Гамбургеры, хот-доги и сырники со сгущенкой: как россияне перекусывают на АЗС
Необычный праздник — День гамбургера — отметят в России и других странах 27 июля. Считается, что именно в этот день в 1900 году его приготовили впервые. В день рождения гамбургера традиционно принято есть это блюдо. Его можно приготовить самостоятельно, а можно перекусить в дороге. На современных заправках бургеры, пожалуй, любимая еда многих водителей.
Уже больше века гамбургер продолжает удерживать лидерство среди других видов фастфуда. Однако у него все-таки есть не менее вкусные конкуренты. На АЗС сети «Газпромнефть» рассказали о предпочтениях водителей.
Сначала безопасность
По словам сотрудников АЗС, популярностью пользуются, конечно, товары для автомобиля, а также разные защитные средства: маски, перчатки, антисептики.
Среди них фаворитом стал спрей G-Drive. Его удобно брать с собой — маленький флакон объемом 20 миллилитров легко помещается даже в нагрудный карман рубашки. Еще один плюс — его экономичность и высокая эффективность. Спрей содержит этиловый спирт — естественное, безопасное и быстродействующее обеззараживающее средство.
Есть и семейный вариант антисептика под брендом сети АЗС «Газпромнефть» объемом 250 миллилитров. Можно выбрать и антисептик в виде геля объемом 50 миллилитров с экстрактом алое. Помимо спреев и гелей, водители покупают антибактериальные влажные салфетки. Они никогда не бывают лишними в пути. Также на заправках сети «Газпромнефть» всегда можно купить одноразовые и многоразовые тканевые защитные маски и перчатки.
Что касается еды, то в Drive Café и магазинах АЗС сети «Газпромнефть» становится все больше товаров. В приготовлении блюд кафе выходит на новый уровень, предлагая по-домашнему вкусную и полезную еду.
«Сытная альтернатива»
Вернемся к еде. Водители очень любят перекусить в пути. В меню на АЗС всегда можно найти свежие бутерброды с мясной котлетой, чизбургер с говяжьим бифштексом, плавленым сыром чеддер, жареным беконом и луком. После такой заправки есть не захочется еще очень долго.
Очень нравятся посетителям френч-доги и брецель-доги — когда сосиску заворачивают в плетеную булочку, испеченную по рецепту немецких кренделей.
Не обделяют вниманием и наггетсы, картошку фри с колбасками и роллы с мясом птицы.
Ставка на овощи
Отразился на предпочтениях водителей и, соответственно, ассортименте Drive Café гастрономический тренд на ЗОЖ-кулинарию. Поэтому в меню можно выбрать, например, питу «Гурмэ» с говяжьим бифштексом, листьями салата, свежими помидорами, сыром моцарелла, соусом тобаско и соусом чимичурри.
Еще один популярный ПП-вариант — это фреш-бургер. В него добавили листья салата и помидоры, а не только мясо и соусы.
Эти блюда добавили в меню только в этом году. Перед этим несколько месяцев проводились кулинарные эксперименты, бета-версии тестировали сами клиенты.
А что на сладкое
Для любителей сладкого на АЗС сети «Газпромнефть» действительно широкий ассортимент. Здесь есть и слойки с цукатами или черникой, и печенье.
Многие предпочитают брать старые добрые сырники и блинчики с порцией сгущенки в комплекте. Обычно их покупают утром. Это и понятно — с таким завтраком утро действительно может быть добрым.
Отдельное удовольствие — взять ароматный свежесваренный кофе. Его хотят пить в любое время года. На заправках сети «Газпромнефть» в минувшем году клиенты купили 17 539 тонн кофе, а это на треть больше, чем в 2019 году.
В ассортименте есть 12 наименований этого напитка. Из классики — ристретто, эспрессо и американо. Любители кофе с молоком предпочитают классический капучино или капучино Strong, латте и горячий шоколад. Важно, что все напитки можно делать как на коровьем, так и на растительном молоке. Можно выбрать безлактозный вариант. Еще один бонус — бесплатный сироп. Так что свой напиток можно сделать карамельным, шоколадным или миндальным. В этом году в меню добавили мокко на белом или черном шоколаде.
Еще одна популярная позиция — холодный кофе, особенно любимый летом, которое в этом году удивило жарой. Охлажденные капучино, американо и ореховый латте продаются в алюминиевых банках по 250 миллилитров. В таком формате его удобно забросить в сумку-холодильник по дороге на пляж или на пикник.
Кофейный топ
В рейтинге популярности кофейных напитков на заправках первую строчку занимает капучино. Вторая строчка достается американо. Причем водители стали чаще покупать кофе объемом не 0,2 литра, как раньше, а 0,4 литра. В этом году его продажи выросли на 10%.
Посетители, которые любят самостоятельно выбирать крепость и насыщенность своего кофе, пользуются сервисом «Личный бариста» в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть». С его помощью можно даже отрегулировать объем пенки по своему вкусу. За минувший год на заправках реализовали более 100 тысяч чашек напитков через сервис «Личный бариста».
Еще один приятный бонус — возможность получить шестую чашку кофе или горячего шоколада бесплатно. Такая акция будет действовать до конца этого года. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно в своем личном кабинете в приложении «АЗС „Газпромнефть“» зайти в раздел «Персональные предложения» и подтвердить свое участие в акции, нажав на кнопку «Участвовать».
Помимо кофе, на заправках этой сети, конечно, можно купить и другие напитки. Кто-то больше любит чай, кто-то — морс с клюквой или черной смородиной.
Здесь можно найти и необычные замороженные северные чаи четырех видов: «апельсин с облепихой», «клубника с ройбушем и липой», «клюква с бадьяном и апельсином», «яблоко, корица и мед». Прессованные фрукты и ягоды нужно залить кипятком — и уже через полминуты напиток будет готов.
Есть соки и смузи с разными вкусами: «ежевика — черника — банан», «клубника — банан — клюква» и «манго — маракуйя». Использование простых и знакомых ингредиентов для приготовления таких напитков — еще один тренд 2021 года. Без лишних добавок. Все вкусно и просто.
Выгодно вместе
Несмотря на то, что ассортимент кафе на АЗС постоянно расширяется, есть позиции, которые нравятся посетителем всегда, несмотря на новинки. Среди них, конечно, идеальная пара — кофе и хот-дог.
Чтобы водителям было еще приятнее покупать себе такой перекус, до конца сентября на заправках сети «Газпромнефть» действует акция «Выгодно вместе».
При покупке от 30 литров бензина и акционного напитка можно получить скидку 1 рубль на каждый литр топлива. Скидка может быть в два раза больше, если купить акционный комбо-набор (кофе плюс хот-дог). В этой акции принимают участие все виды топлива, кроме компримированного природного газа.
Больше привилегий доступно участникам программы лояльности «Нам по пути». Чтобы стать одним из них, достаточно скачать мобильное приложение «АЗС „Газпромнефть“» и выпустить виртуальный аналог пластиковой карты. Там же можно указать свою электронную почту, тогда все чеки за оплату топлива будут приходить туда, что избавит от необходимости брать их бумажный аналог.