Россияне пришли в паблики Белого дома из-за поста о победе над нацистами

Белый дом опубликовал в соцсетях короткий ролик к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. За кадром президент Дональд Трамп говорит, что нацистов победили Америка и Великобритания. Это вызвало возмущение русскоязычных пользователей соцсетей. Выступили в том числе и российские селебрити.

Заявления Трампа

8 мая Дональд и Мелания Трамп возложили венок к мемориалу Второй Мировой войны в Вашингтоне. В тот же день в соцсети выложили короткий ролик об этом событии. На видео Трамп говорит: «Прошло 75 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе, и отношения с Европой сейчас сильны, как никогда. В этот день в 1945 году Америка и Великобритания победили нацистов».

«Празднуя День победы, мы всегда будем помнить о том великом поколении. Американский дух всегда одержит победу. В конечном счете, так и происходит», — добавил глава государства.

О вкладе советских военных, а также других партнеров США по антигитлеровской коалиции Трамп не упомянул.

Видео подписано: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов!».

Официальные заявления

В развернутом послании американского президента по случаю 75-летия окончания войны (опубликовано на сайте Белого дома) говорится о победе «союзных держав», отмечаются жертвы, понесенные американскими военными. Также Трамп говорит о миллионах погибших среди евреев и мирного населения в Польше и СССР. Великобритания в этом документе не упомянута вообще.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 9 мая заявил о «дезинформационной кампании в ряде стран», включая США. В этих странах, по его словам, «пытаются принизить роль Советского Союза» или заявить, что СССР сам развязал Вторую мировую войну. Заявлений Трампа посол при этом не касался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась постом Белого дома, заявив, что мириться с подобным нельзя. «Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории», — оценила она высказывание.

Реакция в соцсетях

Под постами Белого дома появилось множество комментариев на русском. Многие вспомнили бойцов Красной армии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом.

«Спасибо настоящим американцам Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии за символ настоящей победы», — сыронизировал пользователь YourMamaS000.

«Неверно, победу одержала Красная армия», — ответил на видео AlvaroSeco.

Еще один пользователь вспомнил братание советских и американских солдат во время войны.

Участник обсуждения pasanospoco слегка подправил историю.

Instagram Белого дома также пестрит от комментариев на русском. Там уже отметились музыканты Тимати, Валерия и бьюти-блогер Айза.

«Красавцы — победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие», — написал Тимати.

Источник фото: скриншот

«Боже, благослови СССР», — добавила Айза.

А Валерия пристыдила американского президента.

«Стыдитесь. Ни слова о Советском Союзе?! Так вы переписываете историю», — написала она.

Также несколько пользователей устроили в комментариях виртуальный «Бессмертный полк», рассказывая о своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну.