Россияне объявили войну закладчикам. Это полезно, но опасно

Жители Москвы, Петербурга и других крупных городов объявили настоящую войну закладчикам. Где-то их попросту снимают на камеры и передают доказательства правоохранителям, где-то лично выталкивают из подъездов. Правда, специалисты советуют писать заявления, а не применять физическую силу.

Сбор доказательств

Жители московской Таганки объявили войну закладчикам. Соседи в доме на Воронцовской улице лично отсматривают камеры подъезда, вычисляют кладменов и относят все доказательства участковому. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«За всеми подозрительными людьми во дворе — слежка», — пояснили авторы поста.

По словам жителей района, наркотики закладывают и в подъезде, и во дворе. Это волновало буквально весь дом, после чего бдительные соседи и перешли к активным действиям. И это не первый случай, когда в России жильцы решают самостоятельно бороться с кладменами.

В Сети пользователи уже не раз делились своими способами избавления от нарушителей. Кто-то целенаправленно выяснял, какими кодами пользуются закладчиками для проникновения в подъезд, осматривал местные растения и приносил доказательства правоохранителям. Кто-то — попросту утилизировал запрещенные вещества, чтобы они никому не достались.

Объявления и требования к правоохранителям

Жильцы дома № 14 по улице Кибальчича в Москве пошли дальше. Они вывесили объявления-декларации на ограждениях во дворе. В них — предупреждение: «Здесь закладывают наркотики каждый день».

Тем временем в сообществе Алексеевского района горожане опубликовали обращения к отделу полиции района, управе и префектуре. Люди потребовали разобраться с кладменами в их дворах.

А некоторые, устав бороться, меняют место жительства. Так сделали некоторые собственники дома № 52 по улице Пушкина в Уфе. Причиной стал их сосед. Мужчину, которому 35 лет, заподозрили в торговле наркотиками и содержании притона. При этом рядом находятся два детских сада и две элитные школы.

Активные жители написали 31 сообщение в полицию. Правда, по данным СМИ, на 2021 год ни одно из них не привело к результату. Последней каплей стал устроенный сомнительным соседом пожар в квартире. Соседи предполагают, что это случилось во время изготовления наркотических средств.

Опасности войны с закладчиками

Нередко люди сами берут на себя роль правоохранителей и решаются задержать кладменов. Например, в сентябре прошлого года житель Брянска Сергей Алексеев один выгнал пятерых маргиналов, облюбовавших девятиэтажку на улице Ульянова. Там они вместе принимали наркотики, написала интернет-газета «Брянские новости».

«Я не выдержал. Матерился так, что слышали на девятом этаже. Меня действительно это возмутило! Мы до чего дошли?! Дети вынуждены смотреть все это. Они не побоялись даже полицейского, который живет в нашем подъезде, хотя, может быть, и не знают о нем», — заявил мужчина.

Однако адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «360» предостерег от задержания закладчиков лично, без вызова правоохранителей.

«Существует опасность того, что лицу, рискнувшему поймать закладчика, могут быть причинены телесные повреждения. Нередко сами закладчики являются наркоманами. Наркоманы склонны применять оружие», — отметил Калинов.

За примерами далеко ходить не нужно. Например, в Можайском районе наркоман избил сделавшего ему замечание пенсионера, после чего насмерть переехал его собаку, сообщал РЕН ТВ. А в Санкт-Петербурге наркоман напал на подростка за то, что мальчик якобы взял его закладку себе.

Также Калинов подчеркнул, что человек может просто ошибиться и скрутить не того. А за это он уже сам может понести ответственность перед законом. Калинов же порекомендовал звонить в правоохранительные органы, а также делать письменные заявления.

Что делать, если увидели закладчиков

Предоставлять правоохранителям доказательства — это очень действенный метод, пояснил Калинов.

«Общественный контроль помогает выслеживать таких людей. <…> Данный метод очень помогает, потому что, как правило, [правоохранители] реагируют, приезжают и отлавливают именно наркодилеров», — пояснил он.

По словам Калинова, также важно, что потенциальные преступники будут опасаться делать закладки, зная, что окружающие следят, реагируют и передают информацию участковым.