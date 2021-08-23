Япония вряд ли даст убежище россиянину, приплывшему с Кунашира. У него заподозрили проблемы

Мужчина приплыл с курильского острова Кунашир в Японию за политическим убежищем. Он вышел в море на резиновой лодке 17 августа, уже через два дня его задержали японские пограничники. Правда, убежища в Японии он так и не получит, уверены политологи, которые назвали мужчину городским сумасшедшим.

О мужчине, просящем политического убежища в Японии, стало известно 20 августа. Он приплыл в японский город Сибецу на Хоккайдо. Его сразу доставили в местную иммиграционную службу. Сахалинское управление ФСБ и российское посольство в Японии проводят проверку данных о якобы россиянине. При этом Япония отказывается предоставить официальную информацию об этом человеке, сообщили в Генконсульстве РФ в Саппоро.

«В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», — сообщило диппредставительство в Facebook.

«Перебежчик» со стажем

Несмотря на то, что официальной информации по задержанному в Японии мужчине нет, источник «РИА Новости» назвал предполагаемое имя. Просящим убежища может быть житель Южно-Курильска Ваас Феникс Нокард.

«Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому „перебежчик“ написал, что уже далеко, и попросил не ждать», — рассказал собеседник агентства.

Также он заявил, что 10 лет назад Ваас Феникс Нокард (в прошлом Владимир) уже бывал в Японии. Тогда его депортировали из страны за нарушение визового режима. Также его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов.

«Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке. Или с кем познакомится — там и пристраивался», — пояснил источник.

О 38-летнем Ваасе Фениксе Нокарде, уроженце Удмуртии, писал ранее «Телеграф». Человек с таким именем работал в Ижевске. А четыре года назад он зарезервировал себе дальневосточный гектар на острове Кунашир и даже оформил его в собственность. Ваас Феникс Нокард сделал это в короткий промежуток времени, когда на портале «Госуслуги» еще можно было выбрать участок на одном из Курильских островов. Мужчина прихватил с собой одежду, продукты, инструменты и переехал на Курилы. В кармане у него было всего 7,5 тысячи рублей.

Шансы на убежище

Япония не предоставит политическое убежище «перебежчику». Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Япония никому политическое убежище не предоставляет. Это закон уже такой. Не знаю, оформлено это законодательно или нет, но на практике Япония никогда никому политическое убежище не предоставляет Валерий Кистанов.

Собеседник напомнил, что еще во времена СССР многие пытались сбежать в Японию, но в итоге оказывались в США. Кистанов указал, что и сейчас островное государство временно подержит россиянина у себя и найдет возможность его куда-нибудь пристроить: либо отдаст третьей стране, либо вернет в Россию.

«Глупость он, конечно, совершил большую. Нужно было просто купить туристическую путевку в Японию», — отметил собеседник.

Он также напомнил, что прошлые разногласия с законом в Японии и других странах лишь упрощают ситуацию для властей островного государства по возвращению мужчины домой. Правда, в таком случае Япония признает курильский Кунашир, откуда стартовал задержанный, российским. Иначе, согласно японским законам, мужчина попросту совершил поездку внутри страны — с одного острова на другой.

Поступок россиянина Япония может расценить просто как мелкое хулиганство и незаконное пересечение границы. Об этом в разговоре с «360» заявил востоковед Алексей Маслов. Он считает, что принадлежность островов к той или иной стране в этом случае никто затрагивать не будет.

«Речь идет скорее о городском сумасшедшем. Очевидно, что он не понимает, как действует японское законодательство. Это говорит о том, что он абсолютно не подготовлен. Надо говорить либо о его интеллектуальных способностях, либо о психических», — заключил собеседник.