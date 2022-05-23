Россия отобьется от оспы обезьян

В мире выявили уже более 90 случаев заражения так называемой оспой обезьян, но реальное число заболевших, которые не обращались к врачам, может быть выше, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Специалист отметил, что в России создана очень серьезная система противодействия подобным вирусам, поэтому впадать в панику не стоит. Тем более что в РФ заразившихся нет.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Предупрежден — значит вооружен

Что мы сейчас имеем в сухом остатке? Первое: 92 выявленных случая, но мы, как специалисты, понимаем, что каждый раз это нужно умножать примерно на 10 — и будет количество невыявленных. Поэтому уже минимум 600 человек в мире — носители этого вируса.

У него очень большая заражающая доза. Любой микроб может заражать в определенном количестве, если попадает в организм человека. В случае чумы речь будет идти о 25 микробных клетках, при кори их количество будет уже в районе тысячи, при коронавирусе — десятки тысяч, при натуральной оспе — десятки сотен клеток. Этот вирус — крайне опасный, он существует тысячи лет, во всем мире от него погибли миллионы людей.

При этом я бы хотел реабилитировать обезьян. Да, они болеют, но в Африке есть природные очаги, связанные с грызунами. И вот при контакте приматов с ними или очагом инфекции и происходит заражение. Далее это может доходить и до людей при условии тесного контакта. Такие вспышки были, болели десятки людей, когда из Африки этих мелких зверушек привезли в Америку.

Сейчас, как уже сообщили врачи, болеют в основном гомосексуальные люди. Половым путем обеспечивается передача большой заражающей дозы вируса. И, может быть, стоит рассмотреть вопрос о вакцинации этого сообщества.

На что похожа оспа обезьян

Оспа обезьян похожа на натуральную или коровью оспу. Кстати, первый человек был вакцинирован от коровьей оспы несколько сотен лет назад.

Бояться ее не надо, но надо быть настороже. У нас в стране действует мощнейшая противочумная система. Именно благодаря ей в начале 60-х годов прошлого века в России ликвидировали мощную вспышку натуральной оспы. Ее погасили мгновенно благодаря вакцинации.

Так что опыт есть, средства есть, вакцина защищает: она дает 85-процентную защиту. Она действует и на тех людей, которые родились до 1977 года, когда прекратилась вакцинация от оспы, потому что опасность этого заболевания исчезла.

У нас есть своя настоящая вакцина. При этом у тех, кто работает с вирусом, вакцинация не прекращалась. Будут прививать и врачей, которые будут контактировать с заболевшими, если такие появятся в России.

Идет дискуссия о наработке вакцины, ее немного, нужно время [, чтобы обеспечить нужные объемы]. Я бы всех провакцинировал, потому что никто не может исключать мутацию вируса, при которой он может получить возможность передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.