Россия может стать посредником в конфликте между Кипром и Турцией. Она лучший кандидат на эту роль

По словам министра иностранных дел России, развитие российско-турецкого сотрудничества не отразится на отношениях с Кипром. Лавров отметил, что Москва готова способствовать мирному разрешению конфликта между Никосией и Анкарой. Глава МИД РФ подчеркнул, что сегодня отношения России и Кипра носят дружественный и доверительный характер.

«Россия имеет тесные связи с обеими странами, хотя и различного характера, учитывая их асимметрию в территориальных, экономических и военных сферах. Именно поэтому Москва считает, что она могла бы действовать как доверенный посредник между ними», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, если на такое участие России согласятся Кипр и Турция, то Москва дипломатически укрепит свое влияние в Восточном Средиземноморье. В то же время неясно, пойдет ли Никосия на это, поскольку у нее уже есть поддержка очень влиятельных и могущественных западных стран, которые могут заставить ее отказаться от предложения российской стороны.

Запад отдаляется от Турции, отталкивает его в течение последних нескольких лет из-за действий Анкары в Сирии, Восточном Средиземноморье, кризиса мигрантов и внутренней ситуации после неудавшейся попытки государственного переворота 2016 года. Россия же помогла заполнить стратегическую пустоту, оставленную Западом в Турции, поэтому она лучший кандидат на роль посредника Эндрю Корыбко.

Правда, собеседник «360» не уверен, захотят ли Турция и Кипр просить Россию о помощи. У обеих стран есть причины этого не делать. Они связаны с престижем и внутриполитическим давлением. Никосии и Анкаре не хочется выглядеть слабыми, обращаясь к Москве как к посреднику. Это будет означать, что они не способны решить вопрос самостоятельно.

«Также неясно, что конкретно будет делать Россия в роли посредника. Она могла бы передавать сообщения туда и обратно, но обе стороны могут делать это самостоятельно. Может быть, у Москвы есть какое-то новое решение проблем, которое удовлетворит обе стороны. Если это и так, то пока Россия ничего об этом не говорила», — добавил Корыбко.

При этом Москва нашла в лице Никосии неожиданного союзника в Европе. Кипр блокирует исполнение санкций, которые ввели в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии.

Суть конфликта

Противоречия между Никосией и Анкарой начались еще в 1974 году из-за побережья в Восточном Средиземноморье. На Кипре произошел госпереворот. Он был связан с попыткой Греции присоединить остров. Тогда Турция ввела войска на север Кипра, объявив о создании Кипро-Турецкого федеративного государства. Позже его переименовали в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова — под контролем Кипра.

Старый конфликт относительно недавно приобрел энергетическое измерение. На шельфовых участках у Кипра обнаружили богатые запасы углеводородов. Кипр, Греция, Израиль и Египет решили сотрудничать и эксплуатировать месторождения вместе. Нефть и газ должны отправлять в Европу по трубопроводу длиной две тысячи километров. Его проложили по дну Средиземного моря.

А в прошлом году добычу углеводородов у берегов Кипра начала наращивать Турция. В мае Анкара заявила, что начнет освоение еще в нескольких районах, к западу от Кипра. Это встревожило Грецию, ее партнеров по проекту, а также признанное правительство острова.

В середине августа этого года наступил новый виток спора о том, кому все-таки добывать ресурсы на месторождениях в Средиземном море. В начале сентября на фоне конфликта власти Турции начали перебрасывать десятки танков на границу с Грецией.