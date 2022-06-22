Россия вспоминает павших в годы Великой Отечественной войны. Главные моменты акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби, 22 июня, и день начала Великой Отечественной войны по всей России прошли акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». «360» собрал самые интересные кадры со всех уголков страны.

К примеру, в рамках акции жители Санкт-Петербурга зажгли порядка 50 тысяч свечей. В День памяти и скорби горожане собрались на Дворцовой площади и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на Дворцовом мосту в память погибших появилась световая проекция.

Также на разведенном мосту появилась световая проекция.

Источник фото: «ВКонтакте»

А на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в рамках акции «Свеча памяти» зажгли картину «Регулировщица», а также возложили цветы к мемориалу «Поклонный крест с лампадой».

Всероссийскую акцию «Свеча памяти» поддержали и в Саратове. Там на Соколовой горе в Парке Победы «Волонтеры Победы» и молодогвардейцы собрали у Вечного огня картину «Саратов помнит» из девяти тысяч свечей на площади 450 квадратных метров. Акцию в этом году посвятили матерям, проводившим сыновей на фронт.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Казани из 20 тысяч свечей собрали изображение стреляющей «Катюши» и бомбардировщика По-2.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Архангельске члены Молодежного совета управления и поискового отряда «Казначей-24» присоединились к акции «Свеча памяти» у монумента Победы.

Источник фото: «ВКонтакте»

Акцию памяти также поддержали в Новокузнецке и Самаре. Жители этих городов собрали образы советских самолетов из свечей. В Уфе из них выложили портрет советского военного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. В Нижнем Тагиле и Нижнем Новгороде зажгли изображения танков.

В Ульяновске ко Дню памяти и скорби местные единороссы совместно с «Волонтерами Победы» собрали из девяти тысяч свечей картину грузовика ЗиС-5В со снарядами в Парке Победы. Именно эта машина стала символом города трудовой доблести.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Кирове ко Дню памяти и скорби выложили огненный силуэт знаменитой боевой машины «Катюши» и слова «Киров помнит». В этом участвовали «Волонтеры Победы» совместно с региональным отделением «Единой России», а также члены движения «Молодая Гвардия» и «Волонтерская рота».

Источник фото: «ВКонтакте»

В Тюмени ко Дню памяти и скорби на Исторической площади из свечей создали огненный контур торпедного катера «Комсомолец», а в Оренбурге — знаменитого волгоградского мемориала «Родина-Мать».

Подобная акция памяти прошла в Севастополе. Молодежные организации этого города совместно с участниками движения «Волонтеры Победы» ежегодно собираются почтить память героев Великой Отечественной войны у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов. В этом году из 10 тысяч свечей севастопольцы собрали огненную медаль «За оборону Севастополя» и слово «Помним».

Источник фото: «ВКонтакте»

Подмосковье

Акции памяти также прошли по всему Подмосковью. В Дмитрове, на Перемиловской высоте, в Яхроме волонтеры, активисты, депутаты и молодогвардейцы выложили из свечей фигуру советского солдата-освободителя и надпись «Дмитров помнит» из 10 тысяч свечей.

В Можайске, на Октябрьской площади, тоже собрали образ воина-освободителя из семи тысяч свечей.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Дзержинске — Вечный огонь.

ДНР помнит

В Донецкой области акция была еще более масштабной. Там у знаменитого кургана в Шахтерском районе в четыре часа утра народный артист России Николай Басков исполнил песню «Священная война» у подножия разрушенного нацистами мемориала «Саур-Могила».

Добровольцы всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вместе с местными жителями зажгли 10 тысяч свечей, которые сложились в картину воина-победителя и надпись «Мы помним».

В 2022 году акция прошла и в освобожденном от ВСУ Мариуполе. Там в память о павших в годы Великой Отечественной войны зажгли 160-метровую надпись «Помним». Горожане выложили ее из 10 тысяч свечей. Акцию провели в самом центре Мариуполя, на площади Ленинского Комсомола.