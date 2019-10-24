Россия впервые попала в топ-30 бизнес-рейтинга группы Всемирного банка (ВБ) Doing Business. Соседями стали Австрия и Япония, а в спину дышит динамично развивающийся Китай. До попадания в десятку далеко, однако в ближайшие пять лет вполне реально войти в 20 лучших по развитию бизнеса государств.

Россия поднялась с 31-го на 28-е место рейтинга группы ВБ оценивающего эффективность среды для развития бизнеса в 190 странах мира. В нем отражаются основные регуляционные нормы, которые помогают развитию бизнеса или тормозят его.

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Двадцатое место занимает Финляндия. Между ней и Россией находятся Австрия, Исландия, Казахстан, Ирландия, Канада и Таиланд. Максимальный прогресс зафиксирован в Саудовской Аравии, Иордании, Того, Бахрейне, Таджикистане, Кувейте, Китае, Индии и Нигерии.

В десятку лучших попали Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Худшими оказались Сомали, Эритрея, Венесуэла, Йемен, Ливия, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика и Конго.

Оценку проводили по 10 показателям: деньги и время на открытие нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных акционеров, то есть тех, чье количество ценных бумаг не позволяет напрямую участвовать в управлении компаниями. А также возможность ведения международной торговли, обеспечение исполнения договоров и проведение процедуры банкротства.

Что такое Doing Business

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В беседе с «360» руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев подчеркнул, что Doing Business — авторитетный, а главное, достоверный рейтинг. Это один из основных ориентиров иностранных инвесторов. Причем нередко аналогичные чарты занижают позиции по политическим мотивам. Но Всемирный банк, по словам эксперта, «если и грешит этим, то очень редко», политический дисконт минимален.

«Оценка достаточно справедливая. Но все же нужно понимать, что у нас постсоветская экономика. Ее основа — 10-20 крупных корпораций: нефтегаз, металлургия и так далее. Поэтому малый и средний бизнесы роли не играют. Соответственно, некоторые считают, что это не очень хорошо», — сказал он.

По данным Разуваева, на сегодняшний день экономика России по ее паритетно-покупательной способности занимает шестое место в мире. До введения санкций было пятое. То есть страна занимает первое-второе место в Европе.

Хорошо, если бы не санкции

На показатели Doing Business в майских указах 2012 года ориентировался Владимир Путин. Тогда Россия занимала лишь 120-е место и глава государства поставил задачу повысить позицию страны.

«Попадание в тридцатку — хороший признак. И при прочих равных это способствовало бы притоку инвестиций. Но, к сожалению, у нас все упирается в санкции. Россия для многих инвесторов — страна токсичная», — считает Разуваев.

При этом динамика по отдельным показателям была неравномерной. За отчетный период получить разрешения на строительство в России стало проще. А по параметру «доступ к электроэнергетической инфраструктуре» наша страна и вовсе попала в топ-10. В то же время права миноритариев ухудшились.

Однако такая неравномерность, пояснил Разуваев, вполне нормальна. И даже ситуация с правами миноритариев намного лучше, чем 20 и даже 10 лет назад. Так что и тут тренд хороший. Но, естественно, с точки зрения оценки Всемирного банка что-то бывает в плюс, что-то в минус. Это нормально для любой страны», — добавил Разуваев.

«Дивиденды по всем основным российским компаниям растут. Да и индекс Мосбиржи показывает очень хорошую динамику как прошлом, так и в этом году.

Перспективы России

В десятку лидеров входит единственная постсоветская республика — Грузия. Разуваев пояснил, что в стране отсутствует «бытовая коррупция» и все процессы, включая бизнес, прозрачны. С другой стороны, малозначимую и экономическую систему Грузии эксперты банка сравнивали с показателями других государств. А это означает, что высокому месту республики в рейтинге можно не уделять большого внимания.

За последние три года Россия поднялась сразу на 12 позиций. Тем не менее эксперт усомнился, что в обозримом будущем Россия войдет в десятку лучших. Продвижение страны может замедлиться, ведь соседями стали не страны третьего мира, а стабильно развивающиеся государства. Тем более позади крепкие Франция и Голландия. Дополнительную «опасность» представляет Китай, демонстрирующий динамичное развитие и занявший в 2019 году 31-е место.

А вот попасть в топ-20 вполне реально, причем в ближайшие пять лет. Правда, процесс сильно тормозят санкции. Из-за них трудно улучшить инвестиционный климат. Зато уже сильно снизились административные барьеры.