Гамбургеры, хот-доги и сырники со сгущенкой: как россияне перекусывают на АЗС

Необычный праздник — День гамбургера — отметят в России и других странах 27 июля. Считается, что именно в этот день в 1900 году его приготовили впервые. В день рождения гамбургера традиционно принято есть это блюдо. Его можно приготовить самостоятельно, а можно перекусить в дороге. На современных заправках бургеры, пожалуй, любимая еда многих водителей.

Уже больше века гамбургер продолжает удерживать лидерство среди других видов фастфуда. Однако у него все-таки есть не менее вкусные конкуренты. На АЗС сети «Газпромнефть» рассказали о предпочтениях водителей.

Сначала безопасность

По словам сотрудников АЗС, популярностью пользуются, конечно, товары для автомобиля, а также разные защитные средства: маски, перчатки, антисептики.

Среди них фаворитом стал спрей G-Drive. Его удобно брать с собой — маленький флакон объемом 20 миллилитров легко помещается даже в нагрудный карман рубашки. Еще один плюс — его экономичность и высокая эффективность. Спрей содержит этиловый спирт — естественное, безопасное и быстродействующее обеззараживающее средство.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Есть и семейный вариант антисептика под брендом сети АЗС «Газпромнефть» объемом 250 миллилитров. Можно выбрать и антисептик в виде геля объемом 50 миллилитров с экстрактом алое. Помимо спреев и гелей, водители покупают антибактериальные влажные салфетки. Они никогда не бывают лишними в пути. Также на заправках сети «Газпромнефть» всегда можно купить одноразовые и многоразовые тканевые защитные маски и перчатки.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Что касается еды, то в Drive Café и магазинах АЗС сети «Газпромнефть» становится все больше товаров. В приготовлении блюд кафе выходит на новый уровень, предлагая по-домашнему вкусную и полезную еду.

«Сытная альтернатива»

Вернемся к еде. Водители очень любят перекусить в пути. В меню на АЗС всегда можно найти свежие бутерброды с мясной котлетой, чизбургер с говяжьим бифштексом, плавленым сыром чеддер, жареным беконом и луком. После такой заправки есть не захочется еще очень долго.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Очень нравятся посетителям френч-доги и брецель-доги — когда сосиску заворачивают в плетеную булочку, испеченную по рецепту немецких кренделей.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Не обделяют вниманием и наггетсы, картошку фри с колбасками и роллы с мясом птицы.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Ставка на овощи

Отразился на предпочтениях водителей и, соответственно, ассортименте Drive Café гастрономический тренд на ЗОЖ-кулинарию. Поэтому в меню можно выбрать, например, питу «Гурмэ» с говяжьим бифштексом, листьями салата, свежими помидорами, сыром моцарелла, соусом тобаско и соусом чимичурри.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Еще один популярный ПП-вариант — это фреш-бургер. В него добавили листья салата и помидоры, а не только мясо и соусы.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Эти блюда добавили в меню только в этом году. Перед этим несколько месяцев проводились кулинарные эксперименты, бета-версии тестировали сами клиенты.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

А что на сладкое

Для любителей сладкого на АЗС сети «Газпромнефть» действительно широкий ассортимент. Здесь есть и слойки с цукатами или черникой, и печенье.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Многие предпочитают брать старые добрые сырники и блинчики с порцией сгущенки в комплекте. Обычно их покупают утром. Это и понятно — с таким завтраком утро действительно может быть добрым.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Отдельное удовольствие — взять ароматный свежесваренный кофе. Его хотят пить в любое время года. На заправках сети «Газпромнефть» в минувшем году клиенты купили 17 539 тонн кофе, а это на треть больше, чем в 2019 году.

В ассортименте есть 12 наименований этого напитка. Из классики — ристретто, эспрессо и американо. Любители кофе с молоком предпочитают классический капучино или капучино Strong, латте и горячий шоколад. Важно, что все напитки можно делать как на коровьем, так и на растительном молоке. Можно выбрать безлактозный вариант. Еще один бонус — бесплатный сироп. Так что свой напиток можно сделать карамельным, шоколадным или миндальным. В этом году в меню добавили мокко на белом или черном шоколаде.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Еще одна популярная позиция — холодный кофе, особенно любимый летом, которое в этом году удивило жарой. Охлажденные капучино, американо и ореховый латте продаются в алюминиевых банках по 250 миллилитров. В таком формате его удобно забросить в сумку-холодильник по дороге на пляж или на пикник.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Кофейный топ

В рейтинге популярности кофейных напитков на заправках первую строчку занимает капучино. Вторая строчка достается американо. Причем водители стали чаще покупать кофе объемом не 0,2 литра, как раньше, а 0,4 литра. В этом году его продажи выросли на 10%.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Посетители, которые любят самостоятельно выбирать крепость и насыщенность своего кофе, пользуются сервисом «Личный бариста» в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть». С его помощью можно даже отрегулировать объем пенки по своему вкусу. За минувший год на заправках реализовали более 100 тысяч чашек напитков через сервис «Личный бариста».

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Еще один приятный бонус — возможность получить шестую чашку кофе или горячего шоколада бесплатно. Такая акция будет действовать до конца этого года. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно в своем личном кабинете в приложении «АЗС „Газпромнефть“» зайти в раздел «Персональные предложения» и подтвердить свое участие в акции, нажав на кнопку «Участвовать».

Помимо кофе, на заправках этой сети, конечно, можно купить и другие напитки. Кто-то больше любит чай, кто-то — морс с клюквой или черной смородиной.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Здесь можно найти и необычные замороженные северные чаи четырех видов: «апельсин с облепихой», «клубника с ройбушем и липой», «клюква с бадьяном и апельсином», «яблоко, корица и мед». Прессованные фрукты и ягоды нужно залить кипятком — и уже через полминуты напиток будет готов.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Есть соки и смузи с разными вкусами: «ежевика — черника — банан», «клубника — банан — клюква» и «манго — маракуйя». Использование простых и знакомых ингредиентов для приготовления таких напитков — еще один тренд 2021 года. Без лишних добавок. Все вкусно и просто.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Выгодно вместе

Несмотря на то, что ассортимент кафе на АЗС постоянно расширяется, есть позиции, которые нравятся посетителем всегда, несмотря на новинки. Среди них, конечно, идеальная пара — кофе и хот-дог.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Чтобы водителям было еще приятнее покупать себе такой перекус, до конца сентября на заправках сети «Газпромнефть» действует акция «Выгодно вместе».

При покупке от 30 литров бензина и акционного напитка можно получить скидку 1 рубль на каждый литр топлива. Скидка может быть в два раза больше, если купить акционный комбо-набор (кофе плюс хот-дог). В этой акции принимают участие все виды топлива, кроме компримированного природного газа.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Больше привилегий доступно участникам программы лояльности «Нам по пути». Чтобы стать одним из них, достаточно скачать мобильное приложение «АЗС „Газпромнефть“» и выпустить виртуальный аналог пластиковой карты. Там же можно указать свою электронную почту, тогда все чеки за оплату топлива будут приходить туда, что избавит от необходимости брать их бумажный аналог.