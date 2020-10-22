Льготную ипотеку по ставке 6,5% продлили до 1 июля 2021 года. Программа оказалась очень популярной. С момента запуска спрос на жилье и число оформленных кредитов значительно выросли. Правда, жилье при этом подорожало. Однако риелторы и финансисты сходятся во мнении, что антикризисная мера вряд ли станет постоянной.

Действие программы льготной ипотеки продлили почти на год. Оформить заем под 6,5% годовых можно будет до 1 июля 2021 года. Антикризисную меру запустили 17 апреля. После снятия карантина она существенно подхлестнула спрос на жилье, из-за чего оно подорожало. В августе, отмечали аналитики «Дом.РФ», россияне оформили на 60% больше кредитов, чем годом ранее. К середине сентября банки выдали 180,7 тысячи займов более чем на 500 миллиардов рублей. И Центробанку даже пришлось развеивать опасения о появлении на ипотечном рынке финансового пузыря.

Спрос и деньги

В теории программа льготной ипотеки может стать бессрочной или продлиться еще на год, сообщил «360» эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Для этого покупательская способность и спрос на недвижимость должны быть низкими. Именно поэтому программу в свое время и запустили — желающие не могли купить жилье из-за нехватки денег. В пандемию кто-то потерял работу, по кому-то ударило ослабление рубля.

«Основной слой населения зависим от курса доллара, от ситуации в стране. Для того чтобы рынок недвижимости не встал и экономика не рухнула из-за того, что банки перестали получать проценты, на которые они живут, произошло понижение ставки. Если пандемия продлится, то, думаю, еще на год продлят льготную программу. А возможно, будет понижение ставок, чтобы удержать рынок и экономику», — считает Бендриков.

Желающих взять льготную ипотеку сейчас много отчасти потому, что сказывается отложенный из-за пандемии спрос. Плюс россияне боятся держать на руках большие суммы в рублях: никто не знает, что завтра будет с курсом. И это при том, что из-за ажиотажа, отметил Бендриков, застройщики постепенно поднимают стоимость квадратных метров.

«Если мы говорим о рынке недвижимости Москвы, цены точно не будут снижаться. Если только курс евро не упадет до 50 рублей. Если ставку оставят на текущем уровне, то роста цен не будет. Если ее понизят до 3%, то будет скачок, потому что число сделок увеличится в два раза как минимум», — заключил Бендриков.

Долговая яма

Программа льготной ипотеки продлится, пока всех застройщиков «не вытащат из долговой ямы», заявил «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Девелоперы строят дома на заемные средства банков. По сути, ипотека — это перекладывание долгов на население. То есть после покупки квартиры возвращать за нее деньги должна уже не компания, а человек.

«Льготная ипотека будет существовать до тех пор, пока все крупные строительные компании не распродадут все, что они настроили и с чем попали в этот кризис, когда они сдавали большое количество жилья, а оно не продавалось. Чтобы не было банковского кризиса», — пояснил Голубовский.

Финансировать программу вечно просто нереально, подчеркнул эксперт. Поэтому ее свернут, как только долговая нагрузка на девелоперов снизится и они распродадут готовое жилье. Когда это произойдет, цены на жилье упадут. Девелоперам придется снижать стоимость метров, чтобы завлечь покупателей при отсутствии дешевой ипотеки.

Непостоянный антикризис

Льготная ипотека — мера антикризисная, и превращать ее в постоянную неправильно, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Программу запустили для помощи людям и поддержки экономики. Стройка — один из локомотивов финансового роста страны, поддержки строительной и смежных отраслей.

«Такое субсидирование применяется только в острые для экономики моменты. Так было в 2015 году, когда программу продлили на 2016 год, чтобы преодолеть экономический спад. То же самое сделано сейчас. Размер ставки [в будущем] будет зависеть от Центробанка и ключевой ставки», — отметил парламентарий.

Сейчас цены на жилье находятся на достаточно высоком уровне. По мнению Аксакова, своего потолка они достигли. Люди постепенно удовлетворяют отложенный спрос на жилье. Количество россиян, способных внести первоначальный взнос и обслуживать кредит, в дальнейшем постепенно исчерпывается. Поэтому, скорее всего, недвижимость дорожать больше не будет.