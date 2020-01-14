Россияне не смогли получить выигрыши в лотереях. «Столото» назвало обвинения в обмане клеветой

Наталья Бартош — жительница Московской области. На новогодний тираж у нее был десяток билетов. Главным оказался тот, который подарила на день рождения дочь. Пока заветный билетик, по уверениям организаторов лотереи, на экспертизе. Фотографии доброжелателям и завистникам показать не могут. Те, кому повезло меньше Натальи, активно возмущаются в социальной сети. Нет, не капризами фортуны, а тем, что даже копеечные суммы выигрыша получить не могут.

Илзия Афанасьевой из Казани выиграла 100 рублей. Хотела получить эту сумму, но не смогла. На сайте «Столото» ей показали сообщение, что выигрыш уже получен, хотя на ее личный счет деньги не поступали. Раньше подобное уже случалось. При попытке снять деньги, выигрыш «куда-то испарился», рассказала она «360».

«Я сначала писала в систему с вопросом, не могла понять выигрыш, пишется, получен и в кошельке ничего не было, система ничего не отвечала. Со временем я зашла и увидела, что в кошелек поступил мой выигрыш. Ладно, это я сама поняла, что выигрыш не сразу приходит в кошелек. Потом я пробовала снять этот выигрыш, перечислить на свою карту. Нажала на кнопку „получить“. Потом там вышло много вариантов, куда перевести, я выбрала Visa-карта, там еще сообщение платежный пароль должен был прийти — смс на телефон. Его надо ввести, потом проходишь идентификацию, два вида идентификации. Вот я там и застряла, вводила свои паспортные данные, ИНН, мобильный телефон… У меня сбой выходил все время. Долго пыталась, все одно и то же. Короче я поняла, если играть в лото, то лучше бумажные билеты покупать», — рассказала Илзия.

У Левана Тасоева ситуация несколько иная. У него на руках два билета «Русского лото». Все числа зачеркнуты, значит, билеты выигрышные. А вот и нет!

«В них отсутствуют невыпавшие числа 41 и 67. Но билеты не считаются выигрышными. Билеты куплены на почте России. Невыпавших чисел нет в билете, но и выигрыша нет. Подлинность билетов могу доказать», — написал Леван.

Источник фото: телеканал «360»

Он задал несколько вопросов по поводу этой ситуации организаторам лотереи, но вскоре сообщение было удалено. Последующие комментарии администраторы паблика тоже стерли. Леван рассказал «360», что в переписке «Столото» «отмазывались по-тупому». Они ссылались на то, что правила сообщества запрещают выкладывать непроверенную информацию. Такой информацией они посчитали вопросы игрока.

В комментариях пользователи рассмотрели визуальное сходство новоявленной миллиардерши Натали Бартош с победительницей розыгрыша «4 из 20» Ольгой Селиверстовой. Некоторые владельцы аккаунтов убеждены: между организаторами лотереи и Бартош был сговор, а победа не является честной.

В «Столото» любые обвинения отвергают. Там утверждают, что розыгрыш был проведен по всем правилам.

«Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — процитировало РИА «Новости» пресс-службу «Столото».