиянку задержали два года назад в аэропорту Финляндии, когда девушка следовала из Санкт-Петербурга в Испанию. Основанием для задержания стал ордер Интерпола по обращению американских властей. Те утверждали, что Тэрада замешана в отмывании денег и контрабанде кокаина.

Спустя несколько месяцев пребывания в Финляндии россиянку экстрадировали в Штаты. Там она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег. Супруга россиянки задержали в октябре прошлого года в аэропорту Пулково. Его выдворили из России и передали США.

Источник фото: flickr.com/Jobs For Felons Hub

В США за несладкой жизнью

Суд США требует для Миры трех лет и 10 месяцев заключения. В таком случае россиянке останется отсидеть в американской тюрьме еще более трех лет. Это при условии, что ей не засчитают полгода, которые она находилась в заключении в Финляндии. Адвокат Джеффри Циммерман же уверен, что было бы «вполне оправданно» приговорить девушку к уже отсиженным 14 месяцам, засчитав время заключения в обеих странах в общий срок.

В качестве аргументов защита привела детали из жизни Тэрады. 31-летняя россиянка выросла в Санкт-Петербурге в неполной семье. Она жила в США по визе научного работника, а шесть лет назад встретила там Алета Тэрада и вышла за него замуж. Алет старше ее на 20 лет. Именно с возлюбленным, по словам подсудимой, они и торговали наркотиками. До этого, как сообщила мать Миры, у девушки не было проблем с законом.

Супруг, отметил адвокат, избивал Миру. «Речь шла о постоянном насилии, в том числе Тэрада бил Оксану (прежнее имя подзащитной — прим. „360“) кулаком, пинал ногами и душил, а также бил различными предметами», — пишет юрист. Он также добавил, что пять лет назад мужчина выстрелил в россиянку. Как результат — та провела неделю в больнице и перенесла тяжелую операцию на ноге.

Смягчающие обстоятельства

Все это смягчающие обстоятельства. Об этом в разговоре с «360» заявил вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

«Конфликты в семье, некие обстоятельства, которые предшествуют совершению преступления, учитываются: была ли она социально активным человеком, какие у нее характеристики, какой жизнью жила — все это любым судом в каждой стране учитывается», — считает правозащитник. По его словам, такие моменты направлены на то, чтобы девушку пожалели.

Не стоит забывать и о том, что задержанная свою вину признала. С учетом этого у Миры высокие шансы на то, что суд примет сторону защиты, считает Ионов.