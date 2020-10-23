Россияне рвут друг друга за отсутствие маски. Важно не только носить ее, но и сохранять человечность

Накануне полицейские Пермского края избили мужчину на глазах его маленькой дочери за то, что на его лице не было маски. По всей России происходят похожие ситуации из-за масочного режима: в новороссийской школе директриса обещала «порвать» учителей, а в Казани кому-то сломали ключицу.

Из разных уголков России появляются истории, как люди отказываются носить маски, а потом получают соразмерное наказание. Однако в некоторых регионах с этим перегибают.

Пермский нарушитель

Накануне неприятная ситуация случилась с мужчиной из Березников Пермского края, передает Telegram-канал «Подъем». Во время похода в магазин с дочерью к нему подошли полицейские и избили его прямо на глазах у ребенка за то, что на его лице не было медицинской маски. Свидетельница рассказала, что жителю разрешили оплатить товар, потом вышли с ним на улицу и накинулись на него.

«Я выходила из другого выхода, мы с дочкой шли, слышу крики. Он надел сразу маску, а они его все равно тащили в отдел, он им объяснил, что ребенка надо домой проводить, слушать его не стали и накинулись. Начали крутить. Прибежали другие люди форме и все накинулись, один кроссовок сняли, и он минут 15 лежал на снегу», — рассказала женщина.

Дочь мужчины отвезли вместе с ним в отдел. Потом девочку забрала бабушка.

Источник фото: «ВКонтакте» / группа «Типичные Березники»

Малолетний «нарушитель»

В Сургуте, по данным СМИ, уже трижды высаживали детей из общественного транспорта из-за отсутствия масок. По словам журналистов, перевозчики пытаются соблюдать меры против пассажиров-нарушителей масочного режима. Однако почему-то пока все меры направлены только на несовершеннолетних.

На днях водитель потребовал покинуть маршрутку восьмилетнюю девочку. По словам отца школьницы, сам водитель был без средства индивидуальной защиты (СИЗ), как и половина маршрутного такси.

«Пока ехала, водитель увидел, что ребенок зашел без маски, сам водитель был без маски, половина автобуса была без масок. Выгнал ее на остановке „Строитель“. Ребенок был весь в слезах, напуган, что такое произошло. Ребенок потерял маску», — рассказал мужчина.

Этой историей заинтересовала прокуратура Сургута. Теперь сотрудники планируют проверить транспортную компанию «ЗапСибАвто», которой принадлежит маршрутка.

«Порву» за маски

Всех учителей российских школ заставили носить маски во время уроков. Директриса новороссийской школы № 22 Юлия Аймалитдинова провела проверку, целью которой было проверить, как педагоги соблюдают предписанные правила. Оказалось, что нарушители есть. Из-за этого в заведение придет прокуратура и представители Роспотребнадзора. Аймалитдинова пока никак не наказала своих сотрудников, но уже успела отличиться своим резким нравом по отношению к учителям.

«Не дай господь у кого-нибудь из вас на ушах не будет находиться маска! Не на столе, а на ушах висит, на подбородке! Я приеду, коллеги, я не знаю, что с вами буду делать, но я вас лично буду рвать тогда! Я вам школу подвести не дам! Бессовестные!» — сказала Аймалитдинова.

Впоследствии Аймалитдинова извинилась, а школу даже не оштрафовали.

Казанские страсти

В Казани с нарушителя масочного режима вообще не церемонятся. 16 октября в группе «ВКазани Поймут» в соцсети «ВКонтакте» появилась история с задержанием сотрудника салона связи. В тот день на точку пришел участковый, чтобы составить протокол из-за отсутствия маски у местного жителя, который 12 числа стоял около салона без средства индивидуальной защиты.

«После того, как руководитель торговой точки попросил адресовать все претензии в головной офис или дождаться руководителя, участковый ничего лучше не придумал, как вызвать наряд и заломать руководителя торговой точки. Задержанного отвезли в пятый отдел города Казани, где он провел почти двое суток. На данный момент задержанный находится в спецприемнике», — говорится в сообщении.

В местном МВД эту информацию никак не комментировали.

В центре города произошла еще одна история, но уже 17 октября. Семья — мужчина, женщина и ребенок — гуляла по Казани и зашла в кафе перекусить. После покупки еды семья вышла из помещения без масок, где ее уже ждали полицейские. Они якобы тут же заявили, что молодой человек себя неадекватно вел. Из-за этого его скрутили.

По данному факту организовали проверку. Журналистам сказали, что глава семьи «вел себя агрессивно, нецензурно ругался и не реагировал на замечания».

Не выгонять из транспорта

В Екатеринбурге перепалки между пассажирами, водителями общественного транспорта и полицией происходят чуть ли не каждый день. Из-за чего губернатор города Александр Высокинский призвал выгонять из автобусов людей без масок. Потом его слова скорректировали, отметив, что мэр имел ввиду совсем не это. Но что именно, не сказал.

«Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», — сказал пресс-секретарь городского главы Анатолий Карманов, передает «Газета.ru».

При этом на днях Высокинский в прямом эфире E1.ru согласился с призывом «выталкивать» из общественного транспорта людей без масок и перчаток.