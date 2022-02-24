Россию могут исключить из Совета Европы и ПАСЕ. Зарубежные политики считают, что это бесполезно

Верховная рада Украины намерена обратиться к Совету Европы с просьбой исключить из его состава Россию. К требованию могут прислушаться, но, как отметили зарубежные политологи, это не принесет пользы. На действия РФ это не повлияет, а последний мост для диалога будет разрушен.

Исключение из Совета Европы

Как сообщило РИА «Новости», на сайте Рады появился проект постановления об обращении к Совету Европы.

«Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы», — гласило название документа, зарегистрированного на сайте парламента.

Автором инициативы стала внефракционный депутат Оксана Савчук. Подробности инициативы пока отсутствуют.

По словам представителя Пиратской партии Германии Грэгори Энгельса, исключение России возможно не только из Совета Европы, но и из ПАСЕ и ОБСЕ. В 2014 году, когда Крым стал частью России, в ПАСЕ уже происходила аналогичная ситуация. Тогда Россию временно лишили права голоса в ПАСЕ и Совете Европы до тех пор, пока не будет возвращен Крым. Россия в ответ перестала платить членские взносы в размере 33 миллионов евро в год. Тогда ПАСЕ решили выйти на переговоры с Россией.

«В 2019 году они все-таки договорились и восстановили право голоса России, а та, соответственно, начала платить членские взносы. В то время это решение резко раскритиковали. Я могу представить, что сейчас реакцией на признание ДНР и ЛНР и введение войск может стать опять лишение голоса в ПАСЕ и Совете Европы. На полное исключение понадобится больше времени», — сказал собеседник «360».

При этом Грэгори Энгельс отметил, что исключение России вряд ли будет иметь колоссальный эффект, учитывая, что у Совета Европы не так много власти.

Нулевой эффект

Американский политолог Эндрю Корыбко в разговоре с «360» заявил, что эти организации на протяжении десятилетий ничего не делали для России, поэтому для нее выход из них не будет считаться большой потерей. А вот организациям это даст возможность сильнее разжечь информационную кампанию против России.

Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер добавил, что у Совета Европы и ПАСЕ в целом связаны руки. Все, что они могут сделать, — устно осудить действия России и временно отстранить ее от участия. Но единственное, что будет иметь значение, — это экономические санкции.

«Путин не считает Россию частью Западной Европы, поэтому членство во всех этих союзах его не интересует. Все, что его интересует, — это экономика. Его даже не интересует сейчас членство в ООН. Все, что занимает Путина, — это Россия», — подчеркнул эксперт.

Обычно страны входят в подобные союзы, чтобы быть частью международного общества. Но сейчас, по мнению Уорнера, Путин отделяет Россию от всех и так подчеркивает, что страна живет по своим правилам.

ОБСЕ — это тоже организация, у которой нет ни армии, ни экономической силы.

«Путин понимает только язык настоящей власти — военные и экономические санкции. Все остальное не имеет значения и не заботит его», — пояснил «360» Уорнер.

Именно поэтому исключение из ОБСЕ не будет нести значимых последствий для России.

«Если Путин не сделает чего-то глобального, то некоторые страны могут не наложить санкции. Например, Швейцария до сих пор находится в наблюдательной позиции. <…> Попытки пристыдить и словесно поругать ни к чему не приведут», — добавил собеседник.

Конец диалога

При этом исключение России из подобных союзов не только ничего не изменит, но может усугубить положение с обеих сторон.

«Диалог и площадка для диалога должны оставаться, несмотря ни на какие события, которые сейчас происходят. Если они замолчат, то по-настоящему заговорят военные и оружие. Этот шаг мы уже сегодня допустили, и это провал дипломатии по всем фронтам. Исключение России из международных площадок подвинет мир к третьей мировой войне», — заявил «360» депутат партии «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт.

Именно по этой причине Энгельс уверен, что и из ОБСЕ, и из других организаций Россию не станут исключать, а скорее приостановят ее членство, потому что все хотят договориться и оставить окно для этой возможности. В ином случае мы сможем наблюдать повторение ситуации с Белоруссией и Лукашенко.

«Вот Белоруссия сейчас исключена из всех этих организаций. Лукашенко считается персоной нон грата, и с ним на международном уровне, кроме России, никто не общается. Такой изоляционизм может грозить России», — отметил политик.

Если такое произойдет, то экономические последствия будут неизбежны, потому что инвесторы будут считать слишком рискованным сотрудничество с Россией на любом уровне. В среднесрочной перспективе это может нанести огромный ущерб. Однако сейчас все эти союзы настроены на диалог. Никто не хочет принимать радикальные меры.