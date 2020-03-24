    24 марта 2020, 23:05

    Россияне стали массово закупаться патронами. Есть объяснение кроме эпидемии

    Анастасия Кукова, Ольга Нижельская

    В России 9–22 марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 130% увеличился объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы. Покупатели потратили на патроны на 53% больше, чем обычно, но приобретали более дешевые модели.
    Россияне стали массово закупаться патронами. Есть объяснение кроме эпидемии

    Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОДФ». Объем продаж представлен в денежном выражении, данных в натуральном выражении нет.

    Одновременно стало известно, что на фоне коронавируса американцы начали буквально сметать с прилавков товары оружейных магазинов. Выручка некоторых сетей выросла на 309% по сравнению с февралем прошлого года.

    Американские социологи высказали осторожные опасения, что вирусная пандемия может вылиться в разгул преступности. В том смысле, что у кого есть кольт, у того будет и туалетная бумага с консервами.

    Однако опрошенные «360» эксперты уверенно заявили, что к России эта история никакого отношения не имеет. Первый заместитель президента Росохотрыболовсоюз Татьяна Арамилева предположила, что повышение спроса вызвано началом сезона весенней охоты.

    «Думаю, охотники закупаются потому, что у них нет уверенности в том, что на следующий год будет такая возможность. До бесконечности они приобретать патроны не будут, так как существует предел разрешенного к хранению количества. При этом продажи оружия падают. Очень зарегулирована сама охота, да и отношение к охотникам в обществе изменилось, стало в большей степени негативным», — сообщила Татьяна Арамилева.

    Россияне стали массово закупаться патронами. Есть объяснение кроме эпидемии | Изображение 1
    Источник фото: pixabay

    Член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев связал повышение спроса с тем, что люди боятся подорожания патронов и стартом сезона весенней охоты.

    «Я думаю, что увеличение продаж связано с тем, что в этом году охота открывается очень рано. Статистика продажи патронов должна быть примерно апрельская, потому что сезон обычно открывался в конце марта — начале апреля. А сейчас, например, в Осетии, с 15 марта охота уже закрыта. Такого никогда не было. У них сезон начинался всегда в последних числах марта», — уточнил охотник.

    Он признался, что из-за подорожания доллара сам накупил патронов на два года вперед.

    «У нас порох, капсюли и гильзы импортные, поэтому повышение цен вполне возможно. Собственно, патроны уже подорожали. На фоне раннего открытия сезона получилась двойная актуальность», — добавил Медведев.

    Он также отметил снижение продажи оружия в России. По его данным, в последнее время темпы продаж ежегодно уменьшаются на семь процентов.