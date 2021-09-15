Россия отказалась от создания новой ракеты для полетов на Луну. Но мы все еще в гонке

Российские специалисты остановили работу над проектом лунной сверхтяжелой ракеты. Затратную идею ставили под сомнения изначально. Но отказываться от освоения космоса нельзя. Хотя лунная программа — это в большей степени вопрос престижа страны, она может открыть человечеству многие тайны Вселенной.

В России прекратили проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Аппарат создавали по заказу Роскосмоса на основе разрабатываемых РКЦ ракет «Союз-5» и «Союз-6». Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов допустил, что разработку ракеты могут со временем возобновить.

Источник фото: roscosmos.ru

При этом техническое проектирование ракеты планировалось закончить уже через месяц — в октябре 2021 года. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждал, что в ближайшие два-три года произойдет переворот представлений об отечественной космонавтике, напомнил «Коммерсант».

Также в феврале этого года РКЦ «Прогресс» приостановил разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей». Ее планировали задействовать в рамках реализации космической программы. Контракт на разработку проекта «Енисея» обошелся в 1,47 миллиарда рублей. Проект должны были сдать до начала 2022 года.

Остановка — хорошее решение

Ведущий научный сотрудник Институт космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт рассказал «360», что отмена разработки сверхтяжелого носителя была ожидаема. В России, как и в США, где такая программа продолжается, есть серьезные сомнения в том, стоит ли это делать.

«Может быть, это прозвучит чуть неожиданно, но остановка разработки — это хорошее решение. Такой носитель сильно специализированный, ни для чего другого он не годится, а затраты здесь колоссальные. Можно вспомнить советские программы Н-1 и „Энергия“ и американский „Сатурн-5“. Сделали, решили задачу, а что потом? Выбросили! И у американцев, и у нас», — сказал Натан Эйсмонт.

По словам ученого, сомнения в целесообразности в разработке такого носителя были изначально. И то, что эта точка зрения все же возобладала, в интересах всех, в том числе и исследователей Луны, которые планируют делать это с использованием пилотируемых полетов. Ведь даже в этом случае можно обойтись без сверхтяжелого носителя.

Источник фото: roscosmos.ru

«К этой задаче можно было [подойти] как-то более рационально. Например, использовать для полетов на Луну не один носитель, а несколько, которые также годятся и для других целей. При этом наша лунная программа продолжается, и в следующем году запланирован запуск в южную область Луны с совершенно новыми исследованиями, которые, возможно, прольют свет на некоторые секреты Луны», — поделился планами Натан Эйсмонт.

Что касается станции на лунной орбите, то такие планы есть в программах многих других космических агентств, пояснил ученый. Это первые и логичные шаги — станция на орбите, а уже потом, если говорить о пилотируемых полетах, посадка на само небесное тело.

Вопрос престижа

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров в разговоре с «360» отметил, что полет человека на Луну — это прежде всего вопрос политического престижа. Он воспринимается как показатель технологического, научного, экономического могущества страны, способной реализовать такую экспедицию.

«Это наглядная демонстрация силы без оружия, когда делаешь что-то красивое, что-то хорошее и при этом все понимают, что твои возможности превосходят возможности всех остальных. Поэтому несколько стран — Китай, Америка, Россия — вкладываются в эту программу демонстрации научно-технической мощи», — сказал Виталий Егоров.

По его словам, состоявшиеся полеты людей на Луну показали, что человек намного эффективнее для исследований, чем луноход. Например, советские автоматические станции принесли 320 граммов лунного грунта, а американские космонавты — 380 килограммов. В других научных исследованиях результат соотношения работы между машиной и человеком будет таким же.

Лунная вода

Виталий Егоров рассказал, что сейчас основная цель для исследования спутника Земли — вода. Предполагается, что на лунных полюсах есть ледяные залежи. Пока там все предварительно разведали только со спутника, никто ничего не видел и не трогал, даже луноходы рядом не проходили. Но уже существуют проекты автоматических и пилотируемых станций.

«В перспективе возможно строительство лунной базы, со временем из этой воды собираются добывать топливо, кислород или водород. Кроме того, на Луне есть что изучать в условиях вакуума и сверхнизких температур на полюсах. Все это можно будет в дальнейшем использовать для фундаментальной науки», — сказал блогер.

Популяризатор космонавтики отметил, что такие исследования принесут пользу человечеству и помогут лучшему пониманию не только нашего места в мире, но и законов Вселенной, ведь со спутника Земли очень удобно наблюдать дальние галактики.

От космоса отказываться нельзя

По словам Виталия Егорова, основные проблемы с полетом на Луну в том, что нужно обеспечить максимальную безопасность пилотируемых полетов. Соответственно, необходима большая программа наземных испытаний, высокая степень резервирования всех систем. Нужны очень тяжелые грузоподъемные ракеты, которые тоже предстоит разрабатывать.

«Нужны дорогие наземные испытательные стенды, запуски испытательные. Сейчас ближе всего к этой задаче приблизились американцы, которые уже потратили на это порядка 50 миллиардов долларов. И сейчас один запуск такой ракеты оценивается в один миллиард долларов, а это примерно половина годового бюджета всего Роскосмоса», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что освоение космоса — это задача не для одной страны, это задача для мира. Человечество живет на Земле, и это не замкнутая система. Чтобы быть ко всему готовыми и учиться жить не только на нашей планете, но и в более широком пространстве нужно продолжать осваивать космос.

«Что касается конкретно России, то, учитывая тот путь, который уже прошла советская и российская космонавтика, это национальное достижение, которое просто грех бросать. Прекращение работ в этой области не спасет экономику, но при этом мы откажемся от одного из направлений технологической индустрии, в которой мы на сегодня в тройке мировых лидеров», — сказал Виталий Егоров.