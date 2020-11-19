Церковных аферистов собрали в один список. Но россияне продолжат им доверять

РПЦ опубликовала список лжемонахов и раскольников, которые собирают в интернете деньги или торгуют утварью якобы от ее лица. За небольшой прайс прихожанам обещают заказать молитву на Афоне, в Иерусалиме или прислать освященные на могиле святого розы. Отдельно обнародован список лжемонахов и раскольников, в который включили главного «мракобеса» 2020 года — экс-схиигумена Сергия.

Русская православная церковь опубликовала перечень ресурсов, на которых лжесвященники, раскольники и мошенники собирают пожертвования и предлагают разного рода услуги якобы от лица РПЦ. Чаще всего на таких сайтах предлагают заказать платные молебны, сорокоусты, венчание, крещение или поставить свечу в одном или нескольких храмах за деньги.

Мошенники собирают средства на восстановление храмов, предлагают заказать сборник молитв или посмотреть видеотрансляцию богослужения, передать записку на Афон или в Иерусалим, освятить машину или помещение, исповедаться по Skype. Это не считая продажи икон, крестильных наборов, свечей и прочих церковных товаров. Молитва о здравии на год обойдется в 68 долларов (чуть больше пяти тысяч рублей), а 20-летняя на Афоне — в 20 тысяч рублей.

Синодальный отдел давно должен был составить список таких ресурсов, чтобы предупредить прихожан. Многие такие ресурсы, отметил судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко, годами обирали доверчивых граждан. Но сейчас РПЦ находится в позиции догоняющего. Давно известно, что за многими из этих ресурсов стоят люди, не имеющие никакого отношения к церкви.

«Они ежемесячно собирают достаточно большое количество денежных средств. Но при этом никто из руководителей синодальных отделов, правящих архиереев, представителей патриархии не делал официальных заявлений. И именно это порождало путаницу в конкретных епархиях», — рассказал «360» Иванишко.

Местные священники знают о некоторых таких ресурсах и предупреждают прихожан, чтобы те не заказывали на них требы и молитвы. Но раньше на сайтах патриархии и епархий такой информации не было. Священнослужители боялись случайно оклеветать какой-либо сайт. Но в пандемию службы, пожертвования и прочие церковные мероприятия ушли в онлайн. Мошенников стала больше, и РПЦ решила начать предупреждать о таких сайтах.

Розы с надгробия

Но встречаются и необычные услуги. Один из ресурсов продает якобы освященные на надгробии Святой Ксении Петербургской лепестки роз. Бутончик с маленькой ламинированной иконкой обойдется доверчивым людям в 80 рублей, бутылочка освященного елея — 100 рублей. Самая дорогая позиция — складная икона-триптих за 300 рублей.

На другом предлагают распечатать записку и якобы отстоять обычно огромную очередь к мощам Матроны Московской. А потом предоставить страждущим фотоотчет. Цены довольно гуманные — передача записки 360 рублей, розы — 350 рублей. Правда, непонятно, входит ли в эту сумму стоимость букета. А всего за 50 рублей можно купить свечку. Видимо, из самого Покровского монастыря на Таганке.

Отдельно обнародован список бывших священнослужителей, которым запрещено проводить богослужения и заниматься церковной деятельностью. Туда входит скандально прославившийся экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), которого подозревали в истязании детей, вымогательстве денег, распространении фейков о коронавирусе и так далее. Когда читаешь сообщения о захвате им монастыря, забеге во время крестного хода, нападении на съемочную группу Ксении Собчак и прочем, невольно возникают мысли, что одной анафемы для наказания маловато.

Что душе угодно

Вероятнее всего, РПЦ опубликовала реестр из-за участившихся вымогательств якобы от ее имени, пояснил «360» религиовед Денис Батарчук. Но сделано это, скорее, для самоуспокоения: люди, на которых рассчитаны аферы, изучать отдельный раздел сайта Русской православной церкви не будут. Но потом чиновники РПЦ смогут на него ссылаться, «дескать, мы вас предупреждали».

По его словам, доверяющие псевдоцерковным аферистам нередко становятся жертвами и других мошенничеств. Другие придерживаются более радикальных, чем разделяет официальная церковь, взглядов. Такие часто примыкают к кому-то вроде экс-схиигумена Сергия. Он же тоже поначалу был обычным священником, а потом радикализовался.

«И если вы заметите, у него приверженцев, адептов и поклонников много среди разных людей. Это и обыкновенные миряне, и чиновники в высших структурах. Среди селебрити, звезд шоу-бизнеса, спортсменов их много. То, что он проповедует, популярно даже не в узких кругах. Рынок религиозных услуг достаточно широк, и каждый может найти что ему угодно», — заключил Батарчук.