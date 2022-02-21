Россия встречает беженцев жильем и поддержкой. Они вернутся в Донбасс, когда захотят сами

Сейчас идет эвакуация жителей Донбасса. Благотворительные фонды и жители регионов России помогают беженцам. Более тысячи человек уже получили выплаты по 10 тысяч рублей. По словам депутатов, это та сумма, которая должна помочь уставшим от войны людям адаптироваться. Но на дальнейшее пребывание нужно выделять больше средств. Также необходимо усовершенствовать и законодательство.

Питание и финансовая помощь для беженцев

Президент Владимир Путин 18 февраля направил врио главы МЧС в Ростов-на-Дону для организации приема беженцев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев сам обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь в связи с непредвиденно большим наплывом беженцев.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, — процитировало Пескова агентство «Интерфакс».

Президент России также поручил правительству выделить деньги для беженцев — по 10 тысяч рублей. В тот же день Минфин перечислил эти средства в бюджет Ростовской области. В пресс-службе Голубева уточнили, что на 08:00 21 февраля 1031 человек уже получил эту выплату. Это 25,9% от принятых заявлений.

«Граждане, которые, въехав в РФ через Ростовскую область, направились в другие регионы страны, также оформляют документы по месту своего пребывания, после чего им будут перечислены средства», — говорится в пресс-релизе.

Материальную и гуманитарную помощь для беженцев собирает ряд регионов, благотворительных фондов и предприятий. Так, пять строительных компаний, работающих на территории Московской области, предоставят по 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотел бы поблагодарить наши пять ведущих строительных компаний. Сегодня мы получили от них подтверждение о готовности помочь», — сообщил Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, региональные ведомства должны в кратчайшие сроки проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и, по возможности, предложить им работу. Особенно это касается тех профессий, который в регионе сейчас в дефиците: врачей и учителей.

«На отдельном контроле поручено держать вопросы коммунального обеспечения пунктов временного размещения граждан», — отметили в правительстве Ростовской области.

Регионы принимают беженцев из Донбасса

О готовности принять беженцев из Донбасса заявили треть регионов России. Так, в Воронежской области могут принять 4500 беженцев, в Архангельской — не менее 300, в Орловской — порядка 500, в Ненецком автономном округе — 115 человек. Тем временем в Дагестане ждут порядка 600 беженцев, в Чечне — 700, в Северной Осетии — 500, Краснодарский край готов принять до 20 тысяч человек. Вопрос о создании пунктов временного размещения также прорабатывают в Амурской и Еврейской областях, а также в Алтайском крае, написала газета «Ведомости».

Московская область тоже принимает беженцев из ЛНР и ДНР. Уже 22 февраля в Подмосковье прибудут первые 1500 жителей Донбасса.

Ускоренное гражданство для беженцев

Ситуация форс-мажорная, связанная с жизнями людей, поэтому нужно предпринимать все усилия и использовать все возможности, какие есть у российской стороны, чтобы помочь беженцам. Об этом «360» сказал депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«С пониманием [нужно] относиться к этой проблеме. Понятно, что у нас не было готово столько мест для размещения, столько возможностей. Но, думаю, финансовая поддержка, возможность размещения, которую ищут у нас по всей стране, по всей России, смогут решить эту проблему», — подчеркнул Гаврилов.

Он надеется, что вопрос с обеспечением безопасности граждан поможет решить заявление Госдумы о признании республик. Оно, уверен депутат, может оказать положительное воздействие на ситуацию, и беженцы смогут вернуться обратно под гарантии мирного существования.

«Мне кажется, украинская власть в нынешнем формате все равно будет возвращаться к угрозам, к обстрелам, поэтому этот вопрос нужно решать как-то радикально. Уже с 2014 года живем в этом положении: регулярные обстрелы, которые не заканчиваются, нападения, находится немало мест захоронений мирных жителей. Надо вопрос решать принципиально», — отметил Гаврилов.

По его словам, вполне вероятно, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выдаче беженцам гражданства России в ускоренном порядке.

Закон в поддержку беженцев

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заметил, что если говорить о финансовой помощи беженцам, то эта сумма им необходима. Она должна помочь пройти период адаптации. Речь идет о первых нескольких днях: передвижение, расселение, питание. Но на перспективу, конечно, этого крайне недостаточно.

«Поэтому очень важно включить тот ресурс, который есть сегодня у регионов, объединений, партий. Думаю, и граждане наши на индивидуальной основе откликнутся и помогут людям в обустройстве. Пока речь идет только о первых шагах. Потребуется значительно больше усилий», — отметил Новиков.

При этом он уверен, что нужно совершенствовать и законодательную базу по поддержке беженцев и соотечественников за рубежом. Новиков полагает, что как раз в этом году существенно улучшат законодательство в этой сфере. Он подчеркнул, что жители Донбасса вернутся домой, когда в регионе будет безопасно, а также когда сами будут к этому готовы.