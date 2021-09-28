Утонул на глазах у жены, спасая подругу. Что известно о гибели россиянина в Испании

Россиянин Данила Гагарин погиб, спасая знакомую девушку в море у побережья испанского города Торревьеха. Все произошло 23 сентября, но спасателям удалось обнаружить тела молодых людей только на следующий день. Жена молодого человека снимала происходящее на видео. Тогда она не могла предположить, что на кадрах останутся последние минуты жизни ее мужа.

Несчастный случай

Россиянка обратилась в службы по экстренным ситуациям Испании 23 сентября, сообщив, что два человека упали в море в бухте Ла Сорра в испанском городе Торревьеха в провинции Аликанте и их накрыло волнами. По ее словам, она вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем, когда их подруга упала в воду и начала тонуть. Муж бросился ей на помощь, «безуспешно пытаясь ее спасти». Ее слова приводит пресс-служба Гражданской гвардии разговоре с РИА «Новости».

«Гражданская гвардия нашла тело мужчины 24 сентября, он пропал без вести после того, как бросился в море, чтобы спасти подругу, которая тонула», — рассказали в пресс-службе.

Утонул мужчина вместе 24-летней финкой. Ее тело обнаружили на соседнем пляже в Лос-Локос в день происшествия — 23 сентября, спустя пять часов после начала поисков. Тело Гагарина было найдено почти через сутки.

Причиной трагедии, как считает Гражданская гвардия, стал несчастный случай.

Россиянина искали с помощью вертолета и других воздушных и наземных средств, сообщило местное информационное агентство EFE со ссылкой на близкие к следствию источники.

Погиб как герой

Погибший молодой человек оказался племянником политолога из Екатеринбурга Анатолия Гагарина.

«Очень горько понимать, что нет (какое страшное слово…) моего племянника Данилы. Погиб как герой. Царствие небесное. Нет слов», — написал Анатолий Гагарин на своей странице в Facebook. Его слова привет сайт kp.ru.

Отец погибшего предположил, что одной из причин несчастного случая могла быть недостаточно хорошая физическая подготовка девушки, спасть которую бросился его сын. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» мужчина отметил, что ранее Данила уже практиковал экстремальные прыжки со своей супругой. По словам мужчины, с этой скалы молодые супруги прыгали по очереди, и друг друга снимали.

«Они регулярно приходили туда, когда волна поднималась. Прыгают, снимают друг друга, вылезают, все нормально. Но в этот раз волна была большая. Их подружка из спортзала увидела их и решила прыгнуть. Вынырнуть не может — Данила кинулся ее вытаскивать», — рассказал отец погибшего.

Он также отметил, что подруга его сына занималась только йогой, и чтобы выбраться ей просто не хватило сил. Данила почти смог вытащить тонущую девушку из воды, добавил отец погибшего. Но, когда они уже были на камне, их сбила мощная волна, которая со всей силы ударила о скалу.

В беседе с «Московским комсомольцем» мать погибшего парня Елена рассказала, что Данила и его жена Даша были профессиональными спортсменами. Они оба фитнес-тренеры, «так что всегда рассчитывали свои силы и возможности», отметила женщина.

Елена рассказала, что ее сын был очень отзывчивый, и как настоящий мужчина бросился на помощь. По ее мнению, если бы Данила был бы там один, то смог бы устоять, но удержать и себя и девушку он не сумел и их «просто унесло».

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В Испании в ближайшие дни пройдет процедура кремации, но близкие Данилы на нее могут не успеть из-за ковид-ограничений. Сейчас семья пытается получить экстренную визу и результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Елена также рассказала, часть праха ее погибшего сына семья намерена забрать с собой в Москву, часть оставить в Испании его жене Даше, а часть развеять над морем.

«Данила был человеком моря», — отметила его мать.