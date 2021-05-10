Россия отпраздновала День Победы, в дома придет бесплатный газ, умер Егор Лигачев. Неделя в фотогалерее

В этом году май для россиян начался с каникул. На выходной неделе скончался идеолог перестройки Егор Лигачев. Частные дома пообещали бесплатно подключить к газу. На Красной площади прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее об этих и других событиях — в галерее «360».

День Победы

День Победы прогремел салютами по всей стране. «360» собрал факты о главном празднике России. Самые яркие моменты парада на Красной площади можно посмотреть в нашей галерее.

Владимир Путин, принимая военный парад, заявил, что сегодня многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — сказал президент.

Зарубежные СМИ по-своему истолковали его послание.

Бесплатный газ придет в дома тысяч россиян

Жители России смогут бесплатно подключить свои дома к газу, сообщили в «Газпроме». По словам главы «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, программа действует для домов площадью до 300 квадратных метров. Трубы бесплатно проведут до границы земельного участка.

Позднее в компании заявили, что «площадь дома не является критерием для подключения». Но отметили, что бесплатно подключиться смогут жители, участки которых расположены не далее 200 метров от существующих газопроводов. Максимальный расход газа не должен превышать семи кубометров в час.

В материале «360» ответы на главные вопросы: кто может рассчитывать на бесплатную газификацию, до какого срока продлится программа и изменятся ли тарифы на газ.

Звезды в больнице

Ольга Бузова и Влад Топалов перенесли операции. В чем именно заключалось вмешательство, можно только гадать. Пластический хирург Анна Калеганова в разговоре с «360» предположила, что речь идет о липосакции.

Операция Топалова длилась девять часов вместо запланированных двух. Его жена Регина Тодоренко рассказала о страхе потерять любимого.

«Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время» — написала она в Instagram.

Бузова два дня отходила от наркоза. Три дня у певицы и телеведущей держалась температура.

Умер Егор Лигачев

Бывшему секретарю ЦК КПСС было 100 лет. На протяжении месяца он находился в больнице. Лигачев умер из-за проблем с легкими, но не от коронавируса, сообщил его сын.

Лигачев считался вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. А самой известной его фразой стала «Борис, ты не прав!», сказанная Борису Ельцину.

Егора Лигачева похоронят во вторник, 11 мая, на Троекуровском кладбище Москвы. «360» вспомнил биографию и самые запоминающиеся фразы вдохновителя перестройки.

Проценты по ипотеке растут

Сбербанк вслед за менее крупными банками повысил базовую (минимальную) ставку по ипотеке. Она увеличилась до 7,7%.

За весну ЦБ дважды поднимал ключевую ставку, которая держалась неизменной с 2018 года. Рост составил 0,75 процентного пункта, ставка увеличилась до 5%.

После этого коммерческие банки начали пересматривать условия кредитов, включая ипотеку.

По мнению экспертов, рост ставок продолжится и в 2022 году. «360» подготовил советы тем, кто хочет купить квартиру.

Убийство Instagram-блогера Кристины Журавлевой

В апреле в лесу под Екатеринбургом нашли тело 28-летней девушки. Убитой оказалась Instagram-блогер Кристина Журавлева (58 тысяч подписчиков). Спустя месяц в убийстве сознался ее муж Дмитрий. Мужчину арестовали.

В последние три года семья жила в собственном доме в пригороде. Кристина выкладывала фото обустройства коттеджа, а также писала, что любит мужа и счастлива с ним. По словам родственников, пара жила замкнуто и не общалась с друзьями.

В 2019 году Журавлева была признана банкротом из-за просрочек по кредитам на 650 тысяч рублей. Девушка зарабатывала с помощью блога. Дмитрий нигде не работал. Он рассказал, что задушил жену во время очередного конфликта.

Гибель краснокнижных тюленей

На побережье Каспийского моря нашли более 150 погибших краснокнижных тюленей. В основном это были молодые особи, у четверти из них была снята шкура. Страшную находку обнаружили недалеко от Махачкалы.

По словам главы Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурада Гаджиева, практически на всех животных были следы рыболовных сетей. Речь может идти о браконьерстве.

Управление СК по Дагестану начало проверку. По мнению зоозащитника Виктора Никифорова, местные жители могли ловить нерп и использовать их шкуры для изготовления шапок.

Скончался дрессировщик Михаил Багдасаров

Легендарный дрессировщик пришел в цирк 12-летним мальчишкой. Он помогал ставить трюки в «Полосатом рейсе», создал несколько цирковых шоу и основал династию. Народному артисту России было 75 лет. В Росгорцирке сообщили, что смерть была связана с коронавирусом.

Багдасаров всю жизнь работал с тиграми и другими большими кошками,. А дома держал крупных попугаев. Один попугай жако любил пародировать хозяина: «Дармоеды! Кто так работает!» Другой мычал, блеял и ржал в гримерке. Из-за этого уборщицы жаловались, что в помещение незаконно держат козлов и ослов.

Реновация в Московской области

В Московской области готовится реновация. Первые конкурсы и аукционы пройдут уже в этом году. Из ветхих домов планируется переселить более миллиона человек.

Основные работы придутся на 2023 год. Пилотный проект могут разработать этим летом, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все многоэтажки будут строить по новым правилам. В них не будет мусоропроводов, а вход расположится на одном уровне с тротуаром.

Это позволит избавиться от неприятного запаха в подъезде и сделает жилье доступным для маломобильных граждан.

«Нужны не „человейники“, а комфортные экосистемы. Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней», — пояснил Воробьев.

Ракетная угроза

29 апреля китайская тяжелая ракета Long March 5B вывела на околоземную орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») — основной отсек будущей китайской космической станции. Вторая ступень ракеты вышла из-под контроля после запуска, сообщили в Пентагоне. По расчетам Роскосмоса, обломки должны были упасть на Землю в ночь на 9 мая в районе Тиморского моря к югу от Индонезии.

В том, насколько падение опасно для Земли, мнения экспертов разошлись. Но в итоге все завершилось благополучно. 9 мая в 05:24 по московскому времени ракеты-носителя вошли в атмосферу. Не сгоревшие части упали в океан, никто не пострадал.