Россия меняет курс внешней политики. Новые друзья живут в Азии и на Востоке

Российская внешнеполитическая доктрина будет пересмотрена. К таким мерам подтолкнула новая политическая реальность — европейские и западные партнеры больше не желают вести конструктивный диалог. В то же время немало мировых держав заинтересованы в дружбе и сотрудничестве с Россией.

Внешняя политика России изменится

Внешнеполитическая концепция России будет переосмыслена. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, к изменению документа подтолкнула обстановка в мире. Он отметил, что Евросоюз продолжает руководствоваться установками США, даже когда они не отвечают интересам Европы.

По словам Пескова, на недавнем оперативном совещании постоянные члены Совбеза рассматривали основные контуры новой внешнеполитической концепции. Ее доработают с учетом актуальной ситуации в мире.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с другими государствами, в том числе с европейскими странами и США, но лишь при учете взаимных интересов. Иначе Россия будет искать новые возможности для расширения взаимодействия.

Что такое внешнеполитическая доктрина

Документ о внешней политике определяет партнеров страны на мировой арене, сферы интересов и цели на будущее. Во внешнеполитической доктрине выделены главные вопросы, на которых поставили акцент политической направленности страны.

Благодаря этому развивается международное сотрудничество не только в политических вопросах, но и в торговых отношениях между странами.

Все это происходит с учетом интересов собственного государства — внешняя политика неразрывно связана с политикой внутренней, а также с военными доктринами страны.

Европе нечего предложить России

Политолог Никита Донцов пояснил «360», что сегодня внешнеполитическая концепция действительно должна обновляться, потому что появляются новые вызовы и новые угрозы. На Западе у России не очень много друзей и партнеров, в то время как азиатские страны хотят и готовы дружить с нашей страной.

«Они готовы выстраивать общую систему безопасности, готовы сотрудничать с нами в военной, политической и экономической сферах. В то время как Запад пытается выстроить с Россией какую-то стену: не хотят с нами поддерживать контакты, постоянно давят на нас санкциями и пытаются усиливать военную угрозу для нашей страны», — сказал Никита Донцов.

Поэтому внешнеполитический вектор России должен смещаться с Европы на Азию и Ближний Восток, туда, где у нас есть больше потенциала для развития, уточнил политолог. По его словам, нет смысла биться в закрытую дверь — Европа не готова предложить ничего конструктивного.

Новые направления для сотрудничества

Никита Донцов отметил, что пока трудно судить о том, какие будут внесены изменения в сам документ. Можно предположить, что вектор внешней политики будет смещен по направлению других регионов — в сторону Азии и Ближнего Востока, арабского мира и Африканского континента.

«В последнее время наше сотрудничество усиливается в сторону Латинской Америки. Есть много стран, которые с удовольствием сотрудничают с Россией: это и Аргентина, и Венесуэла. Думаю, что ключевые изменения произойдут именно в сотрудничестве с Европой», — сказал политолог.

Россия с НАТО когда-то были союзниками

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований Виктор Мизин рассказал «360», что взаимоотношения России с западными странами начали меняться с 2014 года. Россия все больше ощущает себя как великая держава, а западные страны все больше рассматривают ее как агрессивное государство.

«По их логике Россия стремится подчинить себе постсоветское пространство и даже соседние страны Восточной Европы, уж не говоря о Балтии. Поэтому противостояние резко обострилось и сейчас можно только с грустью вспоминать, что когда-то были моменты, когда Россия с НАТО были практически союзниками», — сказал Виктор Мизин.

Он напомнил, что тогда были приняты такие основополагающие документы, в том числе в рамках ОБСЕ, как Лиссабонский договор, с его рамками контроля над вооружением, договор Россия — НАТО. Все они уже практически не работают. Зато сегодня Россию прямо обвиняют в том, что она готовит вторжение на Украину.

Фейковая политика может быть опасна

По словам Виктора Мизина, сегодняшняя ситуация хуже, чем во времена холодной войны, когда все же была некоторая предсказуемость и динамическая стабильность, а также определенные красные линии, которые не нарушались. Сейчас же, если судить по риторике, ситуация гораздо критичнее и даже взрывоопасна.

«С другой стороны, этот кризис немножко фейковый, придуманный в основном в головах западных политтехнологов и СМИ. Потому что Россия не собирается вторгаться на Украину, понимая, что это будут не только адские санкции, это будут попытки НАТО и США вообще выключить Россию из мировой политики», — сказал дипломат.

Но даже фейковая ситуация может непроизвольно, вопреки желанию главных игроков привести к плачевным результатам, ответил Виктор Мизин. Первые трещины в отношениях России и НАТО появились после бомбардировки Белграда. Дальше ситуация только прогрессировала.

Нетерпение России вылилось в то, что были выдвинуты требования к Западу и НАТО: дать гарантии России о нерасширении альянса на восток и о неразмещении в новых странах каких-либо ударных систем. НАТО это отверг. Однако хорошим результатом стало возобновление переговорного процесса.