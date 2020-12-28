Россияне встретят Новый год под советскую классику. Сами актеры проведут праздники на больничной койке

Только за 28 декабря с диагнозом «коронавирусная инфекция» в российские стационары госпитализировали сразу трех знаменитостей. Число зараженных растет каждый день. В канун Нового года многие из нас будут смотреть и «Служебный роман», и «Гардемарины, вперед!», и «Ералаш», но их звезды и создатели могут встретить 2021 год на больничной койке.

Алиса Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих, 86-летняя звезда фильмов «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Сталкер», попала в реанимацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Утром сообщалось, что у нее диагностировали 80% поражение легких, ее оставили на кислородной поддержке.

Однако Telegram-канал Mash на Мойке сообщает, что поражение существенно менее обширное — до 50%. Врачи говорят о том, что состояние актрисы тяжелое, но стабильное и «соответствует возрасту». По некоторым данным, она уже не на аппарате ИВЛ, может говорить и якобы даже интересуется, может ли она покурить.

При этом до госпитализации, по информации РИА «Новости», Алиса Фрейндлих уже неделю лечилась от COVID-19 дома.

В БДТ имени Г. А. Товстоногова сообщили, что актрисе не становится хуже. Спектакли с ее участием, запланированные с 2 по 10 января, отменены.

Борис Грачевский

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» 71-летний Борис Грачевский рассказал «360», что он также оказался в больнице с коронавирусом. Однако он объяснил, что болезнь протекает у него без осложнений, но врачи настаивают на том, чтобы ближайшие 10 дней он провел под их чутким наблюдением.

«Лежу в маске, под капельницей», — объяснил Грачевский, добавив, что ничего необычного с ним не происходит.

Сергей Жигунов

Заслуженный артист России 57-летний Сергей Жигунов был госпитализирован в ковидный госпиталь на базе Ливадийской больницы в Ялте.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», — написал он у себя в Instagram, поблагодарив врачей и отметив, что без них «неизвестно чем бы закончилось».

Сергей Морозов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов оказался в больнице из-за тяжелого протекания болезни. Свое состояние чиновник описал как удовлетворительное и попросил свою аудиторию внимательно следить за своим здоровьем. Ранее он говорил о том, что у него уже развилась пневмония.

При этом ухудшаться состояние начало еще в прошлую среду, 23 декабря. Тогда, во время выступления Морозова перед коллегами, он часто кашлял. После этого он ушел на карантин. Вместе с ним заразилась и его супруга.

Мило Джуканович

Подхватил коронавирус и президент Черногории Мило Джуканович, однако все его тесты долгое время показывали только отрицательный результат. Госпитализировали политика с пневмонией, его лечат от воспаления легких, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Джукановича заявили, что до сих пор все тесты на коронавирус у руководителя негативные. При этом в Черногории ситуация с коронавирусом одна из самых сложных в мире. Несмотря на риски, границы страны открыты. Всем приезжающим туристам необходимо пройти карантин.