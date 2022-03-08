Россия освободилась от оков договоров, навязанных ей еще в 1990-е. Санкции дадут экономике новый толчок

Многие зарубежные компании покинули российский рынок на фоне спецопераци на Украине. А Запад поспешил ударить по стране целым набором санкций. Многие опасаются за экономическое состояние России, но эксперты утверждают — это шанс развить собственное производство и выйти на новую ступень.

Новые сферы

Наложенные на Россию санкции одновременно бросают ей вызов и дают возможность стать лучше. Уход больших бизнесов из страны показал, насколько отечественный рынок был подконтролен иностранцам. Сейчас открылись огромные ниши, которые могут заполнить российские бизнесы. Это большой потенциал для развития.

По словам экономиста Международного фонда «Содействие предпринимательству» Андрея Бунича, сейчас мы находимся в состоянии шока, потому что бизнесы ушли неожиданно. России потребуется время на восстановление функционирования, но дальше можно будет строить новую экономику и независимую финансовую систему, которая будет ориентирована на внутреннее развитие страны.

Еще одна сфера, в которую России нужно будет сильно вложиться, — это промышленность, поскольку мы слишком сильно полагались в этом вопросе на иностранные компании и отстали в развитии.

«Ясно, что сельское хозяйство, которое уже достаточно развилось за последние 10 лет, тоже требует некоторых ресурсов. Если его правильно развить, то оно еще и на экспорт сможет работать. Промышленность будет дольше, потому что там больше отставания», — сказал «360» Бунич.

Большой толчок для развития получат IT-технологии. Сейчас там кроется колоссальный потенциал, хотя бы потому что существует востребованность на воссоздание тех сервисов, от которых Россию отключили. Китай создал свои соцсети, Россия может пойти по тому же пути.

Финансовая система

Больше всего в России будут востребованы финансовые технологии. У страны появится шанс заменить всю архаичную финансовую систему на более новую и современную.

«Все работали через SWIFT, но это не значит что без него нельзя было. Просто это никому не было нужно. А теперь уже сделаем новую более продуманную систему», — подчеркнул Бунич.

Разумеется, это будет стоить определенных денег и затрат, но без этого никак. К сожалению, люди ощутят на себе эти потери, потому что Россия слишком сильно погрязла в транснациональной экономике, но это не будет длиться долго.

Сейчас сначала потеряем, а дальше будем только приобретать. Где-то полгода уйдут на восстановление, а потом мы пойдем вперед семимильными шагами. Андрей Бунич экономист международного фонда «Содействие предпринимательству»

Об этом также говорил «Свободной Прессе» эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. По его словам, для России — это возможность избавиться от навязанных ей с 1991 года различных договоров, соглашений, обязательств перед международными организациями и другими странами, которые работали совершенно не на пользу российской экономике.

Дмитрий Любомудров, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ тоже поддержал мысль о том, что России необходимо вернуть суверенитет и создать собственный инвестиционный контур без оглядки на иностранные вложения.

Что необходимо делать?

О том, как строить новую экономику, ИА REGNUM рассказал директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», член Общественной палаты, первый заместитель председателя по развитию экономики Илья Семин.

Во-первых, для крупных российских бизнесов нужно создать индивидуальные программы. Во-вторых, развивать внутренние источники долгосрочного кредитования, чтобы они были доступны и промышленным предприятиям. Это даст им возможность развиваться без оглядки на внешние риски и с упором на внутренний спрос.

Если говорить о партнерстве, то России нужно начать выстраивать экономические связи с более предсказуемыми странами, то есть Индией, Китаем и странами Арабского мира.

Ну, и конечно, надо активно работать в направлении импортозамещения в критически важных отраслях таких, как электроника и другие.