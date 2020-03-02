Россияне лечатся БАДами. Без консультации с врачом это опасно

Россияне стали чаще покупать биологически активные добавки. Их воспринимают как витамины или даже аналоги лекарств из-за названий, очень похожих на наименования лечебных препаратов. Но не стоит считать, что советы врача вам не нужны, — добавки могут быть опасны для здоровья.

В январе российская компания «Эвалар» увеличила продажи БАДов на 16,2% (в прошлом году — лишь на 1,2%), а Solgar Vitamin and Herb — на 69% против 31,6% в 2019-м.

За первый месяц 2020 года «Эвалар» продала своей продукции на 966,5 миллиона рублей, а американская Solgar Vitamin and Herb — на 424,4 миллиона. Канадская PharmaMed тоже оказалась в плюсе: продажи увеличились на 42% — до 333,7 миллиона рублей. Компании считают, что таких результатов они достигли из-за роста интереса россиян к БАДам в верхнем ценовом сегменте: добавки дороже 500 рублей продаются все чаще, причем такая тенденция сложилась еще с 2019 года. И этому есть определенные причины.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, рост продаж связан с тем, что потребители считают добавки витаминами и даже аналогами лекарств. Тем более что их названия схожи с наименованиями настоящих препаратов. Например, на рынке появились БАДы для профилактики и терапии почечных заболеваний «Уронорм» и «Нефросторн» по аналогии с немецким лекарством «Канефрон».

В первом полугодии 2019 года Росздравнадзор проверил более 20 тысяч добавок, зарегистрированных в России, и выявил 355, названия которых схожи с лекарствами. Медики провели исследование и выяснили, что большинство БАДов бесполезно для сердечно-сосудистой системы, а многие люди пытаются нажиться на других, обманывая их историями о добавках, которые якобы могут даровать чуть ли не вечную молодость. Так стоит ли возлагать всю ответственность за здоровье на биологические добавки?

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БАД не лекарство

Несмотря на то, что и лекарства, и добавки регулируют функциональные процессы в организме, обеспечивают профилактику болезней, БАДы — это не лекарства. Подходить к приему добавок нужно очень аккуратно и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева в разговоре с «360» напомнила, что рекомендациями по использованию добавок занимается исключительно врач. То есть не блогеры и другие диванные эксперты, зачастую не имеющие медицинского образования. Врач может дать инструкции, учитывая индивидуальное состояние здоровья, особенности организма и наличие врожденных проблем. Именно поэтому, по словам Королевой, БАДы «прекрасно используются» в практике любого грамотного врача.

Биологически активные добавки имеют сниженную дозировку активности, поэтому они не могут в таких дозировках привести к проблеме. Если они назначены в тех дозировках, которые определил врач, в том режиме приема, в котором человек должен использовать как рекомендацию, никаких проблем быть не должно Маргарита Королева.

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Добавки не заменяют даже витамины, а заниматься самолечением — очень плохая идея. Не стоит читать в интернете про добавки и потом считать себя специалистом — это может привести к проблемам со здоровьем.

«БАД действительно не является заменой лекарственных препаратов, не замена еды. Это просто добавка к пище, которая может быть дефицитна по набору тех компонентов, которые нужны человеку для его функционала. Учитывая дефициты по ряду витаминов и минеральных веществ на основе лабораторных данных, можно эти дефициты компенсировать с использованием биологически активных добавок. Только врач понимает, как их сочетать между собой, в каких дозировках давать, в каком режиме их назначать. Только такой подход может быть целесообразен и на пользу пациенту. Если человек будет стихийно подбирать себе биологически активные добавки, он может получить проблемы», — сказала Королева.

Здоровье в одной таблетке

Заведующая кафедрой клинической нутрициологии РУДН, диетолог звезд Светлана Орлова объяснила принцип работы реального лекарственного средства и БАДа. В лекарстве есть лишь одно активное вещество, направленное на ту или иную проблему. В то же время в БАДе целый комплекс органических веществ. Они нужны для компенсации дефицита тех или иных элементов в организме.

Я занимаюсь добавками с 1984 года. Конечно, добавки нужны. Это не роскошь, а данность сегодняшнего дня. Только нужно подходить с умом. Один из лозунгов, который я сейчас проповедую: должна быть достаточная разумность и разумная достаточность Светлана Орлова.

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По мнению Орловой, основная проблема БАДов для населения заключается в том, что любой человек может приобрести в интернете какую-либо добавку, причем даже незарегистрированную. Тогда в БАДе может быть вещество, не заявленное ни на этикетке, ни в инструкции. И как оно повлияет на здоровье, остается лишь гадать.