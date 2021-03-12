Петербуржец за один день пережил девять клинических смертей. И в конце концов он выжил. Таких случаев достаточно много, существуют даже мифы о суперспособностях, которые могут возникнуть после подобной смерти. Но клиническая смерть — опасное состояние.

«Смерть» в 30 лет

30-летнего Антона Димова из Санкт-Петербурга привела на больничную койку врожденная болезнь — генетическая тромбофилия. Простыми словами, это склонность к образованию тромбов — сгустков свернувшейся крови, которые могут отслаиваться и закупоривать сосуды.

В 2016 и 2017 годах Димов пережил тромбоэмболию легочной артерии (один из важнейших сосудов в теле человека, который переносит венозную кровь от сердца к легким). В те годы Димов относительно легко перенес обострение, но месяц назад ему не так повезло.

10 февраля 2021 года Димов проснулся и пошел в душ перед очередным походом в поликлинику. Прямо перед выходом он почувствовал боль в груди, а к ней добавилась одышка и потемнение в глазах. Димов не сразу вызвал врачей, думая, что все пройдет само собой.

Но боль не отступала, появлялись и новые проблемы: посиневшие губы, похолодевшие руки и ноги. Тогда Димов решил вызвать скорую. Уже в больнице медики зафиксировали, что у Димова уровень кислорода в крови упал до 66%.

Ночью молодой человек «умер» в первый раз. Он очнулся спустя три дня, и врачи сказали ему, что за это время он пережил 15 клинических смертей. Потом медики пересмотрели решение и пришли к выводу, что их было девять. То есть шесть состояний из 15 не были клиническими смертями.

Случай Димова не первый, когда человек пережил несколько смертей за короткое время.

«Марафон» клинических смертей

В феврале в пресс-службе КГБ имени Виноградова сообщили, что 47-летний пациент за одну ночь пережил клиническую смерть пять раз. Мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем, и он вызвал скорую. Когда бригада приехала, у него случилась первая клиническая смерть. Врачи успели спасти пациента в первый раз.

По дороге в больницу его настигли две клинические смерти, а в отделении реанимации — еще одна. В итоге пациента спасли, даже несмотря на пять клинических смертей.

В 2020 году в больнице оказалась 55-летняя жительница Вологды, писал официальный сайт правительства области. Вера Комарова 4 октября почувствовала боль в груди и одышку. Ее супруг вызвал скорую. Приехавшие врачи зафиксировали у пациентки острый инфаркт миокарда, осложнившийся спустя несколько минут фибрилляцией желудочков. Во время осмотра Комарова потеряла сознание, у нее произошла остановка сердца. Медики проводили реанимационные мероприятия несколько минут. В итоге сердце «завели» и пациентка пришла в сознание.

В квартиру Комаровой приехала вторая реанимационная бригада. У женщины случилась вторая фибрилляция желудочков, остановка дыхания и клиническая смерть. Ей повторно провели реанимационные мероприятия, после чего доставили в Вологодскую областную клиническую больницу.

Важность формулировок

Врач — анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев в беседе с «360» объяснил, что клиническая смерть — это очень редкое и необычное состояние. Когда он узнал о 15 клинических смертях петербуржца, врач усомнился, что все они действительно были этими состояниями. Собственно, так и получилось: только девять состояний Димова из 15 были клиническими смертями.

15 клинических смертей — может быть, это были обмороки, а может быть, это была остановка сердца, а может, это были желудочковые нарушения ритма, которые заставляли менять тактику лечения и проводить электроимпульсную терапию Александр Патрикеев.

Клиническая смерть — это отсутствие проявлений жизнедеятельности организма. То есть у человека в таком состоянии нет сознания, самостоятельного дыхания и сердечной деятельности. Выйти из этого состояния, соответственно, можно. Но позитивный результат зависит от успешности реанимации.

Клиническая смерть наступает в результате основного серьезного заболевания. В зависимости от того, как оно протекает, выход из этого состояния разный. Например, у кого-то сразу может случиться инсульт или инфаркт.

Выход из состояния клинической смерти зависит от трех вещей: реанимационных мероприятий, силы организма и основного заболевания. Например, если у человека случился инсульт или отек головного мозга, после чего произошла клиническая смерть, выход из нее или невыход — это одна история. Если у пациента тромбоэмболия — другая. Разные сценарии будут для инфаркта миокарда и для нарушения сердечного ритма.

Есть много слухов, что люди, пережившие клиническую смерть, потом приобретают или утрачивают талант к чему-либо. Например, сайт Epoch Times описывал случай художника Питера Энтони. В 80-х он столкнулся с клинической смертью и полностью утратил талант рисовать. Однако у него появились сверхспособности к математике.

Патрикеев сказал, что в его практике никогда не было случаев, когда у человека после клинической смерти открываются какие-то особенные способности. Зато таких случаев много в «художественной литературе и анекдотах».