Россия официально достигла плато по COVID-19. Что будет дальше?
О чем заявили в ВОЗ
В настоящее время Россия «демонстрирует плато» по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Она также похвалила власти страны за проведение большого числа тестов.
Говоря о параде Победы, который пройдет 24 июня в Москве, Харрис отметила, что ВОЗ не призывает к отмене массовых мероприятий. Однако необходимо оценить риски и разработать меры безопасности для предотвращения передачи инфекции.
Статистика
Согласно официальной статистике, наибольший ежедневный прирост новых больных в России пришелся на первую половину мая. На пике в день регистрировалось около 11 тысяч заболевших. Со второй половины мая до настоящего времени в день регистрируется около девяти тысяч больных коронавирусом. Всего, по данным на 5 июня, в России было выявлено почти 450 тысяч случаев COVID-19, свыше 230 тысяч из них — активные. За все время эпидемии от коронавируса умерли 5528 человек, выздоровели 212 тысяч.
Что говорят специалисты
«Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями, — рассказал «360» Виктор Зуев. — В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ».
Ученый уточнил, что все эти меры были направлены на прерывание передачи возбудителя от человека к человеку и дали «свои плоды», позволив ослабить жесткий карантин в регионах, открыть парки и ярмарки.
Сравнивая Россию с другими странами, Зуев отметил, что страна вышла на плато, «может быть, не очень быстро», однако виной тому факторы, повлиявшие на распространение инфекции.
Так, проблемой стал завоз вируса туристами. По словам инфекциониста, в феврале–марте российские путешественники поехали за рубеж, «хотя знали, что уже начинается пандемия».
Также распространению инфекции способствовали «срывы режима» самоизоляции, когда в начале мая люди массово выехали на шашлыки.
Наконец, из-за того, что «страна большая», вирус разносили люди, ездившие по России во время пандемии.
Сейчас, по словам специалиста, возникают очаги в отдельных регионах, но благодаря десанту врачей все эти очаги «быстро погасятся».