Калужанка стала первой художницей, создавшей 20-этажную картину. Чем еще она известна?

Калужская художница Виктория Вейсбрут написала огромную картину — мурал на фасаде 20-этажной новостройки. Она стала первой в России девушкой, создавшей такую масштабную работу. Но это далеко не первый мурал, созданный Вейсбрут.

Вейсбрут написала мурал во время фестиваля уличного искусства «Культурный код», который проходил в Челябинске и еще 10 городах России. В рамках мероприятия художники создают масштабные работы под открытым небом, формируя креативное пространство российских городов.

Свою работу девушка назвала «Окно Овертона». На стене 20-этажной челябинской новостройки изображена Венера Милосская. Правда, в очень необычном облике — разноцветная, с рисунками на теле.

«На данной картине изображена Венера Милосская, богиня любви, которую собирают в некий новый осовремененный образ маленькие художники. Имя каждого из них Викита, и каждый из них — это я, мое альтер эго», — прокомментировала свою работу Вейсбрут.

Портфолио

Художница является автором концепции Infoxication, посвященной насыщенной информационной среде, в которой живет современный человек. Любимые направления искусства девушки — живопись, стрит-арт и скульптура в стиле нео-поп-арт.

Из-за некоторых работ Вейсбрут даже называли скандальной художницей. Например, осенью 2019 года она предложила нарисовать авангардного Гагарина на въезде в Калугу. На месте, где девушка планировала писать картину, уже было изображение космонавта, но оно сильно выцвело и нуждалось в обновлении.

Сначала идею Вейсбрут не осуждал никто, даже местные архитекторы. Их только интересовало, как долго мурал продержится на стене. Проект художницы победил в городском конкурсе. Но многим жителям города идея не понравилась и в конце концов от нее отказались. Фото ниже — как это должно было выглядеть.

Однако в портфолио Вейсбрут есть муралы, которым все-таки удалось попасть на стену. В 2019-м в Санкт-Петербурге девушка создала «Всадника».

«Эту работу заказали люди, которые шарят в современном искусстве и не боятся перемен! И теперь „Я“ останусь в Питере на долгие-долгие годы», — поясняла художница.

На своей странице в Instagram художница объяснила, что «Всадник» олицетворяет современного российского художника, который стоит на пути открытия себя другим странам.

Весной 2020 года девушка представила картину с Владимиром Путиным в кислотных цветах. Эту работу она назвала «Раб на галерах».

«Прошу относиться к данной картине иронично. Я достаточно аполитична. Но когда просят написать портрет известного человека, не могу не выразить через него свое видение реальности», — объяснила Вейсбрут, отметив, что картина сделана под заказ и не продается.

Помимо муралов, художница увлекается традиционной живописью. Работы выполнены в ярких цветах, с добавлением рисунков на главном объекте. В 2019-м девушка написала картину «Артемида».

В июле 2020 года Вейсбрут написала «Мону Лизу», но, как обычно, в своем представлении.