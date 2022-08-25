В Калининграде сочувствующий «Азову» готовил теракт. Россиян вербуют обещаниями денег и угрозами

В Калининграде задержали россиянина — сторонника «Азова»*, который собирался устроить теракт. Таких случаев с начала спецоперации немало. Украинские террористы заманивают жителей России в свои организации разными путями — от обещаний денег до угроз. Но спецслужбы вовремя выявляют диверсантов и вербовщиков.

ФСБ предотвратила теракт в Калининграде. Местный житель — сторонник террористической организации «Азов»* — планировал устроить взрывы на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

Дома у 55-летнего задержанного нашли пятикилограммовую самодельную бомбу, переписку с действующими бойцами «Азова»*, агитационную литературу и символику. После диверсии он собирался скрыться на Украине.

С начала спецоперации украинские спецслужбы активизировали деятельность по вербовке и склонению россиян к совершению терактов, сообщал Национальный антитеррористический комитет. Однако, по словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, на протяжении последних 15–20 лет ФСБ работает крайне интенсивно.

«Начало спецоперации внесло определенное влияние в процесс, но это не значит, что произошло резкое усиление. Определенные спецслужбы должны постоянно находиться в максимальной боевой готовности и постоянно выполнять свои функциональные обязанности в рамках закона о национальной безопасности», — подчеркнул собеседник «360».

В начале августа в Черкесске спецслужбы задержали сторонника запрещенной украинской неонацистской группировки «Правый сектор»**, который готовил теракт в военкомате и прокуратуре. У него нашли переписку с кураторами, нацистскую символику и два самодельных взрывных устройства мощностью три килограмма в тротиловом эквиваленте.

В июле пособников «Правого сектора»** задержали в Липецке. Трое граждан Украины — неоднократно судимый за педофилию 34-летний мужчина и две женщины 36 и 44 лет — собирались устроить теракт в людном месте.

В мае этого года в Ростове-на-Дону задержали подростка, собиравшегося организовать теракты в учебных заведениях разных регионов, сообщали «Ведомости». Он рассказал правоохранителям, что через интернет вербовал молодых людей в «Азов»* по заданию СБУ. Ему якобы удалось найти 800 человек, готовых устроить диверсии по всей стране.

Откуда в России сочувствующие «Азову»*

Иосиф Линдер объяснил «360», что россиян заманивают в запрещенные организации разными способами — от «промывки мозгов» и включения в идеологическое противостояние до банального шантажа.

Кого-то вербуют лично на финансовой основе, кого-то — шантажом, угрожая родственникам, живущим на Украине. Кто-то приходит по собственной инициативе и предлагает свои услуги Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации.

Полковник ФСБ в отставке, ветеран группы спецназначения «Вымпел», ветеран войны в Афганистане Владимир Клюкин добавил, что чаще всего вербовка начинается именно с «промывки мозгов»: злоумышленники намеренно подменяют понятия и перевирают факты, чтобы склонить нестабильного человека на свою сторону.

Особую опасность в нынешней ситуации, по мнению Клюкина, представляет никак не регулирующийся «серый интернет». Там могут открыто пропагандировать как воровскую романтику, так и другие деструктивные идеи. Идеологи терроризма активно применяют тактику «большого и малого мотора», которая давно отработана радикальными группировками и сектами.

«Это так называемая теория революции, когда основные силы организации бросаются на раскручивание бунтарских идей среди достаточно узкого круга лиц, наиболее поддающихся внушению. Дальше кругами эта идея распространяется: малый мотор запускает большой», — объяснил он.

Помочь в такой ситуации может не только более строгий контроль за происходящим в Сети, но и работа с молодежью, добавил Клюкин. Воспитательная и образовательная деятельность должна быть реальной и не ограничиваться учебными заведениями.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

** «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная на территории России.