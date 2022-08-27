Россияне устали от ковидных ограничений. Новая волна коронавируса заставит вспомнить о масках

В России снова начали расти случаи заражения коронавирусом. Не исключено, что страну ждет новая волна COVID-19. Из-за распространения инфекции уже предложили изменить формат Дня знаний. Ждать локдауна рано: решение будут принимать, исходя из реальной нагрузки на медицинские учреждения.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что темп распространения коронавируса существенно вырос. Только за истекшие сутки ковид подтвердили у 46 452 россиян. Если до 1 сентября ситуация не изменится, добавил парламентарий, то школы России могут перевести на дистанционный формат обучения.

Решающий фактор

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов в беседе с «360» отметил, что введение мер обусловлено реальной нагрузкой на медицинские учреждения, как это было в предыдущие волны коронавируса.

Каждый раз именно это было тем рубежом, после которого вводились большие или меньшие ограничения. Как только начинаем не справляться с нагрузкой — в виде переполненных больниц, — вот тогда и вынуждены включать все больше ограничений. Деваться просто некуда Александр Чепурнов ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ.

Решающим фактором, по словам инфекциониста, будет высокая нагрузка на медучреждения. В таком случае стране придется вернуться к масочному режиму, удаленке и прочим ограничениям ограничительным мерам.

Новая волна

Чепурнов обратил внимание, что в нынешней волне есть значительное отличие — огромная масса населения уже имеет иммунитет к вирусу. Он появился либо после вакцинации, либо благодаря антителам после перенесенной болезни, либо в обоих случаях. От заражения это не спасет, но болезнь будет протекать значительно легче, несмотря на возросшее общее количество заболевших.

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С коллегой согласился санитарный врач, дезинфектолог и директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин. Коронавирус, заметил он, переходит в разряд других ОРВИ.

Характерные признаки заболевания — например, аносмия, — постепенно становятся менее выраженными. Все реже наблюдается тяжелое течение COVID-19. Болезнь приобрела определенную ярко выраженную сезонность, пояснил врач.

На рост числа заболевших и тяжесть течения влияет также и штамм коронавируса. «Омикрон» «помягче», чем предыдущие версии, добавил Александр Чепурнов. Благодаря вакцинации и наличию уже переболевших ковидом тяжелые случаи встречаются значительно реже.

Опыт прошлого

Чепурнов подчеркнул, что новая волна началась. Вопрос заключается в том, насколько сильной она будет.

«В прошлом году примерно в это время у нас была такая двугорбовая волна со снижением определенным к 1 сентября, потом опять повышение. Потом все это снизилось значительно, и на смену „дельте“ пришел „омикрон“. Он нам дал свечку в пять раз более высокую, чем это было летом», — напомнил инфекционист.

Он не стал делать «рисунок» болезни в 2022 году, но отметил, что россияне пережили не одну волну COVID-19. И мириться с этим придется еще долгое время.

Доминирующим штаммом новой волны является «омикрон», однако у него появилось несколько мутаций. Чепрунов заметил, что существенных эпидемиологических отличий этих версий вируса от исходного «омикрона» пока не обнаружили ни в летальности, ни в тяжести заболевания.

«Определенные преимущества у этого штамма наверняка есть, иначе он не распространялся бы так активно. Чтобы распространяться и вытеснять предыдущий, всегда должно быть некое чисто биологическое преимущество», — сказал инфекционист.

Снова в маски

Николай Дубинин назвал все возможные меры защиты от коронавируса понятными и известными — ничего нового не появилось. В первую очередь необходимо соблюдать масочный режим.

«Все поняли, что маски работают. Кто носит — тот здоров остался, кто не носил — понимает, когда и при каких условиях заразился. Скорее всего, маски на нем не было», — подчеркнул врач.

Главным принципом безопасности во время новой волны коронавируса Дубинин назвал максимальную самоизоляцию.

Локдауны совершенно необязательны, потому что несколько волн мы пережили без них Николай Дубинин санитарный врач, дезинфектолог.

Специалист напомнил про важность вакцинации. Ревакцинироваться Дубинин призвал раз в год, однако каждый сам решает, как часто делать повторную прививку.

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Россияне, сказал Александр Чепурнов, устали от установленных антикоронавирусных мер. Отсюда возникает и пренебрежение к маскам и другим правилам.

«Меры те же самые, но отношение к ним снисходительное. По сути, народ махнул рукой — будь что будет», — заключил он.