Россияне попали в Сеть. Люди отправились на самоизоляцию, но от привычных развлечений не отказались

Многие россияне стали работать удаленно, а некоторые полностью ушли на самоизоляцию. Однако менять свои привычки не стоит. К новым условиям уже приспособились многие досуговые организации. Спортивные тренировки и кулинарные курсы начали проходить в прямом эфире, театры придумывают новые форматы, появились даже виртуальные бары для того, чтобы не пить в одиночестве.

Театр с доставкой

Культурные мероприятия для россиян стали намного доступнее. Теперь не нужно искать билеты на редкие постановки. Большая часть культурных программ перешла в интернет.

Московская филармония запустила онлайн-проект «Домашний сезон». Это прямые трансляции концертов известных исполнителей, которые показывают на нескольких площадках одновременно. Открыл проект пианист Денис Мацуев. Он исполнил цикл Чайковского «Времена года». Прямой эфир посмотрели 1,5 миллиона зрителей.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры России

Среди популярных исполнителей первой, кто дал бесплатный онлайн-концерт, стала группа «Би-2». Их выступление посмотрели 2,5 миллиона человек. Ранее группа вынуждено перенесла ряд концертов в России и Европе — таким образом они пытались не оставлять своих зрителей без музыки. Запись эфира можно посмотреть и сейчас.

Вслед за консерваториями в онлайн начали переходить и театры. Премьеру новой постановки «Снегурочка» по пьесе Островского проведет московский Театр на Таганке.

Петербургская Мариинка запланировала серию трансляций своих концертов и спектаклей.

Театральные деятели находят и новые формы, которые могут быть интересны зрителям.

«Современник» на своей странице в Instagram запустил антивирусный проект «Доктор Чехов». Артисты театра читают произведения писателя.

Свои сюрпризы подготовили театры Подмосковья. В областном ТЮЗе провели прямую трансляцию спектакля «Каникулы Бонифация». Работники театра снимали его с 14 различных точек, даже из-за кулис, куда обычному зрителю не попасть.

В Московском Губернском театре для виртуальных зрителей устраивают читки новых пьес. Проект назвали «Бесконтактный театр». Кроме репетиций при участии зрителей, актеры общаются с ними в социальных сетях.

По словам художественного руководителя театра Сергея Безрукова, это порой самое дорогое общение, которого зрители лишены, когда они просто приходят на спектакли.

Сохранить фигуру дома

Фитнес-клубы и бассейны Москвы остановили свою работу в минувшую субботу, 21 марта, по требованию столичного управления Роспотребнадзора. Под запрет также попали аквапарки и все спортивные объекты. Меры ввели «с учетом осложнения эпидемиологической ситуации». Нарушителям пригрозили штрафами.

Однако без тренировок клиенты не останутся. Как рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с «Российской газетой», сейчас к созданию онлайн-занятий приступили почти все спортивные клубы. Клиенты деньги не потеряют, так как их клубные карты заморозят на весь срок ограничения.

При этом Киселева уточнила, что остановка работы нанесет сильный удар по отрасли. Уже сейчас продажи упали почти на 70%.

Самые доступные бары

Пожалуй, самыми пострадавшими от объявленных режимов стали рестораны и бары. Часть решила переключиться на доставку готовых блюд. Это выход, когда в рассчитанный на 200 человек зал нельзя пускать больше 50 посетителей.

В связи с этим отменили различные клубные мероприятия. В частности, в онлайн перешли состязания команд интеллектуального клуба «60 секунд». Реальный аналог телевизионной программы «Что? Где? Когда?», только состязаются между собой разные команды.

Для тех, для кого бар — это просто способ расслабиться, выход тоже есть. Креативное агентство из Петербурга создало международный онлайн-бар. Название сайта переводится как «Останься, черт побери, дома» — актуальный на сегодня челлендж в социальных сетях.

Авторы заявили, что сделали свой проект для тех, кто чувствует себя одиноким и брошенным в период самоизоляции.

Для того, чтобы войти в бар, нужно запустить веб-камеру, проверить работу микрофона и представиться. Там ждут незнакомцы, которым хочется с кем-то выпить. Туда же можно позвать близких друзей, просто скинув им ссылку.