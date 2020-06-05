Россия официально достигла плато по COVID-19. Что будет дальше?

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по распространению коронавируса. О том, благодаря чему это удалось, и какие шаги предстоят, «360» рассказал член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

О чем заявили в ВОЗ

Источник фото: РИА «Новости»

В настоящее время Россия «демонстрирует плато» по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Она также похвалила власти страны за проведение большого числа тестов.

Говоря о параде Победы, который пройдет 24 июня в Москве, Харрис отметила, что ВОЗ не призывает к отмене массовых мероприятий. Однако необходимо оценить риски и разработать меры безопасности для предотвращения передачи инфекции.

Статистика

Согласно официальной статистике, наибольший ежедневный прирост новых больных в России пришелся на первую половину мая. На пике в день регистрировалось около 11 тысяч заболевших. Со второй половины мая до настоящего времени в день регистрируется около девяти тысяч больных коронавирусом. Всего, по данным на 5 июня, в России было выявлено почти 450 тысяч случаев COVID-19, свыше 230 тысяч из них — активные. За все время эпидемии от коронавируса умерли 5528 человек, выздоровели 212 тысяч.

Что говорят специалисты

Источник фото: РИА «Новости»

«Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями, — рассказал «360» Виктор Зуев. — В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ».

Ученый уточнил, что все эти меры были направлены на прерывание передачи возбудителя от человека к человеку и дали «свои плоды», позволив ослабить жесткий карантин в регионах, открыть парки и ярмарки.

Сравнивая Россию с другими странами, Зуев отметил, что страна вышла на плато, «может быть, не очень быстро», однако виной тому факторы, повлиявшие на распространение инфекции.

Источник фото: пресс-служба правительства Москвы

Так, проблемой стал завоз вируса туристами. По словам инфекциониста, в феврале–марте российские путешественники поехали за рубеж, «хотя знали, что уже начинается пандемия».

Также распространению инфекции способствовали «срывы режима» самоизоляции, когда в начале мая люди массово выехали на шашлыки.

Наконец, из-за того, что «страна большая», вирус разносили люди, ездившие по России во время пандемии.

Сейчас, по словам специалиста, возникают очаги в отдельных регионах, но благодаря десанту врачей все эти очаги «быстро погасятся».