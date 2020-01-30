Россиянам приписали болезни и осмотры. Врачи и бумажная волокита неразлучны даже в эпоху интернета

Россияне нашли записи о своих несуществующих визитах к медикам. Якобы они лечили травмы, инфекции, проходили диспансеризацию. В фонде ОМС говорят, что нарушения есть, но с ними борются. Сами врачи признают: на приписки их толкают невыполнимые планы и капризы страховых компаний.

Россияне обнаружили на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) и портале «Здоровье петербуржца» записи о несуществующих визитах к врачам. Например, одной женщине приписали инфекцию, а чьему-то ребенку — перелом ключицы.

Журналисты «360» тоже нашли такие «левые» записи. Обе — о прохождении диспансеризации.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Пользователи предположили, что врачи делали приписки для улучшения статистики или чтобы получить больше денег от страховой компании. Есть и третий вариант: якобы врачи таким образом хотят выбить побольше времени для реальных пациентов, делая записи о ненастоящих приемах.

Пишут, чтобы выжить

Бывшая сотрудница одной из московских поликлиник Мария рассказала «360», что такие приписки были всегда. Чаще всего это патронаж новорожденных и диспансеризация. Иногда записи делают, чтобы «выжить». Стоимость многих медуслуг, особенно в травматологии, страховые не компенсируют. Пациенту процедура нужна, но деньги за нее поликлиника не получит. Поэтому людям вписывают другую, оплачиваемую страховой услугу.

И это не какие-то космические деньги. В базе можно увидеть, как мало поликлиники получают за процедуры. Например, сделанное УЗИ щитовидной железы — всего 84,27 рубля. В платных лабораториях Москвы клиенты отдают за него в среднем 1,8 тысячи рублей, за УЗИ молочных желез — 1,7 тысячи.

Сайт МГФОМС

Вторая причина появления «левых» зписей — нереальные планы «сверху».

Врачам не дают работать. На них спускают безумные цифры, сделать их нереально, да даже времени не хватит. Постоянные проверки, попытки поймать на неисполнении. Например, с вакцинацией. Население пять тысяч, департамент ставит план в 70%. Это нереально Елена экс-сотрудник московской поликлиники.

Что касается детских приписок: не все родители знают, что за одно посещение поликлиники ребенок может пройти сразу несколько медосмотров, и их разносят на разные дни. Обнаружив неточность, некоторые потом идут разбираться.

«Пациенты по-разному себя ведут. Часто они даже не помнят, что их ставили в известность. Был один случай, как раз с прививкой от гриппа. Женщина обнаружила у себя в карте приписку. Ей написали ответ, что это был осмотр, а он действительно был, но врач типа ошибся. Ее заранее предупреждали, но она забыла», — заключила Мария.

Что говорят юристы

Узнать, какую медпомощь получал человек, можно, заказав выписку в страховой компании или в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал «360» советник председателя Федерального фонда ОМС Павел Бреев. Там же при необходимости можно оставить жалобу на «левые» записи своему фонду ОМС.

«Мы проверяем эту информацию и в случае подтверждения применяем финансовые санкции к медицинским организациям. И надо сказать, что количество таких нарушений сокращается», — подчеркнул Бреев.

Адвокат и старший преподаватель медицинского права в РАНХиГС Андрей Некрасов нашел в личном кабинете записи о якобы пройденной в 2017 году диспансеризации и диагноз: «зоб щитовидной железы». Хотя никаких обследований не делал и диагноз ему никто не ставил.

«Диспансеризацию я тоже не проходил сам, намеренно. Могу подозревать, что теоретически я пришел, к кому-то обратился, а они это провели как диспансеризацию по документам», — сказал он.

Юрист не исключил, что некоторые приписки появляются неумышленно, по ошибке. Другие делают как для улучшения статистики, так и повышения финансирования. Оно зависит в том числе от загруженности и популярности врачей. Чем больше у медиков посетителей, тем большие средства из бюджета направляют в их поликлинику. Там деньги распределяют в том числе на оклады и премии сотрудников.