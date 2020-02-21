Россия в нем сомневается, ВОЗ его вообще не знает. Так почему китайцы лечат коронавирус «Арбидолом»

Китай включил разработанный в СССР препарат «Арбидол» в список лекарств от коронавируса. У них это дженерик (копия) под названием «Абидол». Россия заработать на этом больше не может — патент закончился в 2007 году, тем временем в КНР лекарство производят четыре фармкомпании. Российские врачи вообще сильно сомневаются в эффективности «Арбидола» и считают его скорее профилактическим препаратом.Некоторые вообще не верят в то, что «Арбидол» и «Абидол», это одно и то же. «360» разбирался, в этой путанице и в том, есть ли сейчас лекарства, способные защитить от коронавируса.

«Арбидол» как лекарство от коронавируса

Национальная комиссия по здравоохранению Китая включила в шестой вариант рекомендаций по лечению коронавируса COVID-2019 ряд препаратов, среди которых есть «Абидол». Речь может идти о дженерике (копии) разработанного в СССР препарата «Арбидол».

Источник фото: РИА «Новости» / Валерий Мельников

Вся путаница в том, что на китайском языке название «Арбидол» у всех китайских производителей выглядит и звучит одинаково, но при написании латиницей часть производителей называют препарат Abidol, часть — Aribidol, еще одна часть выпускает его под собственными товарными знаками. Это практика считается для производителей дженериков обычной. Но товарный знак «Арбидол» принадлежит компании «Отисифарм».

Эффективность «Арбидола» — миф или реальность?

Ведущий научный сотрудник НИИ им. И. И. Мечникова, кандидат биологических наук Николай Контаров в беседе с «360» допустил, что «Арбидол» в Китае может называться «Абидолом». Но при этом отметил, что не уверен в этом на 100%, потому что это нужно очень тщательно проверять.

По словам Контарова, сейчас в Китае получили антитела от больных коронавирусом и планируют использовать их для получения препарата против инфекции. Он отметил, что в Китае делают очень много дженериков, а российские препараты в КНР вообще очень любят. Это связано с тем, что китайские врачи достаточно неплохо относятся к тем разработкам, которые были сделаны в СССР несколько десятилетий назад.

Контаров срассказал, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает его эффективность «Арбидола». По его словам, все «более менее серьезные исследования» были проведены в конце 1980-х годов, а уже в начале 1990-х это все закончилось.

«Я уверен, что ВОЗ просто не знает об этих работах, где действительно была показана эффективность <…> Для гриппа проводились эти исследования», — объяснил Контаров.

По его словам, были исследования, были даже написаны диссертации, и регулярно печатались статьи в российских советских научных журналах, но просто в ВОЗ об этом не знали, поскольку «тогда не очень было принято писать какие-то суперновые исследования в переводных вариантах этих журналов». А сейчас, когда «Арбидол» во всю производится, в организации уже просто не могут найти в электронных базах научные статьи тех лет, которые были бы переведены для иностранцев.

Источник фото: Pixabay

«Отсюда и недоверие (к „Арбидолу“ — прим. ред.), потому что новых исследований после 1990-х годов проведено не было. А на тот момент это был действительно очень перспективный препарат», — заметил Контаров.

Раньше этот препарат делался на тех субстанциях, которые производились только в России, а сейчас в этот же «Арбидол» могут добавлять, например, индийские составляющие.

Контаров объяснил, что не может ничего сказать об эффективности китайского препарата, поскольку в КНР могли что-то изменить в нем — добавить какой-то вспомогательный компонент и дать другое название, так как это дженерик. По этой же причине и финансовых притензий у России к Китаю быть не может. Препарат изобретен еще в советское время, он изменен китайскими фармацефтами, поэтому КНР нам ничего не должна.

Источник фото: Pixabay

Универсальных препаратов нет

Президент Фармзавода «Активный компонент» Александр Семенов в разговоре с «360» рассказал, что сейчас права на выпуск «Арбидола» есть только у одной российской компании.

«Во первых, если я не ошибаюсь, „Арбидол“ — это оригинальная разработка российских ученых, и сейчас […] права на выпуск препарата „Арбидол“ есть только у одной российской компании — это компания „Фармстандарт“. По поводу „Абидола“ мне ничего не известно», — отметил Семенов.

Он объяснил, что у каждого противовирусного препарата есть возможность воздействовать на определенный штамм гриппа.

Источник фото: Pixabay

«Насколько препарат „Арбидол“ может воздействовать именно на штамм коронавируса мне неизвестно. Да и вообще, мне кажется, мало кому в мире известно», — сказал президент «Активного компонента».

Говоря о дженериках от гриппа и ОРВИ, которые сейчас пользуются популярностью в России, Семенов заметил, что таких препаратов много, но подчеркнул, что это разные позиции от разных штаммов.

«Препаратов много, но повторяю, очень важно консультироваться с врачом и получать конкретные рекомендации относительно того штамма, который именно сейчас активен в России», — уточнил Семенов.

Универсальных лекарств не существует, заметил собеседник «360». Он пояснил, что есть иммуномодуляторы, которые в принципе повышают сопротивляемость организма, но это «немножко другая история».