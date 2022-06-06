Россия окончательно порвет с ЕСПЧ. Это поможет освободиться от давления Евросоюза

Депутаты Госдумы планируют принять закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Международный суд высшей инстанции планомерно выносил решения, противоречащие Конституции РФ. Эксперты полагают, что ЕСПЧ уже давно не интересовала справедливость — он стал лишь инструментом давления на Россию.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты планируют принять законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Бойкоту подвергнутся решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, с даты подачи заявления Российской Федерацией о выходе из Совета Европы.

Выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Автором этой инициативы еще в мае стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ассоциация юристов России начала работать над созданием суда по защите прав человека на площадке БРИКС — Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР, в СНГ или на территории Евразийского экономического сообщества. Однако политолог Юрий Светов раскритиковал эту идею: решения альтернативного ЕСПЧ суда вряд ли будут признаваться остальной частью мира, которая туда не входит.

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Через ЕСПЧ пытались давить на Россию

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Петр Колчин в разговоре с «360» высказал мнение: ведущие страны Европы используют ЕСПЧ как инструмент для навязывания своей политической воли другим государствам, в первую очередь России.

«ЕСПЧ неоднократно принимал провокационные решения в защиту преступников, осужденных в нашем государстве за серьезные правонарушения. Очевидно, что такие акты принимались исключительно из попыток надавить на Российскую Федерацию», — отметил юрист.

Он уточнил, что по законодательству любого государства мира преступники должны нести ответственность за тот урон, который они нанесли обществу и государству. Но ЕСПЧ их оправдывал, чтобы надавить на Россию.

«Отказ России от какого-либо контакта с ЕСПЧ поможет нашим судам меньше ориентироваться на абсурдные решения иностранных структур. Также это значительно облегчит всю работу нашей судебной системы», — сказал Колчин.

Без ЕСПЧ Россия укрепит суверенитет

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Данила Гуреев напомнил «360», что трудности между Российской Федерацией и Европейским судом по правам человека были еще с момента начала членства России в Совете Европы.

«Фактически решения, принимаемые Европейским судом, напрямую противоречат тем решениям, которые принимаются российскими судами. Еще в 2006 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ЕСПЧ политизирован», — отметил политолог.

Гуреев напомнил что по 15-й статье Конституции РФ российское законодательство имеет высшую силу и превалирует над международным правом. Однако до внесения поправок в основной закон России ситуация была другой и Европейский суд по правам человека активно этим пользовался.

«Обходил систему российского законодательства и оправдывал тех преступников, которые были осуждены на территории Российской Федерации. Сегодня для европейского суда это уже невозможно: решения, которые принимает суд России, стоят выше, нежели решения ЕСПЧ», — пояснил политолог.

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Он добавил, что решения, которые принимает Европейский суд по правам человека сегодня, носят исключительно политизированный характер. Они нужны лишь для того, чтобы дискредитировать Россию на международной арене — фактически это единственная функция, которая осталась у ЕСПЧ.

«Отказ России выполнять решение ЕСПЧ означает одну очень простую вещь: увеличение суверенитета на международной арене именно через систему законодательства. Мы видим, что Конституция Российской Федерации работает. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что третьи стороны уже не смогут вмешиваться и делать собственные правки в судебных решениях, которые выносит российский суд», — сказал Гуреев.

ЕСПЧ не интересовала справедливость

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Игорь Ким в разговоре с «360» отметил, что самое злободневное решение ЕСПЧ, которое прямо противоречит Конституции РФ, — требование узаконить однополые браки.

«А также предоставление активного избирательного права заключенным, выплаты бывшим акционерам „Юкоса“. Кстати, в 2017 году Конституционный суд счел, что Россия вправе не платить компенсацию из государственных средств. Акционеры могут получить деньги лишь только в случае, если будет выявлено новое имущество „Юкоса“ и погашены долги компании перед иными кредиторами, в том числе и перед государством», — рассказал Ким.

Желание вершить справедливость было явно не на первом месте ЕСПЧ. Адвокат рассказал, что на момент исключения РФ из Совета Европы из 17 тысяч жалоб, поданных против России, 12 тысяч находилось на самом первом этапе разбирательства — не было принято даже первичного решения о приемлемости.

«Европейский суд и вся Европа планомерно готовились к тому, чтобы исключить Россию из Совета Европы. А последние события в нашей бывшей дружественной братской стране были для них последней точкой, о чем мы, конечно, ни в коем случае не жалеем, не жалели, не будем жалеть в будущем», — сказал Ким.