Россияне не оценили бы. Как в разных странах украшают дом к Новому году

Большая часть мира встретит 2021 год на изоляции, что определенно внесет свои коррективы в празднование. И все же города по прежнему украшаются, а люди стараются сохранить атмосферу праздника. «360» собрал самые необычные новогодние традиции по украшению домов и городов в разных странах.

В Японии на Новый год размещают украшение, называемое кадомацу, у входа в дом. Обычно их бывает два — по одному с каждой стороны от входа. Кадомацу делают из веток сосны, бамбука и сливы. Он символизирует удачу и, как считается, помогает приветствовать в вашем доме хороших духов.

Офисы зачастую украшают венками из рисовой соломы и композициями икебаны. Последние могут быть ростом с человека и выше.

На Филиппинах считают, что в канун Нового года все должно быть круглым. Тогда в жизни человека будет богатство. А еще филиппинцы часто свистят, кричат, бьют по кастрюлям и сковородкам в канун праздника. Так они отгоняют злых духов и невезение. А чтобы в дом вошла удача, до наступления полуночи все окна и двери, включая шкафы, буфеты и ящики, оставляют открытыми.

В Греции в рождественские праздники украшают лодки и корабли. В давние времена это делали, когда моряки возвращались домой. Теперь же их украшают к Рождеству. В больших городах можно увидеть наряженные лодки где-нибудь в центре. Многие семьи также выставляют маленькие корабли у себя дома в качестве украшений.

В Норвегии маленькие бумажные корзины развешивают по дому и заполняют орехами и конфетами на протяжении всего праздничного сезона. Большинство из них обычно принимают форму сердечек. Многие дети учатся делать такие поделки, чтобы повесить их на елку.

А в Германии в магазинах часто можно заметить елочные игрушки в виде маринованных огурцов. У немцев есть такая традиция — прятать огурец на рождественской елке и предлагать детям найти его в канун Рождества. Первый ребенок, который его найдет, получит дополнительный подарок.

В Индии тоже есть люди, празднующие Новый год и Рождество. Один из самых узнаваемых символов этих праздников — елка. Однако в теплых странах найти ее гораздо сложнее, поэтому многие начинают импровизировать. Некоторые семьи украшают игрушками и гирляндами манговые или банановые деревья.

Каждый год 23 декабря в мексиканском городе Оахака проходит большая рождественская ярмарка. На ней выставляются вовсе не игрушки, а самые разные творения вырезанные из редиса. Кто-то делает незамысловатые фигурки, другие создают целые города.

Китай празднует свой Новый год где-то между концом января и третьей неделей февраля. В такие моменты страна утопает в красных и золотых цветах. По всюду гремят петарды, идут парады из танцующих драконов и львов. Кроме того, семьи раздают своим близким деньги. Их кладут в красные конверты с их фамилией и пожеланиями удачи, написанными золотом.

В Бразилии принаряжается не город, а сами люди. Многие жители считают, что если встретить Новый год в белой одежде, то в жизни будет покой и удача. Тысячи людей обычно собираются в полночь на пляже, все стоят в белых нарядах и наблюдают за фейерверком.

Они также делают кукол в натуральную величину с чьим-то лицом и сжигают их в полночь. Эти куклы олицетворяют плохие события прошлого года, и их уничтожают, чтобы освободить плохие воспоминания и дать место новым хорошим.

В Эквадоре тоже житеели страны сжигают чучела в полночь. Их заполняют бумагой или опилками, а сделаны они обычно по образу общественного деятеля, который каким-то образом обидел мир в прошлом году. Впрочем сейчас эта традиция немного изменилась, и в стране делают какие угодно чучела. Это может быть и персонаж мультика, и животное, и герой комикса.

Эквадорцы также сжигают некоторые фотографии с прошлого года во имя удачи.

А в Южной Африке никого не сжигают, а только запускают фейерверки и ночные вечеринки. В нормальное время в Кейптауне Новый год встречают карнавалом. Группы людей поют и танцуют в яркой одежде и с раскрашенными лицами. При этом разные кварталы города имеют свою неповторимую одежду и цветовую гамму.