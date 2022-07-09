Россияне часами стоят на границе с Грузией. Виноваты кумовство на КПП и бешеные цены на авиабилеты

Россияне, решившие отправиться на отдых в Грузию, проводят по 20 часов в пробке на границе. Проблема в дорогих авиабилетах, небывалом потоке туристов и увеличившемся числе грузовых машин, направляющихся в страну. В туристических организациях советуют повременить с поездками в Грузию, чтобы не тратить время и не подвергать здоровье риску.

На границе России и Грузии который день стоит многочасовая пробка. Люди проводят в машинах перед КПП в Верхнем Ларсе по 20 часов, а в некоторых случаях и больше. При этом никаких условий на дороге нет — ни туалетов, ни магазинов, где можно было бы купить еду или воду.

Сейчас Россия увеличивает пропускную способность КПП со своей стороны, но очевидцы все равно жалуются, что на преодоление нескольких километров уходит не один и не два часа, пишет РИА ФАН.

Наглость, кумовство и поток туристов

Проблема, по мнению застрявших на границе россиян, во многом в желающих объехать пробку и пройти через границу вне очереди. Журналист и писатель Дмитрий Соколов-Митрич в своем Telegram-канале рассказал, что «вокруг пробки длиной семь километров и долготой до суток и более расцвела коррупция и обычная человеческая наглость».

«Места продаются за деньги и берутся силой, чем ближе к устью, тем ожесточеннее бои за справедливую очередь. Говорят, сегодня нагнали туда чуть не спецназ, который разворачивает восвояси особо оборзевших», — написал он.

Его слова подтверждают и сообщения из чата «Верхний Ларс», где люди, стоящие в пробке на границе, делятся кадрами происходящего и личными впечатлениями. Среди прочего рассказали и о тех, кто пытается объехать пробку по обочинам, и о случаях, когда сотрудники КПП якобы пропускали своих, называя их работниками.

Также в пробке, по некоторым данным, продают места. Таксисты и простые водители предлагают пересесть в их машину поближе к КПП, за места, по информации Telegram-канала «Осторожно, новости», просят около шести тысяч рублей. В чате «Верхний Ларс» рассказывали о ценах две-четыре тысячи.

Откуда пробка на границе с Грузией?

Руководитель турагентства Go travel Наталья Ансталь объяснила, что колоссальные пробки на границе с Грузией связаны с огромным туристическим потоком. Россияне так активно пытаются попасть в страну, так как граница только недавно открылась, а туристический сезон в самом разгаре.

Практически все, кто едет, — это действительно туристы. Плюс сейчас осуществляется транзит очень многих товаров через эту границу — к этому турпотоку добавляются еще и грузовые машины Наталья Ансталь.

Организованный туризм в Грузии, по словам Ансталь, пока не так развит, как по другим направлениям. Традиционно в Грузию россияне ездят именно самостоятельно.

«В Грузию достаточно удобно ездить на своей машине — там много достопримечательностей и все равно ехать и арендовать там машину будет дороже», — сказала она.

При этом Ансталь подтвердила, что у многих туристов возникают проблемы на границе из-за огромной пробки, тем не менее от поездок на машине россияне не отказываются. Причина — цена на авиабилеты.

«Авиабилеты сейчас очень сильно выросли в цене, я бы даже сказала, что это какой-то космос. Обычно в Грузию очень адекватные цены на авиаперелеты. А сейчас самый дешевый билет из Москвы в Тбилиси с пересадкой стоит 52 тысячи рублей на одного человека. А до Батуми минимальные с пересадками — 95 тысяч рублей. Понятно, почему люди едут на машине», — заключила она.