Отдых в Испании с женой закончился для россиянина госпитализацией. У Виталия подтвердился коронавирус, и сейчас он находится в инфекционной больнице в московской Коммунарке. Из симптомов остались только заложенный нос и небольшая температура. Виталий рассказал «360», как оказался в палате и что предпринимают медики.

Все началось 10 марта, когда Виталий вместе с женой вернулся из Барселоны. Молодой человек 10 лет не был на больничном, но после прилета из Испании почувствовал недомогание. Первые признаки заболевания появились 13 числа.

«Появилась сначала слабость в теле, озноб, и чуть позже уже у меня поднялась температура до +37,5, наверное. <…> 13 марта у меня взяли первые анализы, 15 числа мне сообщили положительный результат», — рассказал Виталий.

Эти два дня у него была невысокая температура. «Один день я находился не дома — я ездил по делам. Врачи уже установили, с кем я контактировал. Эти люди тоже находятся на карантине», — добавил Виталий.

Его супруга сейчас в самоизоляции. У нее не подтвердился положительный результат на коронавирус. Сейчас девушка находится дома и никуда не выходит. Сам Виталий попал в инфекционную больницу в Коммунарке, где проверяют на коронавирус и лечат уже заразившихся пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне позвонили из Роспотребнадзора 15 числа, и в этот же день они отправили машину скорой помощи. <…> Я нахожусь в отдельной палате, ко мне никого не пускают. Прогнозы пока следующие: в течение 14 дней я должен быть изолирован, берут анализы на первый, третий и десятый день нахождения в больнице. По идее, по первым двум результатам должны сообщить и принять какое-то решение», — рассказывает Виталий.

Он уже сдал два анализа в инфекционке и прошел еще три исследования, когда был дома. Три бригады скорой помощи приезжали к нему в течение трех дней.

«У меня все проходит в достаточно легкой форме, но у каждого протекает болезнь по-разному. Есть в больнице люди, которые лежат под капельницами, есть люди, которые пьют антибиотики. У нас есть группа в чате в Telergam, там больные пишут, какая у них ситуация. У многих температура выше 39, и они ее совсем не могут сбить, то есть она у них сутки-двое держится», — отметил собеседник.

Общий чат создали в больнице сами пациенты. Сейчас в группе общаются 60 человек, но только у нескольких из них подтвердился коронавирус. Много в чате и тех, кто переболел пневмонией. Кроме симптомов, пациенты делятся и своими переживаниями. Оказывается, быстро получают результаты тестов не все. Например, одного мужчину выписали только сегодня, хотя тест он сдал еще 10 марта.

«Сегодня ко мне как раз заходил врач и рассказал, что те, кто имеет положительный результат, получают его намного быстрее. Те, у кого отрицательный результат, могут ждать его чуть дольше. С чем это связано, не знаю», — сказал Виталий.

Несмотря на симптомы, все врачи ходят по больнице в масках и специальных защитных костюмах. Как правило, в палаты к пациентам они заходят один-два раза в день. Кормят три раза в день и еще приносят сок, яблочные чипсы и пирожки. В палатах есть вне необходимое для жизни.

«Кровать очень удобная, функциональная. Здесь есть пульт, и ее можно поднять. Можно в ней сидеть, можно лежать. Есть телевизор, но они не на всех этажах работают. У меня, к сожалению, телевизор не работает. Есть радио, небольшой шкафчик, кондиционер и большая душевая с туалетом. Есть бесплатный Wi-Fi», — рассказал Виталий.

Он уже идет на поправку и хорошо себя чувствует. Если болезнь совсем отступит, то выписать могут уже к концу следующей недели.

«Сегодня третий день, когда я себя чувствую близко к идеальному состоянию. У меня совсем незначительная температура. Она у меня от 36 до 37,1 скачет. У меня прошло горло, оно не болит. Единственный симптом — нос не дышит совсем. <…> По поводу лечения сообщили, что так как температура незначительная, организм должен бороться сам. Лекарств никаких мне пока не предписано. Единственное, мне выдали капли для носа и жидкость для полоскания горла», — поделился он.

Пока Виталий справляется с последними симптомами коронавируса, а 25 марта его ждет третий тест на инфекцию. От его результатов будет уже зависеть, когда его выпишут.