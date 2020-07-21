Россия уходит под воду. Почему аномальные ливни стали часто приводить к потопам в городах

Для многих регионов России лето выдалось аномально дождливым, в результате чего целые города оказались затоплены, а улицы стали похожи на реки. «360» разбирается, в чем причина такой суровой погоды.

Проливные дожди на этой неделе добрались и до Свердловской области. Первой жертвой оказался город Нижние Серги — электричество пришлось отключить, некоторые дома оказались почти полностью разрушены, серьезно повреждены мосты. Из-за паводка город затопило почти по всей площади.

Сейчас в Нижних Сергах введен режим чрезвычайной ситуации, глава МЧС Евгений Зиничев лично отправил в город, чтобы взять ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось о затоплениях в Ростовской области — в частности, в Ростове-на-Дону и Батайске. Вот так выглядели улицы в конце прошлой недели.

А вот такие кадры присылали пользователи из Краснодарского края.

Не обошла подобная участь и Московскую область — о затоплениях в некоторых районах Подмосковья сообщали еще в конце мая — начале июня.

Последствия глобального потепления

О причинах такого буйства ливней «360» рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. По ее словам, говорить о каком-то «общероссийском потопе» неправильно. Скорее, речь идет о летних дождях, которые имеют локальный характер.

Однако этих локальных дождей вполне достаточно, чтобы реки вышли из берегов — и в результате в зоне подтопления оказывается значительно большая территория, чем та, над которой выпали осадки. То есть дожди выпали в одном месте, а реки разлились в другом. Таким образом, гидрологический процесс идет с опозданием.

Кроме того, в затапливаемых регионах наблюдается аномальное количество осадков. По словам Поздняковой, даже когда их количество в полтора раза превышает норму, это уже считается аномалией. А сейчас месячная норма во многих регионах превышена в два-три раза, где-то превышена даже сезонная норма. В Московской области, например, сезонная норма была «перевыполнена» уже к 10 июля.

По словам метеоролога, это напрямую связано с глобальным потеплением, которое меняет циркуляцию атмосферы. А если меняется циркуляция атмосферы, то конвективные процессы происходят более активно.

Самые сильные дожди как раз связаны с развитием мощной конвективной облачности. Проще говоря, появляются большие по площади облака, которые находятся на высоте 10-12 километров. Потом это все выливается над большой территорией Татьяна Позднякова метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.

В связи с этим ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем будут более интенсивные дожди, чем в предыдущие 30 лет.

Да и в этом году, по словам Поздняковой, весь летний сезон будет аномально влажным. Но в каких регионах еще могут быть затопления в ближайшее время, сейчас сказать сложно, это задача долгосрочного прогноза. Что касается Московской области, то как минимум до 28 июля будут практически каждый день идти дожди, но не сильные — от 2 до 10 миллиметров. Повышение температуры и прекращение осадков возможно только в самых последних числах июля.

Расплата за строительную политику

Многие пользователи социальных сетей винят местные власти в потопах — мол, не смогли обеспечить надлежащих мер безопасности и подготовиться к природной стихии. Но можно ли в действительности подготовиться к подтоплению?

Разумеется, меры по предотвращению потопов принимать нужно. Если прогнозируется сильный дождь, то сразу должна выехать бригада, которая прочищает все водостоки, чтобы водоприемные решетки были свободны от грязи, листвы, пакетов и прочего мусора. Обычно дорожные службы знают, в каких местах бывают подтопления. Например, если говорить о Москве, то это район Ростокина, где разливается Яуза. Туда нужно заранее послать бригады, которые будут откачивать воду из тоннелей. То есть можно принять меры предосторожности в тех местах, которые обычно подтапливаются.

Но даже это, по словам Поздняковой, не гарантирует полной безопасности жителям пойм. Дело в том, что раньше эти земли никогда не застраивались — там не было ни поселков, ни деревень. Потому что эти поймы затапливались в период весеннего половодья или дождевых паводков.

Начиная с 1990-х годов люди стали застраивать районы на авось. Никто не анализировал, насколько это опасно, главное — отхватить кусок земли и застроить его. Теперь приходится за это расплачиваться Татьяна Позднякова метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.

Поэтому сейчас, по словам метеоролога, люди, которые живут в пойме, должны быть всегда готовы к таким последствиям и обязательно страховать свои дома от стихийных бедствий.