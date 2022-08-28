Россия может сама напоить чаем весь мир. Уход зарубежных брендов ей не страшен

Немецкий холдинг Laurens Spethmann — производитель чая Milford — ушел из России. До этого о том, что покидает российский рынок, объявила компания Ekaterra, производящая чай под марками Lipton, Saito и Brooke Bond. Однако эксперты отрасли в один голос заявили: кризиса не будет. Россия может не только обеспечить себя чаем, но и напоить им весь мир.

Большинство брендов — отечественные

В последние годы рынок чая был довольно насыщенным, объемы производства оставались примерно на одном уровне, сообщили «Санкт-Петербургские ведомости». В начале пандемии коронавируса из-за самоизоляции потребление чая в России подскочило на 52%, особенной популярностью пользовались полезные травяные чаи. Страх заболеть ковидом давно пошел на спад, но чай, как и всегда, остается одним из самых востребованных у россиян продуктов. На первый взгляд, уход известных брендов с рынка вызывает опасения: если так пойдет дальше, не останемся ли мы вовсе без чая?

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Эксперты пояснили «360», что, оказалось, опасаться нечего. На западные бренды приходится менее 10% чая на полках российских магазинов, а порядка 85% чайного рынка страны принадлежит отечественным брендам, рассказал коммерческий директор компании Akbar Антон Кудрейко.

«Примерно тот же объем от всего выпиваемого за год чая расфасован на территории России. Доля чая Milford крайне маленькая — думаю, что меньше 1%, его уход точно никто не заметит. Суммарная доля Lipton, Saito и Brooke Bond — порядка 7%, их уход, конечно же, окажет влияние на рынок, но, опять же, незначительное», — рассказал Кудрейко.

По его словам, на западные бренды приходится менее 10% чая на полках российских магазинов. Кроме того, Запад не выпускает в чайной сфере ничего эксклюзивного.

Чай будет на полках и будет доступен. Мало того, уходящие марки не являлись каким-то уникальным ноу-хау, у них в ассортименте нет ничего суперэксклюзивного. Порядка 70% объема того же Lipton, который на слуху, — это пакетированный чай: два грамма черного чая, по 25 или 100 пакетиков в пачке. Такой чай есть у любого производителя, и на полках огромный выбор Антон Кудрейко коммерческий директор компании Akbar.

Главные поставщики чая в Россию — Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия — не присоединялись к санкциям, и нет предпосылок к тому, что они разорвут торговые отношения с Россией.

Отечественные предприятия, которые в основном и держат чайный бизнес в России, выстраивали свою работу десятилетиями и тем более не планируют его бросать. Все это время они методично инвестировали в производственные мощности, строили фабрики, выстраивали логистические цепочки, занимались купажированием, ароматизированием, искали всевозможные натуральные ингредиенты, организовывали поставки компонентов для пакетированного чая: фильтр-бумагу, нитки, ярлыки для пакетика, картон для упаковки в пачку, гофра — для упаковки в коробку. Все это позволяет не переживать на тему ухода зарубежных брендов.

Пусто не бывает

Гендиректор компании «Копорский иван-чай» Махмаюнус Каримов добавил, что уход некоторых зарубежных брендов освободит место для других производителей — например, Greenfield или «Майский» смогут увеличить свои мощности.

Если кто-то отказывается от продукта, в другом месте его быстро воспроизведут. Освобождается место для зарабатывания денег, уже есть система и технология — значит, это место быстро заполнится. Как в случае с McDonald’s. Даже если вдруг весь мир откажется — Китай, Индия, Африка, — с нашим президентом Владимиром Путиным и его четким пониманием системы мы буквально за полгода выйдем из ситуации. Мы свой чай будем производить, гораздо полезнее и вкуснее Махмаюнус Каримов гендиректор компании «Копорский иван-чай».

Эксперт заверил, что, даже если проблемы вдруг и возникнут, отечественные компании без проблем с этим разберутся: у них есть огромный опыт и возможности.

«Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что российского потребителя не ожидает никакой кризис в отношении чая», — подчеркнул Каримов.

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Антон Кудрейко заметил, что чай — очень капризная культура, на его вкус сильно влияет климат. Нужны также соответствующие почвы, определенное количество солнечных дней и осадков, отсутствие больших перепадов температур днем и ночью. По его мнению, в большинстве регионов России климатические условия «недостаточно пригодны» для чая.

Тем не менее, по словам Махмаюнуса Каримова, кипрей, на основе которого изготавливают чай, растет на всей территории России.

«Весь чай изготавливается на основе камелии или кипрея. Иван-чай делается из кипрея, из камелии — индийский, китайский, грузинский чаи. Так вот, кипрея в России не просто хватает — мы можем хоть весь мир напоить», — подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что иван-чай полезнее многих других: он отлично очищает организм, уже через три дня регулярного употребления человек чувствует легкость. Производители такого чая есть и в Вологодской области, и в Екатеринбурге, и в других регионах страны.