Россияне стали массово закупаться патронами. Есть объяснение кроме эпидемии

В России 9–22 марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 130% увеличился объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы. Покупатели потратили на патроны на 53% больше, чем обычно, но приобретали более дешевые модели.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОДФ». Объем продаж представлен в денежном выражении, данных в натуральном выражении нет.

Одновременно стало известно, что на фоне коронавируса американцы начали буквально сметать с прилавков товары оружейных магазинов. Выручка некоторых сетей выросла на 309% по сравнению с февралем прошлого года.

Американские социологи высказали осторожные опасения, что вирусная пандемия может вылиться в разгул преступности. В том смысле, что у кого есть кольт, у того будет и туалетная бумага с консервами.

Однако опрошенные «360» эксперты уверенно заявили, что к России эта история никакого отношения не имеет. Первый заместитель президента Росохотрыболовсоюз Татьяна Арамилева предположила, что повышение спроса вызвано началом сезона весенней охоты.

«Думаю, охотники закупаются потому, что у них нет уверенности в том, что на следующий год будет такая возможность. До бесконечности они приобретать патроны не будут, так как существует предел разрешенного к хранению количества. При этом продажи оружия падают. Очень зарегулирована сама охота, да и отношение к охотникам в обществе изменилось, стало в большей степени негативным», — сообщила Татьяна Арамилева.

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Член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев связал повышение спроса с тем, что люди боятся подорожания патронов и стартом сезона весенней охоты.

«Я думаю, что увеличение продаж связано с тем, что в этом году охота открывается очень рано. Статистика продажи патронов должна быть примерно апрельская, потому что сезон обычно открывался в конце марта — начале апреля. А сейчас, например, в Осетии, с 15 марта охота уже закрыта. Такого никогда не было. У них сезон начинался всегда в последних числах марта», — уточнил охотник.

Он признался, что из-за подорожания доллара сам накупил патронов на два года вперед.

«У нас порох, капсюли и гильзы импортные, поэтому повышение цен вполне возможно. Собственно, патроны уже подорожали. На фоне раннего открытия сезона получилась двойная актуальность», — добавил Медведев.

Он также отметил снижение продажи оружия в России. По его данным, в последнее время темпы продаж ежегодно уменьшаются на семь процентов.