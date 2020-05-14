Россиянину грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке. Все началось с мертвого жука в кармане

Зоолог Александр Игнатенко попал в неприятную историю в отпуске на Шри-Ланке, когда невольно увлекся наукой в чужой стране. За то, что россиянин собирал мертвых жуков, он теперь обязан либо отсидеть 40 лет, либо заплатить штраф в три миллиона рублей.

Об истории стало известно от самого Александра. На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал, что изучение насекомых и пауков — его работа, хобби и «жизненный путь». В феврале он с друзьями отправился на Шри-Ланку в отпуск. 28 февраля ребята должны были вернуться в Россию, но этого не произошло. Оказалось, что их задержала местная полиция. Они сидели в тюрьме с 27 февраля по 4 апреля. После заключения их отпустили под залог до 15 июня, а далее — новый суд.

Компанию задержали в национальном парке после проверки. В карманах у Игнатенко было много мертвых жуков, которых он собирал, по его словам, для изучения и фотографирования.

«Я в принципе имею привычку собирать такие экземпляры из тех же светильников, где зачастую насекомые гибнут сотнями от жарких ламп, эти животные все равно уже мертвы, но могут послужить науке», — написал Игнатенко.

Александр в национальном парке в Уганде / Источник фото: страница Александра Игнатенко в «ВКонтакте»

По словам зоолога, полиция не стала слушать доводы компании, отобрала у них телефоны, фотоаппараты и паспорта, а потом отвезла в отделение. Там ребята провели ночь и не получили возможности позвонить в посольство или адвокату.

День спустя, при проверке места пребывания зоолога и его знакомых, там нашли еще насекомых, которых Игнатенко «собирал вдоль дорог и в саду отеля», а потом, после фотографирования, собирался «отправить назад, где их взял».

После обыска отеля нас ждал пятиминутный суд, который постановил посадить нас в тюрьму, а потом уже разбираться Александр Игнатенко.

В тюрьме у Александра открылась язва из-за острой еды. Он провел неделю в госпитале. Вся компания сидела в камере на бетонном полу и еще с 86 местными заключенными.

Игнатенко добавил, что к каждой собранной им особи ему вменяют несколько преступлений. Говорится, что он поймал насекомых, сделал это незаконно, на священной земле и так далее. В общем, на одно найденное насекомое приходится от трех до семи позиций обвинения, которых в итоге 277. И каждая облагается штрафом в 30-40 тысяч рупий (примерно 30-40 тысяч рублей). При этом изначально обвинений было 550, и, по словам Игнатенко, в числе «улик» были кожура и косточки от папайи.

Во время первого заседания суда компании не предоставили ни адвоката, ни переводчика, а суд проходил на сингальском языке. Теперь ему грозит одно из двух: либо штраф в размере трех миллионов рублей, либо тюремный срок длиною в 40 лет.

В связи с произошедшем жена Игнатенко Елена Бондаренко создала страницу во «ВКонтакте» для сбора средств супругу. В одном из постов она сообщила, что достать адвоката удалось только ко второму слушанию дела. В записи говорится, что Игнатенко не собирал насекомых в самом парке.

Александр с женой Еленой / Источник фото: страница Александра Игнатенко в «ВКонтакте»

«Насекомых часто трудно сфотографировать непосредственно в природе, поэтому собранный материал фотографируется камерально, с использованием специального оборудования. Для этого Саша собирал в плафонах уличных фонарей и по обочинам дорог различных мелких мертвых насекомых, а также в небольшом количестве такие же живые объекты. После фотографирования материал возвращался в природу. В национальных парках материал не собирался, только фотографировался в природных условиях», — говорится в посте.

При этом представители национального парка уверены, что все насекомые собраны в охраняемых зонах. Кроме того, компании вменяют использование химикатов, орудий ловли, убийство живности, а задержание и изъятие проводилось без протоколирования и присутствия понятых.

Помощь посольства

«360» пообщался с супругой Игнатенко Еленой и узнал, что адвокат зоолога — местный житель, говорящий на английском. При этом все суды проходили на сингальском без дубляжа на английский язык. Никто из компании Игнатенко, как и он сам, не давали официальных показаний, их никто не допрашивал. По словам Елены, они несколько раз писали в российское посольство на Шри-Ланке, но ответа не получили.

В то же время посольство РФ на Шри-Ланке, с которым связался «360», заявило, что дипмиссия находится в «постоянном контакте» с россиянами.

Посольство находится в постоянном контакте. В результате предпринятых нами шагов они были выпущены из тюрьмы под подписку о невыезде. Решение об их виновности или невиновности будет принято судом на основании уже собранных правоохранительными органами материалов. Очередное судебное заседание намечено на 28 мая Пресс-служба посольства РФ на Шри-Ланке.

Штраф за жуков

Местная жительница Ольга, жена одного из гидов по Шри-Ланке, который разбирается в вопросе (с ним не удалось пообщаться, потому что он плохо говорит по-русски), рассказала, что в государстве нельзя собирать и вывозить насекомых и любые другие природные объекты. За это «много кого арестовывают», а Игнатенко «не первый и не последний».

Ольга допустила, что Игнатенко с компанией собирал каких-то ценных жуков, то есть это не божьи коровки или местные комары. Другими словами, если Игнатенко является зоологом, то он понимал, что собирает.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН Борис Коротяев изучил список собранных Игнатенко насекомых и рассказал журналистам, что из всего списка интерес представляют только златки — они продаются за несколько десятков долларов.

Лист с обвинениями в адрес Александра, указаны некоторые виды насекомых, которых нашли у россиянина / Источник фото: страница Александра Игнатенко в «ВКонтакте»

«Таких [видов], чтобы стоили сотни или тысячи долларов, точно нет. Большинство большой коммерческой стоимости не имеет и в международный список подлежащих охране видов не включено, поэтому за них сажать на 40 лет не стоит», — сказал Коротяев.