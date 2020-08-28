Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос рефинансирования долга республики в миллиард долларов. По его словам, эти средства Минск оставит себе, что станет хорошим подкреплением национальной валюты.

Об этом Лукашенко заявил на совещании правительства в Минске при обсуждении курса белорусского рубля. Он подчеркнул, что «внутренние негодяи» призывают дестабилизировать финансовый рынок, но кабмин этого не допустит.

Лукашенко отметил, что не намерен «уцепившись руками» сдерживать курс, тем более, что в страну были возвращены все золотовалютные запасы.

Он добавил, что обсудил с Путиным переговоры, которые должны состояться между премьерами двух стран по поводу рефинансирования долга Белоруссии в миллиард долларов.

«То есть, мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — пообещал Александр Лукашенко.

По данным белорусского министра финансов Юрия Селиверстова, в 2020 году республика должна выплатить около 3,6 миллиардов долларов по валютному госдолгу, из них два миллиарда уже выплачены. По состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составляет 18 миллиардов долларов.

Позже стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин действительно по телефону обсудил со своим белорусским коллегой Романом Головченко вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее допускал возможность изучения возможности рефинансирования белорусского долга.

Однако в российском Минфине заявили, что подобных предложений от Белоруссии не поступало. Если все-таки запрос появится, его изучат.

Топ-5 крупнейших должников России

России не впервой прощать огромные долги заграничных партнеров. За последние 18 лет Москва разрешила не возвращать 140 миллиардов долларов, выданных еще Советским Союзом. На 90% эта сумма была невозвратной. Во-первых, трудно рассчитать, по какому курсу предоставлялись деньги. Во-вторых — эти страны с тех пор богаче не стали, и возвращать долги им попросту нечем.

В топ-5 крупных должников вошли Куба (32 миллиарда долларов), Ирак (21,5 миллиард), африканские страны (20 миллиардов), Монголия и Афганистан по 11 миллиардов долларов.

Экономисты считают, что с неплатежеспособных стран лучше взимать долг важными преференциями: выгодными контрактами или доступом к месторождениям. Прощенный долг превращается в инструмент влияния, которому трудно противостоять.

В случае с долгом Белоруссии России та же история. Об этом «360» заявил независимый политолог Белорусского частного агентства новостей (БелПАН) Александр Класковский. Он напомнил, что 27 августа Владимир Путин впервые четко и ясно высказался по ситуации в республике. Он встал на сторону Лукашенко, раскритиковал его внутренних противников и осудил создание ими неконституционных органов.

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«Это понятно, хотя и были большие трения по вопросам интеграции, сейчас, я думаю, для России на первый план вышла поддержка государственности в республике. У лидеров двух стран одинаковые позиции в отношении „цветных революций“, и я думаю, что Россия хочет эту заразу остановить на дальних подступах. Поэтому Москва подобрела и в финансово-экономическом плане», — предположил политолог.

Он напомнил, что в начале года гремела нефтяная война, две страны «бились» из-за того, что не могли сойтись в цене на топливо. Россия долгое время не давала Белоруссии кредитов, мотивируя это тем, что Лукашенко не хочет идти на углубленную интеграцию. Сейчас все это забыто из соображений поддержки законной власти в республике.

«Прямой выгоды России в рефинансировании долга нет, кроме выгоды политической. Отношения двух стран давно решаются не из рыночных отношений, а „чисто по понятиям“. К тому же в Кремле понимают, что у Лукашенко нет денег отдавать кредиты. Лучше уж простить долги, чем сделать дефолт», — резюмировал эксперт.